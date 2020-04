"Vielfalt entdecken" auf der rbb Sommerakademie für neue Medientalente (FOTO)

Berlin (ots) - Komm rin, kannste rauskieken - und Erfahrung sammeln: Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ruft auf zur vierten rbb Sommerakademie vom 17. August bis 5. September. Unter dem Motto "Vielfalt entdecken" dreht sich in den drei Wochen alles um das Thema Sprache. Bewerben können sich volljährige Menschen mit Begeisterung für journalistische Arbeit. Die Frist läuft bis zum 15. Mai. Informationen gibt es auf den Karriereseiten des rbb im Netz.Die zehn Teilnehmenden durchlaufen ein kompaktes Vollzeitprogramm aus Redaktionshospitationen und Talentwerkstatt. An den rbb-Standorten in Berlin und Potsdam sind mit dabei: das Nachrichtenportal rbb24, die Fernsehsendungen Abendschau, Brandenburg aktuell, zibb und das ARD-Mittagsmagazin, die Hörfunkwellen radioeins, Fritz, rbb 88.8, Antenne Brandenburg und rbbKultur sowie die Redaktionen von rbb Sport, ARD-aktuell, ARD-Text und ARD-Hauptstadtstudio.Das Talente-Team wird geschult in crossmedialem Arbeiten sowie Mobile Reporting und entwickelt ein eigenes journalistisches Projekt zum Thema "Vielfalt entdecken". Dabei sind in den zurückliegenden Jahren spannende Blogs entstanden: Soziale Vielfalt "Zuhause schreibt man mit B" (2019), Altersvielfalt "Was los, Alter?" (2018) und Sexuelle Vielfalt "How to come out - queer and proud!" (2017).Der Link zum Bewerbungsformular für die rbb Sommerakademie ist noch bis zum 15. Mai online und über die rbb-Internetseite zu erreichen: https://www.rbb-online.d e/unternehmen/karriere/einstiegsmoeglichkeiten/studierende/rbb-sommerakademie.ht mlMit ihrer Bewerbung reichen Interessierte ein Audio oder Video (max. 30 Sek.) ein, in dem sie sich vorstellen und ihre Motivation erklären. Diese soll auch in einem Schreiben (max. 1 Seite) formuliert werden, das folgende Fragen beantwortet: "Was begeistert dich am Journalismus?", "Was verbindest du mit dem rbb?" und "Welche Rolle spielt Vielfalt (engl. diversity) für Dich?". Ein schriftlicher Lebenslauf (max. 1 Seite) sowie eventuell Arbeitsproben aus vorheriger journalistischer Erfahrung sind ebenfalls gefragt.Darüber hinaus sollten alle, die sich bewerben möchten, Folgendes mitbringen:- Begeisterung für Journalismus - Neugierde, Offenheit und Kreativität - Freude am Recherchieren, Schreiben und Formulieren - Lust auf Teamarbeit - gute Deutschkenntnisse - interkulturelle Sensibilität, z. B. durch Migrationshintergrund, Auslandserfahrung, Interesse an anderen Kulturen - gute Kenntnis von gängigen WebformatenPressekontakt:rbb Presse & Information:Eva MarockTel. 030 / 97 99 3 - 12 110eva.marock@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4571825OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell