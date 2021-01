Viele offene Fragen bei geplanter Kinderkrankentage-Aufstockung

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Bund-Länder-Beschluss zur Verdoppelung der Kinderkrankentage für Eltern in diesem Jahr wegen der Einschränkung an Schulen und Kitas, bleiben zunächst viele praktische Fragen offen.



"Wir werden zeitnah einen Vorschlag für eine gesetzliche Regelung vorlegen", sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Donnerstag auf Nachfrage zu den Details der geplanten Regelung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Dienstag vereinbart, die Kinderkrankentage pro Elternteil in diesem Jahr von 10 auf 20 zu erhöhen, für Alleinerziehende von 20 auf 40. Eltern sollen die Krankentage ausdrücklich auch nehmen können, wenn ihre Kinder nicht krank sind, sondern wegen eingeschränkten Schul- und Kitabetriebs zu Hause bleiben müssen.

Laut Familienministerin Franziska Giffey (SPD) soll das auch gelten, wenn die Einrichtung gar nicht komplett geschlossen ist, Eltern aber der Bitte nachkommen, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Kinderkrankengeld zahlt die gesetzliche Krankenkasse normalerweise, wenn Eltern wegen der Pflege eines kranken Kindes nicht arbeiten gehen können. Es beträgt 90 Prozent des Nettoverdienstes.

Beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) hieß es am Donnerstag auf Nachfrage, man warte aktuell auf Regelungen aus dem Gesundheitsministerium. Bisher lägen keine weiteren Informationen zu den Plänen vor. Man gehe aber davon aus, dass die staatliche Maßnahme im Rahmen der Pandemiebekämpfung auch staatlich finanziert werde.

Offen sind viele Fragen, etwa, über welche Bescheinigung die Kinderkrankentage abgewickelt werden, wenn es gar nicht um eine Krankschreibung geht oder ob nur die zusätzlichen Krankentage für Kita- und Schuleinschränkungen gedacht sind oder alle. Unklar ist auch, ob privatversicherte Eltern einen Anspruch bekommen und ob die Regelung auch für die Eltern gelten soll, die im Homeoffice arbeiten.

Die Vorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter, Daniela Jaspers, sagte am Donnerstag, man begrüße die Ausweitung des Kinderkrankengelds. "Wichtig wird sein, diesen Beschluss schnell in trockene Tücher zu bringen und eine unbürokratische und lebenspraktische Umsetzung zu finden."/jr/DP/jha