Vielfaltsbarometer 2019: Gesellschaftliche Vielfalt in Deutschland überwiegend positiv bewertet

Stuttgart (ots) -- Repräsentative Studie der Robert Bosch Stiftung gibt Auskunftüber die Einstellung der Bevölkerung zu verschiedenengesellschaftlichen Gruppen- Deutliche regionale Unterschiede und bei der Art der Vielfalt:Hohe Akzeptanz von Menschen mit Behinderung, Skepsis gegenüberReligion. Im Bundesvergleich zeigt sich ein West-Ost undNord-Süd-Gefälle- Studie belegt: Akzeptanz von Vielfalt stärkt gesellschaftlichenZusammenhalt. Entscheidend für die Offenheit gegenüber anderenGruppen sind nicht strukturelle Faktoren, sondern dieMentalität. In der Nachbarschaft stehen Menschen Vielfaltoffener gegenüber als es die allgemeine Einstellung vermutenlässtGesellschaftliche Vielfalt ist in Deutschland gut akzeptiert. DieMehrheit der Deutschen empfindet das Zusammenleben mit verschiedenengesellschaftlichen Gruppen als bereichernd und weniger als Gefahr.Gleichzeitig gibt es deutliche Unterschiede zwischen denBundesländern und den unterschiedlichen Gruppen. So ist die Offenheitgegenüber Menschen mit Behinderung und nicht-heterosexuellerOrientierung, aber auch gegenüber Menschen aus anderenHerkunftsländern sehr hoch, die Akzeptanz religiöser Vielfalthingegen deutlich niedriger. Zu diesen Ergebnissen kommt dasVielfaltsbarometer 2019 der Robert Bosch Stiftung GmbH, das dieEinstellung der Bevölkerung zu sieben gesellschaftlichen Gruppen aufBundes- und Länderebene untersucht. Für die repräsentative Studiewurden deutschlandweit über 3.000 Personen befragt. Forscher derJacobs University Bremen haben die Studie im Auftrag der Stiftungdurchgeführt und die Ergebnisse mit vorhandenen soziodemografischenund sozioökonomischen Daten in Beziehung gesetzt. DasVielfaltsbarometer bündelt die Ergebnisse in einemVielfaltsgesamtindex. Auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten liegt derMittelwert für die Akzeptanz von Vielfalt in Deutschland aktuell bei68 Punkten und damit klar im positiven Bereich.Akzeptanz von Menschen mit Behinderung besonders hochNeben regionalen Unterschieden zeigt das Vielfaltsbarometer, inwelchen Bereichen Vielfalt mehr oder auch weniger akzeptiert ist. Sostehen die Deutschen Menschen mit Behinderung (83 Punkte) undnicht-heterosexueller Orientierung (77 Punkte), aber auch Menschenmit anderer ethnischer Herkunft (73 Punkte) sehr offen gegenüber.Auch bei Menschen eines anderen Lebensalters (70 Punkte) oder einesanderen Geschlechts (69 Punkte) ist die Akzeptanz hoch. Die größtenVorbehalte gibt es gegenüber sozioökonomisch Schwachen (58 Punkte)und gegenüber Religion und religiöser Vielfalt (44 Punkte)."Beim Thema Religion ist die deutsche Bevölkerung zerrissen", sagtProfessor Klaus Boehnke von der Jacobs University Bremen. "Allerdingslegen die Ergebnisse nahe, dass es sich dabei nicht um ein Votum zueinzelnen Religionen wie dem Islam handelt. Vielmehr zeigt sich inder geringen Zustimmung eine allgemeine Distanz gegenüber religiösenLebensweisen und Traditionen."West-Ost und Nord-Süd GefälleDer bundesweite Vergleich zeigt sowohl ein relativ deutlichesWest-Ost als auch ein Nord-Süd Gefälle. Besonders offen gegenüberVielfalt sind die Menschen in Hamburg (72 Punkte), Schleswig-Holstein(71 Punkte), Bremen (71 Punkte), Berlin (71 Punkte) und Niedersachsen(70 Punkte). Im Mittelfeld finden sich die verbleibenden Länder deralten Bundesrepublik. Skeptischer gegenüber Vielfalt zeigen sich dieBürgerinnen und Bürger in den ostdeutschen Bundesländern, die