"Vielleicht haben wir noch 10 Jahre, vielleicht 80" / Kristen Stewart im TELE 5-Interview und in "Panic Room" am Freitag, 06. März 2020, 20:15 Uhr (FOTO)

Im Mai wird sie 30 Jahre alt: Kristen Stewart. Blutjung wurdesie 2008 mit den "Twilight"-Filmen schlagartig international bekannt und eineder bestbezahltesten Schauspielerinnen weltweit. Ihr vielseitiges Talent nachdem Mega-Erfolg der Vampir-Saga bewies sie in Filmen wie "Die Wolken von SilsMaria", für den sie prompt als erste US-Schauspielerin den César erhielt oder"Still Alice - Mein Leben ohne Gestern". Zuletzt war Kristen Stewart in demSci-Fi-Action-Thriller "Underwater" in den Kinos zu sehen. TELE 5 präsentiertden Hollywoodstar am Freitag, 06. März, 20:15 Uhr in einer ihrer ersten Rollenin "Panic Room" (2002) neben Jodie Foster und Forest Whitaker.Im TELE 5-Interview spricht Kristen Stewart, die gerne kocht und sich für dieUmwelt und soziale Ungerechtigkeit engagiert, über den Beginn ihrerFilmkarriere, Rollenentscheidungen und die Zukunft der Erde. Im Einzelnendarüber...... in welchem Alter sie sich erwachsen fühlte und es ernst wurde mit derFilmkarriere:"Mit 12 Jahren, als ich "Panic Room" mit Jodie Foster drehte, dachte ich, dassich erwachsen sei (lacht). Doch als ich mit 14 "Speak - Die Wahrheit ändertalles" gedreht habe, wurde alles anders. Vorher fand ich es cool einen eigenenJob und damit Verantwortung zu haben, sah das Ganze aber eher locker. Doch aufeinmal, bei diesem Film, änderte sich alles: die Schauspielerei wurde meinLeben, ein Leben, auf das ich nicht mehr verzichten möchte."... welche Probleme sie mit dem Ruhm der Twilight-Saga hatte:"Ich hasste es. Ich war 18 Jahre alt, war unsicher und hatte nicht dasSelbstbewusstsein, das man für Hollywood und Glamour braucht. Ich hatte echteProbleme mit dem Ruhm, der quasi über Nacht auf mich geworfen wurde. Das wareine schlimme Erfahrung."...was ihr bei Rollenentscheidungen wichtig ist:"Was ist Ihnen wichtig bei Ihrer Rollenentscheidung? Ich versuche, dass eineRolle eine Herausforderung für mich ist. Wie zum Beispiel Schwimmen, oder garTauchen. Davor hatte ich immer Angst. Ich bin klaustrophobisch und bin derfesten Überzeugung, dass wir Menschen nicht unter Wasser gehören. Also habe ichmich für einen Film entschieden, mit dem ich diese Phobie bekämpfen kann."... ob sie Angst vor der Zukunft hat:"Ja und nein. Ich glaube, dass es immer schwierig sein wird, da sich unsere Erdeverändert. Auch wenn wir fatalistisch denken. Vielleicht haben wir noch 10Jahre, vielleicht 80. Vielleicht wird sich in der Zukunft alles ändern? Faktist, wir wissen es nicht, aber wir müssen weitermachen und weiterkämpfen, biswir nicht mehr können..."