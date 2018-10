Dortmund (ots) - Im Jahr 2017 meldeten die europäischenMarktüberwachungsbehörden 2.199 risikobehaftete Produkte. Negativfielen den Behörden besonders Spielzeug und Kraftfahrzeuge auf. Daszeigt die aktuelle Auswertung der im Rahmen des europäischenSchnellwarnsystems RAPEX europaweit gemeldeten Produkte. Wirdgefährliches Spielzeug immer noch häufig in China hergestellt undexportiert, kommen hingegen viele gefährliche Kraftfahrzeuge ausDeutschland. Diese und weitere Fakten enthält der Bericht"Gefährliche Produkte 2018", den die Bundesanstalt für Arbeitsschutzund Arbeitsmedizin (BAuA) als zentrale Meldestelle in Deutschlandjetzt herausgegeben hat.Die deutschen Marktüberwachungsbehörden haben im vergangenen Jahr331 RAPEX-Meldungen über gefährliche Produkte mit ernstem Risiko(höchste Risikostufe), die in Deutschland aufgefunden wurden, an dieBAuA weitergeleitet. Die Zahl der Meldungen aus dem Bereich derKraftfahrzeuge nimmt dabei bereits seit einigen Jahren stetig zu.Insgesamt 240 Meldungen der Kategorie Fahrzeuge wurden von dendeutschen Marktüberwachungsbehörden gemeldet. Im Vergleich zum Jahr2010 (46 Meldungen) hat sich die Zahl damit verfünffacht. Bei denProdukten handelte es sich hauptsächlich um PKW verschiedenerModelle, aber auch bei LKW, Omnibussen, Krafträdern sowie beiWohnmobilen wurden ernste Risiken ermittelt. 142 der 331 gemeldetenProdukte und damit ein Anteil von 42,9 Prozent kamen von deutschenHerstellern. Dabei stammten 138 der 142 gefährlichen Produkte vondeutschen Automobilherstellern oder Zulieferern.Eine weitere interessante Entwicklung offenbart der Jahresberichtim Hinblick auf zurückgerufene Fahrzeuge, deren Stückzahl seit 2014rasant ansteigt. Insgesamt wurden europaweit mehr als 32,1 Mio.Fahrzeuge aufgrund ernster Risiken gemeldet und zurückgerufen.Zunehmend sind mehr "junge" Fahrzeuge betroffen. Das sind Fahrzeuge,die bereits im Jahr ihrer Produktion oder im Folgejahr von denHerstellern zurückbeordert und nachgebessert werden. KürzereEntwicklungszeiten und häufigere Modellwechsel könnten möglicheUrsachen hierfür sein.Auf dem deutschen Markt wurden auch gefährliche Produkte entdeckt,die gegen die REACH-Verordnung verstoßen haben. Insgesamt wurden 37Produkte aufgrund erhöhter Konzentrationen chemischer Stoffegemeldet. Hierbei handelte es sich fast ausschließlich umKleidungsstücke aus Leder, bei denen der Chromgehalt deutlichüberschritten wurde. Auch bei 19 elektrischen Betriebsmitteln musstendie Marktüberwachungsbehörden schwerwiegende Mängel feststellen.Eine Auswertung von Unfallberichten zu tödlichen Arbeitsunfällenmit technischen Produkten vervollständigt den Bericht. Im Jahr 2017erreichten die BAuA von den von den Aufsichtsbehörden imArbeitsschutz bis zum Stichtag 143 Unfallmeldungen, davon 105 mitProduktbezug. Eine detailliertere Auswertung der Produkte, die unterdie Maschinenrichtlinie fallen, zeigt, dass an vielen Unfällen LKW(20,5 Prozent) beteiligt waren. (Erd-)Baumaschinen wie Bagger, Kräneoder Radlader nehmen in Summe einen Anteil von etwa 29 Prozent ein.Der Bericht schließt mit den amtlichen Bekanntmachungen in 2017 ab."Gefährliche Produkte 2018. Informationen zur Produktsicherheit";Isabell Bentz, Dr. Tobias Bleyer, Jochen Blume, Marie Pendzich,Katharina Kriegler-Schmidt; 1. Auflage; Dortmund/Berlin/Dresden;Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2018; DOI10.21934/baua:bericht20180822; 68 Seiten. Den Bericht im PDF-Formatsowie weitere Informationen zur Produktsicherheit gibt es imInternetangebot der BAuA unter www.produktsicherheitsportal.de.Direkter Link: www.baua.de/dok/8754558Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereichdes BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert denWissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei derArbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben imChemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den StandortenDortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitzarbeiten über 700 Beschäftigte.www.baua.deDie BAuA ist Partner im Wissenschaftsjahr 2018 - Arbeitswelten derZukunft.Pressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330Fax: 0231 9071-2299E-Mail: presse@baua.bund.dewww.baua.deOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell