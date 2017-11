Vielfältiger Einsatz in Feuerwehren ausgezeichnet / 40 Ehrungen als Anerkennung des Engagements / Sonderausstellung eröffnet (FOTO)

Berlin (ots) -"Wir zollen Ihnen mit unseren Auszeichnungen Respekt und sagengleichzeitig Danke. Danke, dass Sie uns helfen, diesenaufopferungsvollen Dienst leisten zu können. Danke, dass Sie bereitsind, mehr zu leisten, als man erwarten kann. Danke, dass Sie denFeuerwehren so verbunden sind und auch bleiben", erklärte HartmutZiebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), bei derdritten bundesweiten Ehrungsveranstaltung des Fachverbandes in Fulda.40 Feuerwehrangehörige und Unterstützer der Feuerwehren, darunterfünf Frauen, wurden für ihr vielfältiges Engagement mit dem DeutschenFeuerwehr-Ehrenkreuz in Gold, Silber oder Bronze, der DeutschenFeuerwehr-Ehrenmedaille, der Silbernen Ehrennadel des DFV oder derMedaille für internationale Zusammenarbeit ausgezeichnet.Ziebs würdigte in Anwesenheit der Vorsitzenden und Präsidenten derLandesfeuerwehrverbände und Bundesgruppen das breite Spektrum desEinsatzes für die Feuerwehren: "Sie begeistern bereits die Jüngstenfür die Feuerwehr und werben für das Mitmachen in der Feuerwehr. Siebringen fachliche Kenntnisse ein und tauschen sich aufinternationaler Ebene aus. Sie organisieren Wettbewerbe undüberzeugen mit musikalischer Expertise." Der DFV-Präsident bedanktesich auch den Menschen, die durch ihren Rückhalt in Familie, Berufoder Freundeskreis den Einsatz der Geehrten im Alltag ermöglichen."In Würdigung hervorragender Leistungen auf dem Gebiet desFeuerwehrwesens" verleiht der Präsident des DeutschenFeuerwehrverbandes das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold, Silberund Bronze an Feuerwehrangehörige, die sich im Feuerwehreinsatz oderdurch weitere herausragende Leistungen ausgezeichnet haben. DieDeutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille ist vornehmlich bestimmt fürPersonen, die nicht aktiv der Feuerwehr angehören, diese aber mitgroßem Engagement unterstützen. Mit der Silbernen Ehrennadel desDeutschen Feuerwehrverbandes werden Personen geehrt, die besondersaktiv und erfolgreich die Aufgaben und Ziele der Feuerwehrverbändegefördert haben. Die Medaille für internationale Zusammenarbeiterhalten ausländische Personen, die sich um die internationaleZusammenarbeit mit den deutschen Feuerwehren und ihren VerbändenVerdienste erworben haben.Mit den nachfolgenden Laudationen wurde das Engagement derGeehrten zusammengefasst:Staatssekretär Randolf Stich, Mainz (RP): DeutscheFeuerwehr-Ehrenmedaille Staatssekretär Randolf Stich hat sich seitvielen Jahren besonders stark für die Belange der Feuerwehren inRheinland-Pfalz eingesetzt. Er unterstützt in vorbildlicher Art undWeise den Landesfeuerwehrverband in unterschiedlichen Projekten, etwabeim Aufbau der Bambini-Feuerwehren, bei Imagekampagnen und derNachwuchswerbung. Auch unabhängig von seiner Tätigkeit im Ministeriumdes Innern und für Sport engagiert er sich persönlich mit hohemFachwissen und beständigem Engagement.Landesinnenminister a.D. Stefan Studt, Rickert (SH): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Silber Anerkennung von ehrenamtlichenEngagement, gesetzliche Absicherung nicht-unfallbedingterGesundheitsschäden im Feuerwehrdienst, Erhöhung der Landesmittel zumKatastrophenschutz, sichere gesetzliche Regelung für dieFeuerwehr-Kameradschaftskassen: In seiner Zeit als Innenminister desLandes Schleswig-Holstein setzte Stefan Studt Zeichen für dieFeuerwehr. Auf Bundesebene kam es