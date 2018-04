Viele bayerische Unternehmen sind als Arbeitgeber spitze (FOTO)

München (ots) -Great Place to Work Institut zeichnet «Bayerns Beste Arbeitgeber2018» ausDie Gewinner des Landeswettbewerbs «Bayerns Beste Arbeitgeber2018» stehen fest. 69 bayerische Unternehmen wurden jetzt vom GreatPlace to Work Institut und seinen Partnern wieder für ihr besonderesEngagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätzegewürdigt - bereits zum vierten Mal.Die Top-Platzierungen im Ranking belegen in diesem Jahr dieSiemens-Betriebskrankenkasse, Adobe Deutschland, MaibornWolff, derSchindlerhof und Quality First Software (jeweils Platz 1 in ihrenGrößenklassen). Die Auszeichnungen wurden am 25. April im Haus derBayerischen Wirtschaft in München im Rahmen des ´Personalkongress IT2018´ überreicht.Insgesamt stellten sich in der aktuellen Wettbewerbsrunde 171bayerische Unternehmen freiwillig einer unabhängigen Prüfung ihrerQualität als Arbeitgeber durch das Great Place to Work Institut unddem repräsentativen Urteil ihrer Mitarbeitenden. Über 65.000Beschäftigte wurden zur Arbeitsplatzkultur ihres Unternehmensbefragt; zugleich wurden die eingesetzten Maßnahmen der Unternehmenin der Personalarbeit auditiert.Mehr bayerische Unternehmen als je zuvor schafften den Sprung aufdie aktuelle Beste-Arbeitgeber-Liste (69; Vorjahr: 61). 35Unternehmen aus Bayern waren zuvor bereits beim Dachwettbewerb«Deutschlands Beste Arbeitgeber» für ihre besondersmitarbeiterfreundliche Unternehmenskultur ausgezeichnet worden - mehrals aus jedem anderen Bundesland. Auch dies unterstreicht dieVorreiterrolle Bayerns beim Thema Arbeitsplatzqualität.Partner der 2014 ins Leben gerufenen Landesinitiative «BayernsBeste Arbeitgeber» von Great Place to Work sind die Vereinigung derBayerischen Wirtschaft (vbw), Das Demographie Netzwerk (ddn) und derZEIT-Verlag."Meinen herzlichen Glückwunsch an alle ausgezeichneten Unternehmendes Wettbewerbs 'Bayerns Beste Arbeitgeber 2018'. Sie machen vor, wieman Fachkräfte mit attraktiven Angeboten binden kann!" sagtevbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt bei der Preisverleihung.Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to WorkDeutschland, ergänzt: "Nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg undgelingender Wandel sind eng mit einer exzellenten Arbeitsplatzkulturverbunden. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden in hohem Maßewertschätzen, fördern und begeistern sind leistungsstärker und besserfür die Meisterung wichtiger Zukunftsaufgaben aufgestellt."«Bayerns Beste Arbeitgeber 2018» im DetailDie Auszeichnung «Bayerns Beste Arbeitgeber 2018» wurdedifferenziert nach fünf Größenklassen vergeben:Die Spitzenplätze bei den großen Unternehmen mit über 1.000Beschäftigten belegen in diesem Jahr die SBKSiemens-Betriebskrankenkasse aus München (Platz 1), derMembranspezialist W.L. Gore aus Putzbrunn (2) und derBaumaschinenhersteller Hilti Deutschland aus Kaufering (3). WeitereAuszeichnungen für hohe Arbeitsplatzqualität in dieser Größenklassegingen an den Baufinanzierer Interhyp, den LenkflugkörperherstellerMBDA Deutschland sowie an das Klinikum Dritter Orden.In der Kategorie der Unternehmen mit 501 bis 1.000 Beschäftigtenwird das Spitzenfeld der besten Arbeitgeber vom SoftwareunternehmenAdobe Deutschland (Platz 1) aus München angeführt, gefolgt vomCloud-CRM-Spezialisten Salesforce Deutschland (2) aus München sowiedem Personaldienstleister I.K. Hofmann aus Nürnberg (3). Ebenfallsausgezeichnet wurden hier die Kindertagesbetreuung PariKita Bayern,die Sparda-Bank München, die Augsburger Aktienbank sowie die SchönKlinik München Harlaching.Die Top-Platzierungen bei den Unternehmen mit 251 bis 500Beschäftigten erreichen der IT-Berater MaibornWolff (Platz 1) und dasIT-Systemhaus Iteratec (2) aus München sowie derOpen-Source-Spezialist Red Hat aus Grasbrunn (3). Die vorderen Plätzein der Kategorie der Unternehmen mit 50 bis 250 Beschäftigten belegendas Tagungshotel Schindlerhof aus Nürnberg (Platz 1) sowie dieIT-Beratung Netlight Consulting (2) und das Softwarehaus QAware (3)aus München. Bei den kleinen Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigtenliegen das Softwareunternehmen Quality First Software aus Geretsried(Platz 1) und, beide aus München, der DatenspeicherspezialistSpeicherwerke AG (2) und die Managementberatung Kemény Boehme &Company (3) vorn.Unabhängig von einer Platzierung auf der Liste der bestenArbeitgeber profitier(t)en alle Teilnehmer des