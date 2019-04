Vielfältiger Europa-Schwerpunkt auf ARTE (FOTO)

Strasbourg (ots) -Anlässlich der anstehenden Europawahlen zeigt ARTE im Mai imRahmen eines vielfältigen Programmschwerpunkts aktualitätsbezogeneund hintergründige Dokumentationen und Reportagen zu europäischenThemen sowie Filme und Serien aus Europa. Ein abwechslungsreicherSchwerpunkt, der nicht nur die politische Dimension, sondernbesonders die Menschen und deren unterschiedlichen Lebensrealitätenin den Fokus rückt. Viele Programme des Schwerpunkts sind aufarte.tv/europa in sechs Sprachen verfügbar und somit für 70% derEuropäer in ihrer Muttersprache erlebbar.Herzstück des Europa-Schwerpunkts ist die internationaleKoproduktion "24h Europe - The Next Generation"(ARTE/rbb/SWR/BR/RTBF/YLE/CT, zero one film, Idéale Audience). Über24 Stunden lang begleitet das Projekt 60 junge Menschen im Alter von18 bis 30 Jahren aus 26 Ländern des geographischen Europas undschafft damit ein einzigartiges Zeitdokument. Die ProtagonistInnenkommen aus den unterschiedlichsten Kulturen, haben verschiedeneVorstellungen von Europa und erzählen von ihren Träumen undLebensrealitäten. Das Programm wird am Samstag, den 4. Mai, um 6.00Uhr bis 6.00 Uhr am nächsten Tag in Echtzeit ausgestrahlt und wirdanschließend untertitelt in sechs Sprachen in der ARTE-Mediathek zurVerfügung stehen.Junge EuropäerInnen kommen auch in der europäischen Koproduktion"Erasmus: Europa für alle?" (ARTE/RTÉ/ERT/RTP/MKRTV/CYBC/BTV, AnemonProductions, Seppia Productions, Underground, Agitprop) zu Wort, diedie Rolle des 1987 ins Leben gerufenen erfolgreichen Förderprogrammsfür internationale Mobilität betrachtet. Erasmus hat bisher über neunMillionen EuropäerInnen ermöglicht, im europäischen Ausland zuarbeiten, zu studieren oder Freiwilligendienste zu absolvieren. DerDokumentarfilm ist eine facettenreiche Reise durch die Erfahrungenaktueller und früherer Erasmus-Teilnehmer und lässt Experten zu Wortkommen, die die Rolle des Förderprogramms aus politischer,historischer und soziologischer Perspektive einordnen. Ausstrahlungauf ARTE ist am Dienstag, den 14. Mai, um 21.45 Uhr.In investigativen Dokumentationen und Reportagen geht ARTE zudemauf kontroverse politische, wirtschaftliche und gesellschaftlicheeuropäische Themen ein. Beispielsweise begleitet die Dokumentation"Wahlkampf der Wutbürger" (ARTE, Capa TV) am Dienstag, den 21. Mai,um 20.15 Uhr den Wahlkampf fernab der Hauptstädte in Deutschland undFrankreich und lässt Bürger, Kommunalpolitiker und Wahlhelfer zu Wortkommen. Im Anschluss beleuchtet die Dokumentation "Wer bezahltEuropa?" (MDR/ARTE, Hoferichter & Jacobs) den nächsten siebenjährigenFinanzrahmen der EU. Welche Schwerpunkte werden gesetzt und wer sinddie Geldgeber? Auch die europäische Reportage-Reihe "Re:" widmet derEuropawahl fünf Sonderfolgen im April und Mai und beschäftigt sichmit den großen Fragen, Zukunftsplänen und dem Engagement von jungenEU-Bürgern. Einen außergewöhnlichen Einblick in die europäischeGesellschaft gibt zudem die Dokumentationsreihe "Heiraten!"(ZDF/ARTE, Kornkonzept) zwischen dem 6. und 10. Mai, jeweils um 17.20Uhr, die Hochzeitszeremonien in verschiedenen europäischen Ländernbeleuchtet.Bereits Anfang Februar - rund 100 Tage vor den Wahlen - hat ARTEdas Projekt "Europa 2019" ins Leben gerufen. Das digitaleInfo-Magazin wird bis Anfang Juli die zentrale Anlaufstelle fürInformation, Orientierung und Austausch zu den Europawahlen im Webund auf den Social-Media-Kanälen von ARTE darstellen. Nutzer könnenunter arte.tv/europa sowie in der ARTE-App alle Beiträge, Reportagen,Analysen, Magazine und Dokumentationen wiederfinden, mit denen ARTEdie Europawahlen begleitet. Es finden sich dort zahlreiche eigens fürdas Projekt "Europa 2019" produzierte weborientierte Formate wieder,beispielsweise die tägliche europäische Nachrichtensendung "Europe toGo".Auch für Serienfans hält der Europaschwerpunkt einaußergewöhnliches Highlight bereit: In "Eden" (SWR/ARTE France/ARTEDeutschland/ARD Degeto, Lupa Film, Atlantique Productions (LagardèreStudios), Port au Prince Film) mit Juliane Köhler, Sylvie Testud undWolfram Koch ist ein gestrandetes Schlauchboot mit Geflüchteten aneinem griechischen Strand der Dreh- und Angelpunkt für das Schicksaleiner deutschen Gastfamilie, eines jungen Migranten und einerfranzösischen Unternehmerin, die ein kommerzielles Modell vonFlüchtlingslagern ersinnt. Mit "Eden" wird das deutsch-französischeKoproduktionstandem, das ARTE Deutschland, SWR und ARTE Franceinitiiert haben, fortgesetzt. Ausstrahlung auf ARTE ist jeweils amDonnerstag, den 2. und 9. Mai, ab 20.15 Uhr.Im fiktionalen Bereich zeigt ARTE zudem zeitgenössische Highlightsdes europäischen Kinos, unter anderem "Julieta" (El Deseo, TVE,Canal+ France, Echo Lake Entertainment, Ciné+) von Pedro Almodóvar(Mittwoch, 15. Mai, 20.15 Uhr) und "Die andere Seite der Hoffnung"(ZDF/ARTE, Sputnik Oy, Pandora Film) vom finnischen Regisseur AkiKaurismäki (Mittwoch, 8. Mai, 20.15 Uhr). In "The Love EuropeProject" (ZDF/ARTE, HFF München) präsentiert ARTE zehn Kurzfilmejunger europäischer FilmemacherInnen (Samstag, 11. 