unter anderem in seiner Zeit alsVorsitzender des Innenausschusses des Bundesrates zur gutenZusammenarbeit mit dem Deutschen Feuerwehrverband. Auch an der Basisengagiert er sich, etwa als förderndes Mitglied der örtlichenFreiwilligen Feuerwehr.Regierungsbrandmeister Karl-Heinz Banse, Bad Lauterberg im Harz(NI): Silberne Ehrennadel Karl-Heinz Banse hat sich bis zum heutigenTage über das normale Maß hinaus in der Feuerwehr und derVerbandsarbeit auf Gemeinde-, Kreis-, Bezirks-, Landes- undBundesebene eingebracht - nicht zuletzt als Präsident desLandesfeuerwehrverbandes Niedersachsen. Er ist regelmäßig alsStabsmitarbeiter etwa im Hochwasser gefragt. Als ehrenamtlicherVorstandsvorsitzender der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen setzter sich für die sozialen Belange der Feuerwehrangehörigen ein.Jugendfeuerwehr, Öffentlichkeitsarbeit und Vereinbarkeit von Berufund Ehrenamt sind weitere Schwerpunkte seines ehrenamtlichenEngagements.Fachbereichsleiter Harald Bauer, Glashütten (BY): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze Was tun, wenn es im Gefängnis brennt?Harald Bauer betreut nicht nur als Brandschutzbeauftragter eineJustizvollzugsanstalt, sondern berät auch die anderenBrandschutzbeauftragten sowie zwei Werkfeuerwehren und eineBetriebsfeuerwehr der JVAs in Bayern. Seine umfangreiche Expertiseteilt der Oberlöschmeister seit sechs Jahren als Fachbereichsleiterfür Brandschutzbeauftragte und besondere Einrichtungen beimWerkfeuerwehrverband Bayern.Edmund Baur, Köln (NW): Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in SilberTief verwurzelt und von den Ideen des Ordens überzeugt: So engagiertsich Edmund Baur im Malteser Hilfsdienst. Aufgeschlossen undintuitiv, aus Tradition modern und professionell, war er nicht nurwährend seiner Zeit als Vizepräsident ein wichtiges, aktivesBindeglied zwischen der Hilfsorganisation und den Feuerwehren. Egal,ob auf Bundes- oder Landesebene: Edmund Baur ist ein Vorbild derorganisationsübergreifenden Zusammenarbeit.Stellvertretender Landesstabführer Christoph Becker, Wissen (RP):Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold "Ein beeindruckender und sehrerfolgreicher Auftritt" - diesen bescheinigt derLandesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz der Stadt- undFeuerwehrkapelle Wissen, die auch Landesfeuerwehrorchester ist. Sieist bei Feuerwehrveranstaltungen eine feste Bank und spielt sogar beiAuftritten der deutschen Fußball-Nationalmannschaften auf. ChristophBecker ist nicht nur Motor des Musikzuges, sondern auch gute Seeledes Fachbereichs Musik auf Landesebene. Seinem Engagement alsstellvertretendem Landesstabführer ist es zudem zu verdanken, dassdie Feuerwehrmusik in Rheinland-Pfalz heute wieder hoch angesehenwird.Stellvertretender Landesjugendfeuerwehrwart Jan von Bergen,Potsdam (BB): Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber Mitherausragendem Einsatz organisierte Jan von Bergen alsstellvertretender Landesjugendfeuerwehrwart den DeutschenJugendfeuerwehr-Tag 2017 in Falkensee in führender Funktion mit. DasProjekt war ein Höhepunkt seines umfassenden Engagements in derFeuerwehr, in dem sich Jan von Bergen durch Verlässlichkeit, Einsatzund Offenheit auszeichnet. In der Landesjugendfeuerwehr Brandenburgist er in der dritten Amtszeit aktiv, organisiert internationaleBegegnungen, Landesjugendlager und Meisterschaften.Senator Michael Berkhahn, Wismar (MV): Silberne EhrennadelZukunftsorientierte Konzepte brauchen Menschen, die sie verstehen undunterstützen. Einen solchen Partner hat die Feuerwehr Wismar inSenator Michael Berkhahn gefunden: Der 