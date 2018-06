Vielen Dank für Ihre Treue!

Lieber Anleger,

ich freue mich, dass wir Ihnen heute bereits die 50. Ausgabe des Aktientelegramms präsentieren dürfen. In den vergangenen beiden Jahren hat sich das Aktientelegramm für viele Anleger zu einem wichtigen Begleiter für die wertorientierte und langfristige Geldanlage entwickelt.

Durch die konsequente Fokussierung auf Value-Aktien und starke Trends ist es uns gelungen, deutlich besser als der Marktdurchschnitt abzuschneiden. Damit das auch in Zukunft so bleibt, arbeitet mein Team unermüdlich daran, neue chancenreiche Unternehmen zu identifizieren, die wir Ihnen vorstellen können.

Das Ziel meines Redaktionsteams ist es, Sie bei Ihrer Geldanlage bestmöglich zu begleiten und bei Ihren Entscheidungen zu unterstützen. Damit uns das gelingt, sind wir auch auf Ihre

Mitwirkung angewiesen. Bitte teilen Sie uns mit, was Ihnen am Aktientelegramm gefällt und was wir noch besser machen können. Schreiben Sie mir an: straube@anlegerverlag.de

Es wäre mir eine besondere Freude, wenn wir Sie auch in den kommenden Jahren bei der Geldanlage unterstützen dürften.

Ihr

Richard Straube

Chef-Redakteur Aktien-Telegramm