Vienna Insurance Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

An der Heimatbörse Vienna notiert Vienna Insurance Wiener Versicherung per 08.01.2022, 08:56 Uhr bei 26.4 EUR. Vienna Insurance Wiener Versicherung zählt zum Segment "Mehrspartenversicherung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Vienna Insurance Wiener Versicherung erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um 7,07 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +18,78 Prozent im Branchenvergleich für Vienna Insurance Wiener Versicherung bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,56 Prozent im letzten Jahr. Vienna Insurance Wiener Versicherung lag 21,3 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Vienna Insurance Wiener Versicherung beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,84 Prozent und liegt mit 1,25 Prozent unter dem Mittelwert (4,09) für diese Aktie. Vienna Insurance Wiener Versicherung bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Vienna Insurance Wiener Versicherung wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Vienna Insurance Wiener Versicherung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.