1. StellvertretendeBürgermeister der Hansestadt hat gemeinsam mit der Feuerwehr einneues Konzept zur Verschmelzung der Kräfte der Berufs- undFreiwilligen Feuerwehr entwickelt, in der Politik vorgestellt und dieUmsetzung vorangetrieben. Hierzu zählte auch der Bau eines neuenFeuerwehrhauses. Trotz aller kritischen Bedenken hat sich das neueSystem erfolgreich bewiesen - auch dank des starken Partners in derPolitik.Stadtbrandinspektor Dr. Wilfried Boms, Selfkant (NW): SilberneEhrennadel Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr bringen ihreberuflichen Erfahrungen in ihr Ehrenamt ein - so auch RechtsanwaltDr. Wilfried Boms. Seit fünf Jahren ist er im Arbeitskreis Recht desVerbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen aktiv undbeantwortet regelmäßig rechtliche Fragen der Mitgliedsverbände. Seintief ins Detail gehendes Hintergrundwissen brachte er insbesonderebei der jüngsten Änderung der feuerwehrrechtlichen Landschaft ein -unter anderem als Referent.Peter Damerau, Limburg (HE): Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz inSilber "Im Tandem in eine bunte Jugendfeuerwehrwelt" - das ist derName des Projektes der Deutschen Jugendfeuerwehr, das durch denEinsatz von Peter Damerau seit 2013 durch die Motorola SolutionsFoundation gefördert wird. Hier werden Mentoren in Jugendfeuerwehrenausgebildet, die Jugendliche aus Stadt und Land, mit und ohneMigrationshintergrund, dann begleiten und Vielfalt leben. PeterDamerau war analytisch als Mitglied im Projektbeirat, staunte überdie Vielfalt und Tiefe der Fortbildungen und war begeistert über denBesuch der Bundeskanzlerin. Diesen Enthusiasmus, gepaart mit soliderFachkenntnis, hat er auch als langjähriges Mitglied in Beirat undFörderkreis des DFV eingebracht.Kommandant Rolf Dierolf, Braunsbach (BW): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Gold Am 29. Mai 2016 kam es bei einemUnwetter in Braunsbach zu schweren Überschwemmungen mit verheerendenSchäden. "Es war sein Höchstes, die in Not geratenen Menschen aus demtobenden Wasser zu retten oder sie vor den Wassermassen zu bewahren",lobt der Kreisfeuerwehrverband Schwäbisch Hall den Einsatz vonFeuerwehrkommandant Rolf Dierolf. Die ruhige Art desHauptbrandmeisters habe am Unglückstag und auch während derAufräumarbeiten dazu beigetragen, die Ängste und Sorgen derBevölkerung nicht zu verstärken.Prof. Ernst-Peter Döbbeling, Ludwigshafen (RP): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Gold Der "Schutz des Gemeinwesens" liegt ihmam Herzen: Prof. Ernst-Peter Döbbeling setzt grenzüberschreitendAkzente. Ob in der internationalen Normung, bei weltweit anerkannterForschung oder ganz profan als Fachberater Katastrophenschutz derFreiwilligen Feuerwehr Ludwigshafen bringt er seine langjährigenErfahrungen bei kommunalen Feuerwehren ein. Als Professor derHochschule Furtwangen liegt sein Spezialgebiet im Bereich"Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft".Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Norbert Fischer, Friedrichsdorf(HE): Silberne Ehrennadel Von der Basis bis auf Landesebene: Dieehrenamtliche "Karriere" von Norbert Fischer führte ganz klassischvom Beginn in der Freiwilligen Feuerwehr vor mehr als 30 Jahren biszum Präsidium des Landesfeuerwehrverbandes Hessen. Neben der Leitungdes Nassauischen Feuerwehrverbandes ist Fischer auch in derKommunalpolitik aktiv. Seine Verbindungen auch in die politischeEbene sind somit hervorragend geeignet für die Verbandsarbeit.Landesfrauenbeauftragte Andrea Fürstberger, Falkenberg (BY):Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze "Entschlossen, verlässlich,tatkräftig" - so