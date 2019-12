Viele Weihnachtsbäume in deutschen Wohnzimmern aus Dänemark

WIESBADEN (dpa-AFX) - Viele der Weihnachtsbäume in deutschen Wohnzimmern kommen aus Dänemark.



2,2 Millionen Tannen und Fichten wurden im vergangenen Jahr aus dem Nachbarland importiert. Damit stammten nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 86 Prozent der nach Deutschland eingeführten Christbäume aus Dänemark. Insgesamt wurden 2018 zu den Festtagen 2,6 Millionen Weihnachtsbäume im Wert von 26 Millionen Euro aus dem Ausland nach Deutschland gebracht, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das waren 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (2,2 Mio Stück). Gleichzeitig exportierte Deutschland 742 000 Weihnachtsbäume, gut jeden vierten davon (28 Prozent) in die Niederlande./ben/DP/mis