Benchmarkings von derdifferenzierten Standortbestimmung und vielen Impulsen für dieWeiterentwicklung als attraktiver Arbeitgeber.Die komplette Liste «Bayerns Beste Arbeitgeber 2018» mit allen 69ausgezeichneten Unternehmen ist abrufbar unter: https://goo.gl/NusZ3vFotos der Preisverleihung vom 25. April 2018 im Haus derBayerischen Wirtschaft sind hier downloadbar: https://goo.gl/4ANxGRDas zeichnet «Bayerns Beste Arbeitgeber 2018» ausIn den Mitarbeiterbefragungen bescheinigen über vier Fünftel (82%)der Beschäftigten der aktuellen Preisträger aus Bayern ihremUnternehmen eine vertrauenswürdige und förderliche Qualität alsArbeitgeber. Zum Vergleich: im repräsentativen Durchschnitt inDeutschland tut dies nur rund jeder zweite Mitarbeitende (56%). Auchin vielen einzelnen Bereichen der Arbeitsplatzkultur liegen «BayernsBeste Arbeitgeber 2018» weit vorn: so beispielsweise in punctokompetentes Führungsverhalten (80% vs. 56% Zustimmung), Anerkennungfür gute Arbeit (75% vs. 36%), Unterstützung der beruflichenEntwicklung (77 % vs. 44%), Gesundheitsförderung (78% vs. 38%) undnicht zuletzt auch bei der Frage, ob die Mitarbeitenden gerne zurArbeit kommen (82% vs. 50%). Darüber hinaus zeigen sich 84 Prozentder Beschäftigten der diesjährigen Wettbewerbssieger bereit, ihreigenes Unternehmen als Arbeitgeber weiterzuempfehlen; in "normalen"Firmen in Deutschland ist dies lediglich zu 57 Prozent der Fall.Mitarbeiterfreundliche Unternehmenskultur beflügelt denUnternehmenserfolgDen enormen Wert einer in hohem Maße von Vertrauen, Stolz undTeamgeist geprägten Unternehmenskultur verdeutlichen die Erkenntnisseaus den Management-Befragungen (Kultur Audit): so liegt diedurchschnittliche jährliche Anzahl an Krankheitstagen in denausgezeichneten bayerischen Unternehmen weit unter demrepräsentativen Durchschnitt in Deutschland (8,6 vs. 19,5), ebensowie auch die mittlere Fluktuationsquote in der Belegschaft (6% vs.14%). Zudem profitieren die Preisträger von einer deutlich höhererInnovationskraft (71% vs. 58%), einer weit über dem jeweiligenBranchendurchschnitt liegenden, positiven Umsatzentwicklung (68% vs.38%) und von bis zu dreifach höheren Bewerberquoten.Weitere HintergrundinformationenVorausgegangen waren den Auszeichnungen von «Bayerns BesteArbeitgeber 2018» ausführliche anonyme Mitarbeiterbefragungen in denam Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen sowie eine Befragung desManagements zu den eingesetzten förderlichen Maßnahmen der Personal-und Führungsarbeit (Kultur Audit). Die anonym durchgeführte Befragungder Mitarbeitenden umfasst rund 60 Einzelfragen. Im Mittelpunktstehen dabei zentrale Arbeitsplatzthemen wie: Vertrauen und Fairnessin der Zusammenarbeit, Führungsqualität, persönliche Anerkennung undWertschätzung, Partizipationsmöglichkeiten, berufliche Unterstützungund Entwicklung, Gesundheitsförderung, Work-Life-Balance,Identifikation mit der Arbeit sowie die Bindung der Mitarbeitenden anden Arbeitgeber.Die besten Arbeitgeber werden auf Basis eines Benchmarkings imgesamten Teilnehmerfeld ermittelt. Das unmittelbare Urteil derjeweils eigenen Mitarbeitenden der Unternehmen macht zwei Drittel derGesamtbewertung aus.Ziel der 2014 ins Leben gerufenen Great Place to Work Initiative«Bayerns Beste Arbeitgeber» ist es, die bayerischen Unternehmen beider Entwicklung einer attraktiven und zukunftsorientiertenArbeitsplatzkultur zu unterstützen und den gesamtenWirtschaftsstandort und seine Unternehmen durch ein eigenesQualitätssiegel für hohe Arbeitsplatzqualität zu stärken.Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglichFür den Folgewettbewerb «Bayerns Beste Arbeitgeber 2019» könnensich Unternehmen aller Branchen, Größen und Regionen des FreistaatsBayern ab sofort anmelden unter: www.greatplacetowork.de. Mitmachenkönnen auch Non-Profit-Organisationen und öffentliche Arbeitgeberjeder Art. Die Teilnahme an den Befragungen und dem Benchmarking istflexibel im Zeitraum zwischen Mai und Oktober 2018 möglich. DieTeilnahme ist auch außer Konkurrenz möglich.Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- undBeratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit beider Entwicklung einer attraktiven und zukunftsorientiertenArbeitsplatzkultur unterstützt. Neben individuellenLeistungsangeboten zur Standortbestimmung und Weiterentwicklung derArbeitsplatzqualität ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler,regionaler und branchenspezifischer Benchmarkings und inZusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr guteArbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor. 