charakterisiert der Landesfeuerwehrverband Bayernseine Landesfrauenbeauftragte. Bereits in kurzer Amtszeit hat siedeutliche Zeichen in der fachlichen Verbandsarbeit gesetzt und dasThema "Frauen in der Feuerwehr" vor allem auch in der öffentlichenWahrnehmung weiterentwickelt. Mit einer abgestimmten Mischung ausErfahrungsaustausch und Weiterbildung soll der Anteil der Frauen inden Feuerwehren weiter gesteigert werden. Wichtig ist AndreaFürstberger die Zusammenarbeit auch über Landesgrenzen hinaus.Hauptbrandmeister Christoph Harke, Heiden (NW): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Silber Unermüdlich ist das ehrenamtlicheEngagement, das Christoph Harke für die Belange derFeuerwehrangehörigen der Bundeswehr zeigt. Seit mehr als zehn Jahrenist er stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes derBundeswehrfeuerwehren. Sein Schwerpunkt liegt im Fachbereich"Grundsatz und Soziales". So wirkte er unter anderem an derEinführung der neuen Strukturreform und der Verbesserung derBesoldungsstruktur mit. Christoph Harke setzt sich auch unermüdlichfür die Freistellung von Bundeswehrfeuerwehrangehörigen fürTätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehr ein.Dr. Jutta Helmerichs, Bonn (NW): Deutsche Feuerwehr-EhrenmedailleEine erfolgreiche Seminarreihe, ein umfangreiches Kompendium für dieFortbildung, wertvolles Wissen um Menschen: Für die Stiftung "Hilfefür Helfer" des DFV ist Dr. Jutta Helmerichs als Fachberaterin zurPsychosozialen Notfallversorgung unverzichtbar. DieSozialwissenschaftlerin leitet den Bereich "PsychosozialesKrisenmanagement" des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz undKatastrophenhilfe und koordiniert die dortige Nachsorge-, Opfer- undAngehörigenhilfe. Mit großem Engagement und umfangreicherFachkenntnis setzt sie sich für die Psychosoziale Notfallversorgungaller Einsatzkräfte und Betroffenen ein.Ralf Horschel, Rheinbreitbach (RP): Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuzin Bronze Von Finnland bis Österreich: Ralf Horschel ist als "stillerHelfer" ein langjähriger Unterstützer des DeutschenFeuerwehrverbandes. So begleitete er alle InternationalenFeuerwehr-Olympiaden seit 2001 und weitere DFV-Veranstaltungen alsHelfer im Hintergrund. Neben seinem ehrenamtlichen Engagement alsWehrführer ist er auch noch als Brandschutzerzieher in Kindergartenund Grundschule in seinem geliebten Heimatort Rheinbreitbachunterwegs. Ideen hierzu erhält er regelmäßig beim ForumBrandschutzerziehung und -aufklärung von DFV und vfdb.Hauptbrandmeister Albert Iken, Hamberge (SH): Silberne EhrennadelMit der "Silbernen Ehrennadel" des Deutschen Feuerwehrverbandeswerden Personen geehrt, die besonders aktiv und erfolgreich dieAufgaben und Ziele der Feuerwehrverbände gefördert haben. Ein solcherMensch ist Albert Iken, der auf langjähriges Engagement ganz imNorden Deutschlands zurückblicken kann. Ob in der Gemeindewehrführungoder als Amtswehrführer - seine Hilfe und Unterstützung für denKreisfeuerwehrverband Stormarn war und ist beispielhaft undherausragend.Brandrat Werner Kemker, Werne (NW): Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuzin Bronze In seiner auffallenden Problemlösungskompetenz ist WernerKemker über viele Jahre zu einer Institution innerhalb des Institutsder Feuerwehr Nordrhein-Westfalen geworden, die dort kaum wegzudenkenist. Lehrgangsplanung, Raumvergabe und alle Teilnehmerangelegenheitenstets als Dienstleister zu verstehen und bestmögliche Lösungen zufinden, war für ihn jahrelang nicht nur Aufgabe, sondern Berufung.Auch in der Zusammenarbeit zwischen Institut und Verband