mitPunktzahlen zwischen 65 und 61 Punkten die hinteren Plätze im Rankingeinnehmen.Mentalität und persönliche Einstellung entscheidendDie Studie zeigt, dass vor allem individuelle und persönlicheAspekte für die Akzeptanz von Vielfalt entscheidend sind. Je mehrsich Menschen von anderen Gruppen bedroht fühlen, desto geringerfällt die Zustimmung aus. Ist hingegen die Fähigkeit, sich in anderehineinzuversetzen, stark ausgeprägt, liegt die Akzeptanz höher. Zudemgibt es eine deutliche Korrelation zwischen Offenheit, politischerÜberzeugung und Einstellung zur Globalisierung. Je stärker sichMenschen politisch links verorten und die Globalisierung alsBereicherung sehen, desto besser ist es um die Vielfaltsakzeptanzbestellt. Ökonomische und strukturelle Faktoren wie der eigeneWohlstand oder die Arbeitslosenquote in der Region sind hingegennachrangig.Akzeptanz von Vielfalt stärkt gesellschaftlichen ZusammenhaltDarüber hinaus belegt das Vielfaltsbarometer, dass neben demVertrauen in Institutionen und Mitmenschen die Akzeptanz von Vielfalteine entscheidende Stellschraube ist, um den gesellschaftlichenZusammenhalt zu stärken. Dort, wo Vielfalt akzeptiert wird, ist auchder gesellschaftliche Zusammenhalt stärker und umgekehrt. "NichtVielfalt an sich ist die Herausforderung für gesellschaftlichenZusammenhalt, sondern die Frage, wie wir mit ihr umgehen", sagtSandra Breka, Geschäftsführerin der Robert Bosch Stiftung. "Die Datendes Vielfaltsbarometers sprechen dafür, dass der konstruktive Umgangmit Vielfalt erlernbar ist. Vor allem persönliche Begegnungen könnendie Empathie stärken und das Unbehagen gegenüber anderengesellschaftlichen Gruppen abbauen."In der Nachbarschaft große Offenheit für VielfaltBegegnungen in der Nachbarschaft kommt eine große Bedeutung zu.Hier stehen die meisten Menschen beispielsweise Homosexuellen,Sozialhilfeempfängern oder religiösen Moslems noch einmal deutlichoffener gegenüber, als die allgemeine Einstellung zu diesen Gruppenvermuten lässt. "Die Zivilgesellschaft kann es sich zur Aufgabemachen, solche Begegnungen zu initiieren. Nicht weniger bedeutend istaber die Rolle von Politik und Medien, die durch ihre Art derKommunikation den Grundton legen, wie über gesellschaftliche Vielfaltin Deutschland gesprochen wird", so Breka.Über die Studie "Zusammenhalt in Vielfalt - das Vielfaltsbarometer2019"Das Vielfaltsbarometer der Robert Bosch Stiftung ist einerepräsentative Befragung zum Thema "Gesellschaftliche Vielfalt undZusammenhalt". Es liefert Daten über die Meinung der Befragten zu denVielfaltsdimensionen Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, sexuelleOrientierung, ethnische Herkunft, Religion und sozioökonomischerStatus. Die Ergebnisse wurden mit vorhandenen soziodemografischen undsozioökonomischen Daten in Beziehung gesetzt, um Aussagen darübertreffen zu können, welche individuellen und strukturellen Faktorendie Akzeptanz von Vielfalt erhöhen.Die Daten für das Vielfaltsbarometer wurden zwischen Mai und Juli2018 erhoben. Die Daten für das Vielfaltsbarometer wurden zwischen Mai und Juli2018 erhoben. Dafür wurden bundesweit 3.025 Personen ab 16 Jahrentelefonisch zu ihren Meinungen und ihrem Verhalten gegenüberverschiedenen gesellschaftlichen Gruppen befragt. Die Datenerhebungerfolgte durch infas - Institut für angewandte Sozialwissenschaft ausBonn, die wissenschaftliche Begleitung des Vorhabens übernahm dieJacobs University Bremen.Mehr Informationen und die vollständige Studie unterwww.vielfaltsbarometer.de 