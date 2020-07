Viele nützliche FordPass-Datendienste ab sofort kostenlos

Wien (ots) -- Ford verzichtet auf Abonnementgebühren für die meisten Dienste, die über die FordPass-App angeboten werden, dies spart über die Fahrzeug-Lebensdauer hinweg bis zu mehrere Hundert Euro - Die FordPass-App bietet hilfreiche Funktionen für vernetzte Fahrzeuge und sorgt für zusätzlichen Komfort rund ums Autofahren - ganz einfach per SmartphoneFord stellt europäischen Kunden eine breite Palette von Diensten zur Verfügung, die es den Fahrern ermöglicht, wichtige Funktionen ihres Fahrzeugs mittels Smartphone zu steuern und zu überwachen*. Per Fernabfrage greifen Fahrer mit der FordPass-App auf vernetzte Fahrzeugfunktionen zu, wie beispielsweise die Überprüfung von Kraftstofffüllmenge und der damit verbundenen Reichweite sowie die Kontrolle des Ölstandes oder das Ver- und Entriegeln von Türen, zudem lassen sich viele weitere Fahrzeug- und Service-Informationen abrufen**. Bislang standen Käufern von Ford-Neufahrzeugen vernetzte Fahrzeugdienste als zweijähriges Testabonnement zur Verfügung. Ford hat nun auf anschließende Abonnementgebühren für die meisten dieser Dienste verzichtet, was über die Lebensdauer eines Fahrzeugs hinweg Einsparungen von bis zu mehreren Hundert Euro ermöglicht***.Funktionen der FordPass-AppMit der FordPass-App können Nutzer den Motor aus der Ferne starten und auf diese Weise den Innenraum vor dem Losfahren aufwärmen****. Die App zeigt auch den genauen Standort des Fahrzeugs an, sodass sich Fahrer keine Sorgen machen müssen, ihr Auto auf einem belebten Parkplatz lange suchen zu müssen. Überdies informiert die App mittels Push-Mitteilungen über leicht zu übersehende Probleme wie niedrigen Reifendruck oder eine ausgefallene Glühbirne.Die Möglichkeit, das Fahrzeug aus der Ferne zu ver- und entriegeln, kann Fahrern helfen, die unsicher sind, ob sie ihr Auto nach dem Weggehen abgeschlossen haben. Zudem entfällt die Notwendigkeit, einem Freund oder Familienmitglied bei Bedarf vorübergehend einen Fahrzeugschlüssel aushändigen zu müssen.App-Inhaber können sich Zusammenfassungen der letzten Fahrten anzeigen lassen und diese herunterladen, um den Kraftstoffverbrauch und die Kosten besser zu analysieren oder geschäftlich zurückgelegte Kilometer zu ermitteln.FordPass bietet auch im Falle einer Panne Unterstützung und koordiniert Hilfsdienste, damit die Fahrten so schnell wie möglich fortgesetzt werden können. Die FordPass-App sendet Fahrzeugstandort- und Diagnoseinformationen an den Pannendienst und gibt den Fahrern die Möglichkeit zu sehen, wie schnell die Pannenhelfer eintreffen werden.Features für elektrifizierte FahrzeugeFordPass beinhaltet nützliche Funktionen für elektrifizierte Fahrzeuge wie dem neuen Ford Kuga Plug-In Hybrid und dem für August angekündigten Ford Explorer Plug-In Hybrid. Neben Informationen über Batteriestand und elektrische Reichweite ermöglicht die FordPass-App den Fahrzeugbesitzern, die Batterie vorzuwärmen oder zu kühlen, um die bestmögliche Reichweite zu erzielen. Auch das Laden kann geplant werden, um gegebenenfalls von vorteilhaften Stromtarifen zu profitieren. Die App enthält nicht nur eine praktische Suchfunktion für Ladestationen, sondern gibt auch Feedback zum Kraftstoff- und Stromverbrauch, einschließlich Informationen über die Energierückgewinnung durch regeneratives Bremsen. Die Anzeige von zurückgelegten Kilometern im Elektromodus fördert darüber hinaus einen effizienten Fahrbetrieb."Ob Fahrer nun überprüfen wollen, ob sie ihr Auto abgeschlossen haben, oder nur sicherstellen möchten, für die bevorstehende Reise bestmöglich gerüstet zu sein - die mittels FordPass-App verfügbaren Funktionen erhöhen spürbar den Komfort", betont Richard Bunn, Direktor, FordPass, Ford Mobility, Ford Europa. "Von nun an kann jeder Kunde in Europa, der einen Ford kauft, von kostenlosen Dienstleistungen rund um das vernetzte Fahrzeug profitieren. Dies ist ein wichtiger Teil unseres Versprechens, intelligente Fahrzeuge für eine intelligente Welt herzustellen".* FordPass-Connect-Datendienste sind für neue und bestehende Fahrzeuge verfügbar, sofern diese mit dem FordPass-Connect-Modem ausgestattet sind.** Die Verbindung zwischen Fahrzeug und Smartphone-App erfordert eine mobile Datenleitung. Die FordPass-App ist kompatibel mit Apple- und Android-Smartphones und ist im Apple App Store sowie im Google Play Store in 40 europäischen Märkten erhältlich.*** Bis April 2020 kostete das FordPass-Connect-Datendienstabonnement in Österreich im Verlauf der ersten zwei Jahre 99,- Euro. Lokale Gefahreninformationen (Local Hazard Information LHI) und Live-Traffic-Dienste werden grundsätzlich als kostenlose Testversion für ein Jahr ab dem Startdatum der Garantie angeboten und sind danach optional verfügbar. Der Wi-Fi-Hotspot ist drei Monate lang inklusive 3 GB-Datenpaket kostenlos, danach wird ein separater Vertrag mit einem Mobilfunkanbieter erforderlich.**** Fernstartfunktion nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe (ausgenommen Ford Ranger). Nur in Ländern zu verwenden, in denen diese Funktion gesetzlich zulässig ist. Wenn der Motor gestartet werden soll, muss der Schlüssel im Fahrzeug vorhanden sein.Diese und ehemalige Presseinformationen, Fotos und Videomaterial gibt es zur freien Nutzung auch unter https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/at/de.htmlPressekontakt:Ing. Christian WotypkaFord Motor Company (Austria) GmbH+43 (0)5 06581-300cwotypka@ford.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/143363/4646050OTS: Ford Motor Company (Austria) GmbHOriginal-Content von: Ford Motor Company (Austria) GmbH, übermittelt durch news aktuell