derFeuerwehren wurde die große Hilfsbereitschaft von Werner Kemker oftsichtbar. Unter anderem wurde nur so das erweiterte Lehrgangsangebotder Jugendfeuerwehr ermöglicht.Fachbereichsleiter Jürgen Kindelberger, Rumbach (RP): SilberneEhrennadel Internationale Wettbewerbe sind nicht nur eine Möglichkeitzum kameradschaftlichen Vergleich, sondern auch zumfreundschaftlichen Austausch über Grenzen hinweg. Jürgen Kindelbergerist seit mehr als 30 Jahren als Wertungsrichter und Wettbewerbsleiterder Jugendfeuerwehr aktiv - seit 1993 auch auf nationaler undinternationaler Ebene. Ob als Bahnleiter bei Wettbewerben desWeltfeuerwehrverbandes CTIF oder Wehrleiter seiner Heimatfeuerwehr -Jürgen Kindelberger lebt das Ehrenamt Feuerwehr und dieNachwuchsarbeit auf vielen verschiedenen Ebenen.Stadtbrandamtmann Oliver Kubitza, Winnenden (BW): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Silber Feuerwehrgeschichte ist seineLeidenschaft: Oliver Kubitza ist von Stuttgart bis auf internationaleEbene als Experte für die Vergangenheit der Feuerwehr gefragt. Er wareiner der Verantwortlichen der verschiedenen Ausstellungen desLandesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg, etwa beim 11.Landesfeuerwehrtag. Auch an der im Deutschen Feuerwehr-Museumpräsentierten Sonderausstellung zum 100. Geburtstag von Albert Bürgerwirkte er mit. Aktuell arbeitet er im Team das Archiv der Vorgängerdes heutigen LFV Baden-Württemberg auf.Erneli Martens, Hamburg: Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille Gesten,wenn die Worte ausbleiben, Trost, wenn das Undenkbare geschehen ist:Notfallseelsorger leisten Hilfe für die Seele. Erneli Martens ist alsHamburger Feuerwehrpastorin eine feste Größe im Netzwerk derNotfallseelsorger. Als Fachberaterin "Psychosoziale Unterstützung"des Deutschen Feuerwehrverbandes findet sie stets die richtigen Worteund Ansätze, um sorgsam mit dem wichtigen Thema umzugehen. Ihreumfangreichen Erfahrungen gibt sie gerne weiter - etwa alsBeiratsmitglied der DFV-Stiftung "Hilfe für Helfer". Auch beimAnschlag am Berliner Breitscheidplatz war sie für die Einsatzkräftevor Ort.Nicole Müller-Nilges, Winnen (RP): Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuzin Bronze Kinder sind die Zukunft - auch in der Feuerwehr. NicoleMüller-Nilges engagiert sich seit fast zehn Jahren im FachbereichBambini-Feuerwehr auf Kreis- und Landesebene. Durch ihren Abschlussals Kinderschutzfachkraft beim Institut für SozialpädagogischeForschung in Mainz ist sie Expertin im Bereich"Kindeswohlgefährdung". Hier berät sie alle Kinder- undJugendfeuerwehren in Rheinland-Pfalz. Durch ihre Qualifikation überdie gemeinnützige Stiftung "Haus der kleinen Forscher" engagiert siesich auch in der Bambini-Feuerwehr für frühe Bildung in den BereichenMathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.Landesgeschäftsführer Uwe Peetz, Naila (BY): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Silber Feuerwehr braucht Spezialisten - unddavon hat sie reichlich, weil jeder Ehrenamtliche auch seinenursprünglichen Beruf einbringt. Uwe Peetz ist Rechtsanwalt und kam2003 zunächst als ehrenamtlicher Justiziar zum LandesfeuerwehrverbandBayern. Neben vereinsrechtlichen Fragen liegt ihm besonders derVersicherungsschutz der Aktiven am Herzen. Mittlerweile ist erLandesgeschäftsführer und weiterhin ehrenamtlich in der Facharbeitauf Landes- und Bundesebene engagiert. Auf die Initiative desExperten für Unfallverhütung hin konnte der Versicherungsschutz etwabei den Unterstützungsleistungen bei Vorschäden und der Absicherungvon selbstständigen Landwirten deutlich verbessert werden.Brandinspektor