"Vielfalt und Bedeutung weltweiter Ökumene"/ Delegation des Rates der EKD reist nach Genf

Hannover (ots) - Eine Delegation des Rates der EvangelischenKirche in Deutschland (EKD) besucht ab heute (25.10.) bis 28. Oktober2018 ökumenische und konfessionelle Organisationen, die ihren Sitz inGenf haben: den Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK), das ÖkumenischeInstitut in Bossey, den Lutherischen Weltbund (LWB), und die ACTAlliance (ACT). Als Mitglieder und Förderer dieser Organisationenübernehmen evangelische Kirchen und kirchliche Werke aus Deutschlandeine prägende Rolle. Der EKD-Delegation gehören neben demRatsvorsitzenden, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, unteranderen der Präsident des EKD-Kirchenamtes, Hans Ulrich Anke und dieVize-Präsidentin, Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber an."Ziel des Besuches ist es, einen Einblick in die Vielfalt undBedeutung der weltweiten Ökumene zu erhalten, die Notwendigkeiten undHerausforderungen der Zusammenarbeit zu verstehen und dieMöglichkeiten für gemeinsames Handeln auf globaler Ebene zudiskutieren" erklärt Bosse-Huber."Seit der Vollversammlung in Busan, Korea, verbindet das Konzeptdes Pilgerweges der Gerechtigkeit und des Friedens den ÖRK und seine350 Mitgliedskirchen", so die Auslandsbischöfin. Die EKD sei derEinladung auf den Pilgerweg gefolgt; für die Ratsperiode 2016-2021gehöre er zu einem der drei Schwerpunkte in der Arbeit.Das Gespräch mit den Generalsekretären von ÖRK (Olav Fykse Tveit)und LWB (Martin Junge) bietet Gelegenheit zum persönlichengegenseitigen Kennenlernen und zum Austausch über gemeinsame Themenund Perspektiven.Da das Semester in Bossey im September beginnt, besteht die großeChance zur direkten Begegnung mit Studierenden aus aller Welt.Bei einem Treffen mit dem deutschen UN-Botschafter, Michael vonUngern-Sternberg, wird u. a. die Rolle von kirchlichen und religiösenOrganisationen in den UNO-Gremien zur Sprache kommen. Durch den ÖRKist auch die EKD dort durch die Kommission für InternationaleAngelegenheiten vertreten. Deutsches Mitglied ist CorneliaFüllkrug-Weitzel, die Präsidentin von Brot für die Welt.Die Delegation wird am Sonntag (28.10., 9.30 Uhr) an demGottesdienst der deutschsprachigen Gemeinde in derEvangelisch-Lutherischen Kirche teilnehmen; die Predigt hält derRatsvorsitzende der EKD.Heinrich Bedford-Strohm, Ulrich Anke und Petra Bosse-Huber werdenbegleitet von den Ratsmitgliedern Michael Diener, PräsesEvangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband, Elisabeth Gräb-Schmidt,Universitätsprofessorin für Systematische Theologie, Tübingen, VolkerJung, Kirchenpräsident Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, undaus dem Kirchenamt von Oberkirchenrat Frank Kopania,Abteilungsleitung Auslandsarbeit sowie Kirchenrätin Sabine Udodesku,Referentin für den Ökumenischen Pilgerweg.Hannover, 25. Oktober 2018