Leo Preuß, Bonn (NW): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Gold Jugendfeuerwehrwart, 18 Jahre Wehrleiterin Bonn und 42 Jahre beim Deutschen Feuerwehrverband. Neben seinemEhrenamt begann seine berufliche Laufbahn 1976 als kaufmännischerAngestellter beim Deutschen Feuerwehrverband in Bonn. 1980 wechselteLeo Preuß in die Versandhaus DFV GmbH als Fachleiter Lager undLogistik und hat seitdem erheblich zum Erfolg des Tochterunternehmensbeigetragen. Neben seinen unzählbaren Aufklärungen zum ThemaBrandschutz hat Leo Preuß weitaus mehr als 250.000 Rauchmelderversendet. Mit mehr als einer Million versendeter Pakete hat er dazubeigetragen, die finanzielle Unterstützung gegenüber dem DeutschenFeuerwehrverband zu gewährleisten. Der dienstälteste Mitarbeiter derDFV-Familie geht nächstes Jahr nach 43 Jahren altersbedingt von Bord.Prof. Dr.-Ing. Peer Rechenbach, Hamburg: DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Gold Er ist ein anerkannter und innovativerFachmann, der Brand- und Katastrophenschutz aus Praxis und Theoriekennt: Prof. Dr.-Ing. Peer Rechenbach war Vizechef der FeuerwehrHamburg, dann oberster Katastrophenschützer der Hansestadt. Als"Leitender Branddirektor im Unruhestand" ist er nun Lehrbeauftragterfür ein breites Themenfeld von Kommunikationssystemen bis zuGroßschadenmanagement. Als langjähriges Mitglied des Beirats desDeutschen Feuerwehrverbandes bringt er seine Expertise für dieFeuerwehren in Zukunftsprozesse ein.Bernd Roeder, Rheinbreitbach (RP): Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuzin Bronze Ein Leben ohne Feuerwehr? Undenkbar! Die langjährigeTätigkeit als engagierter und kompetenter Gerätewart in seinerHeimatfeuerwehr Rheinbreitbachen reichen Bernd Roeder nicht. Ob inVarazdin, Ostrava, Mulhouse oder Villach - bei den InternationalenFeuerwehr-Olympiaden ist er einer der stillen Helfer im Hintergrund.Das Engagement der Menschen im Hintergrund ist das Fundament für denErfolg von Veranstaltungen - und der Einsatz von Bernd Roeder isthierfür ein wunderbares Beispiel.Leitender Stadtdirektor Andreas Rümpel, Dresden (SN): SilberneEhrennadel Hauptamt und Ehrenamt, Berufsfeuerwehr und FreiwilligeFeuerwehr: Vernetzung ist wichtig! Andreas Rümpel engagiert sich seitJahrzehnten an vielen Stellen für das deutsche Feuerwehrwesen. Alslangjähriger Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Leiter derBerufsfeuerwehren in Sachsen setzt sich der Amtsleiter der FeuerwehrDresden für die Verbandsarbeit in seinem Bundesland ein. Auch überLandesgrenzen hinweg ist ihm die vielfältige Vernetzung mit denGremien auf Bundesebene wichtig.Erster Hauptbrandmeister Michael Sander, Hannover (NI): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Silber Es ist ein "klassischer"Feuerwehr-Lebenslauf: Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung,Ortsbrandmeister, stellvertretenderKreisfeuerwehrbereitschaftsführer, stellvertretenderStadtbrandmeister. Es ist aber noch viel mehr: LandesgeschäftsführerMichael Sander setzt sich in allen Bereichen mit besonderemEngagement für die Belange der Feuerwehren und ihrer Mitglieder ein.Als ehrenamtlicher Kreisgeschäftsführer organisierte er maßgeblichdie Geschäftsstelle der Freiwilligen Feuerwehr. Michael Sander istein wichtiges Bindeglied zwischen ehrenamtlichen und hauptberuflichenFeuerwehrangehörigen. Er hat sich in hohem Maße um das Feuerwehrwesenin allen bisher wahrgenommenen Funktionen verdient gemacht.Brandmeister Felix Schmitt, Berg (BW): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze Wie gelingt es, den Übungs- undAusbildungsalltag in der Jugendfeuerwehr abwechslungsreich zugestalten? Felix Schmitt hat seine jahrelange Erfahrung alsJugendwart auch auf Kreisebene als Fachgebietsleiter Ausbildung,Schriftführer und stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwarteingebracht. Mittlerweile unterstützt er auch seine Frau beim Aufbaueiner Kindergruppe in der Feuerwehr. Überregional liegt ihm dieÖffentlichkeitsarbeit am Herzen; sein Engagement als"Hydrant"-Mitarbeiter und Redakteur der Broschüre zum 40. Jubiläumder Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg ist mehr als ehrenwert.Christian Schwarze, Stuttgart (BW): Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuzin Bronze Er selbst bezeichnet sich als Pragmatiker: ChristianSchwarze ist ein Technik-Allrounder. Der Maschinenbau-Ingenieurbegann seine Feuerwehr-Karriere im Ehrenamt, dem er als 2.Stellvertretender Kommandant immer noch die Treue hält. Parallelfolgte der Schritt zum höheren feuerwehrtechnischen Dienst. Seit 17Jahren bringt er seine Fachkenntnis in den Fachausschuss Technik derdeutschen Feuerwehren ein; seit fast zwei Jahren als deren Leiter.Zudem engagiert sich Christian Schwarze unter anderem auch noch inverschiedenen nationalen und europäischen Normungsgremien sowie inder Verbandsarbeit.General a.D. Vasile Somlea, Cluj Napoca (Rumänien): Medaille fürInternationale Zusammenarbeit Netzwerke helfen Menschen: Das zeigtauch das Engagement von General a.D. Vasile Somlea. "Durch seinenEinsatz wurde aus gestreuter Hilfe in Rumänien konzentrierte Hilfefür die Bedürftigsten in den strukturschwächsten Regionen", lobt derThüringer Feuerwehr-Verband. Neben gemeinsamen Hilfsprojekten gibt esseit nunmehr zwölf Jahren auch Austauschprogramme der Feuerwehren ausErfurt und Cluj Napoca. Hiervon profitieren die deutschen undrumänischen Feuerwehrangehörigen fachlich wie auch persönlich.Kreisbrandmeister Andreas Tangemann, Wildeshausen (NI): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Gold Andreas Tangemann versteht es immerwieder, die Kameradinnen und Kameraden zu motivieren und dieFeuerwehr weiter auszubauen. Seine Position als Kreisbrandmeisterfüllt er mit voller Hingabe und hohem ehrenamtlichen Engagement aus.Zudem setzt er sich stets auch als aktive Einsatzkraft persönlichein. Schwerpunkte seiner Arbeit als Vizepräsident desLandesfeuerwehrverbandes Niedersachsen sind die Förderung derJugendfeuerwehrarbeit sowie das Finanz- und Haushaltswesen.Kreisbrandmeister Frank-Peter Twilling, Nümbrecht (NW): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Gold Seit 48 Jahren Mitglied in der FeuerwehrNümbrecht, neun Jahre lang deren Leiter, seit 2001 Kreisbrandmeisterdes Oberbergischen Kreises: Frank-Peter Twilling übernimmtVerantwortung. Vor allem die Stärkung des Ehrenamtes und dievertrauensvolle Kommunikation zwischen Verwaltung und Feuerwehrliegen ihm am Herzen. Als Mitglied des Verbandausschusses desVerbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen, Vorsitzender desKreisfeuerwehrverbandes und Kreisbrandmeister gelingt ihm die engeZusammenarbeit aller Ebenen.Verbandspressesprecher Karsten Utterodt, Großobringen (TH):Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber Nur wer etwas erlebt, kanndies auch beschreiben: Der Erfahrungsschatz von Karsten Utterodtreicht von der AG "Junge Brandschutzhelfer" bis zum Verbandsführerund Wehrführer. In der Verbandsarbeit ist er in vielen Facettenaktiv; nicht zuletzt als Pressesprecher des ThüringerFeuerwehr-Verbandes sowie in dessen Beirat. In hohem Maße unterstützter die Arbeit der Jugendfeuerwehren in Weimar. Karsten Utterodterfüllt alle seine Führungsfunktionen mit hohem persönlichenEngagement und großer Einsatzbereitschaft.Löschmeister Marcel Voß, Hamburg: Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuzin Bronze "Marcel Voß begleitet und betreut die Jugendfeuerwehr beiJugendfahrten und nimmt auch unter der Woche an Ausbildungen undEinsätzen teil - oft auch nach Schichtende." Die Beschreibung desEngagements an sich ist selbstverständlich - ungewöhnlich ist aberdie Entfernung, über die hinweg es seit Jahren geleistet wird! DerHamburger Berufsfeuerwehrmann ist seiner Heimatfeuerwehr immecklenburg-vorpommerischen Neubrandenburg treu geblieben. Hier warund ist er seit der Jugendfeuerwehr aktiv; als Gruppenführer,Vorstandsmitglied, Jugendwart - auch über 280 Kilometer Entfernunghinweg!Arbeitskreisleiterin Melanie Walter, Bischofsgrün (BY): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Gold Ohne Melanie Walter würde es in Bayernkeine Kindergruppen in der jetzigen Form geben. Vor mehr als 20Jahren hat sie als Vorreiterin eine Kindergruppe eingerichtet undsich dann stetig dem Ausbau und der Gründung weiterer Gruppengewidmet. Ihr Arbeitsradius weitete sich hierbei stetig aus - vomHeimatlandkreis über Franken bis hin zum ganzen Freistaat Bayern.Frühzeitig knüpfte sie auch bundesweite Kontakte und hat damitentscheidend zum jetzt bestehenden Netzwerk im BereichKinderfeuerwehr beigetragen. Als Leiterin des ArbeitskreisesKinderfeuerwehr geht ihr Engagement weit über das normale Maß hinaus.Stellvertretender Bezirksbrandmeister Oliver Wegner, Waltrop (NW):Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber Aus- und Fortbildung sindseine Passion: Ob auf lokaler Ebene als Ausbildungsleiter derFeuerwehr Waltrop, kreisweit als Vorsitzender des ArbeitskreisesSchulung und Ausbildung oder im Fachausschuss Ausbildung und Einsatzauf Landesebene - Oliver Wegner zeigt großes Engagement. Seinevielfältigen Funktionen als Leiter der Feuerwehr, Mitglied derKreiseinsatzleitung, stellvertretender Kreisbrandmeister,stellvertretender Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender oder seit zweiJahren als stellvertretender Bezirksbrandmeister meistert er mitaußergewöhnlichem zeitlichem Engagement. Für den Verband derFeuerwehren Nordrhein-Westfalen ist er zudem als Referent einerVor-Ort-Vortragsreihe unterwegs.Brandmeister René Werner, Schildetal (MW): DeutschesFeuerwehr-Ehrenkreuz in Silber Wie kann man dem demographischen undsozialen Wandel begegnen? René Werner gelang es alsGemeindewehrführer in Schildetal, die Brandschutzstrukturen zusichern. Er sorgte maßgeblich für den reibungslosen Ablauf derFusionierung der beiden Ortsfeuerwehren Badow und Renzow; die FFSchildetal ist seitdem die größte Feuerwehr im Amt Lützow-Lübstorf.Auch für Jugendarbeit und Feuerwehrsport engagiert er sich; so wirkteer etwa mit an der Ausrichtung der Landesjugendfeuerwehrwettbewerbe2015. Der Landesfeuerwehrverband charakterisiert ihn als"kompetenten, verlässlichen und menschlichen Partner in denzahlreichen Gremien".Landesfeuerwehrarzt a.D. Hans Bernd Wolf, Wiesbaden (HE): DeutscheFeuerwehr-Ehrenmedaille Hans Bernd Wolf hat als ersterLandesfeuerwehrarzt von 1982 bis 2012 für den LandesfeuerwehrverbandHessen gewirkt. Mit der heutigen Ehrung wird er aus seinenTätigkeiten für den Landesfeuerwehrverband verabschiedet. Hans BerndWolf machte sich auf hervorragende Weise um die Forschung undDokumentation arbeitsmedizinischer Belange im Feuerwehrwesenverdient. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung und seinem Fachwissenvertrat er die Interessen der hessischen Feuerwehrangehörigen aufvielfältigen medizinischen Fachveranstaltungen. 