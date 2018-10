Viele Wege führen nach Hause: Welche Transportmittel das Studenten-Portemonnaie schonen

Köln (ots) -- Deutsche Bahn fast dreimal so teuer wie Flixbus- Der geteilte Mietwagen: Bequem und kostengünstig in die Heimat- Günstige Transporter zur Kurzzeitmiete auf billiger-mietwagen.deAnfang Oktober ist Semesterbeginn. Für viele Studienanfängerverlegt sich damit der Lebensmittelpunkt in eine andere Stadt, häufigviele Kilometer weit weg von der Heimat. Wer dann am Wochenende maldie Eltern oder Freunde zu Hause besuchen möchte, stellt sich dieFrage, welches Verkehrsmittel für einen solchen Trip am günstigstenist, denn ein eigenes Auto besitzen die wenigsten.billiger-mietwagen.de hat genau das anhand eines Fallbeispielsdurchgerechnet.Ein Student aus Hamburg möchte ein Wochenende in seinerbayerischen Heimat nahe München verbringen. Die günstigstenFlixbus-Tickets kosten für die Hin- und Rückfahrt insgesamt 55,- EUR.Der Sparpreis der Deutschen Bahn liegt mit 147,90 EUR deutlich höher.Und wie sieht es mit einem Mietwagen aus? Einen Opel Astra Kombibekommt man auf billiger-mietwagen.de für drei Tage (Freitag 12 Uhrbis Montag 9 Uhr) ab Hamburg beispielsweise schon für 60,- EURinklusive Vollversicherung. Sucht sich unser Hamburger Student übereine Mitfahrzentrale noch drei Mitfahrer, zahlt jeder insgesamt ca.55,- EUR für den Wochenendtrip, inklusive Spritkosten. Vorteil ist,dass der Fahrer sein Gepäck bequem von Tür zu Tür transportierenkann, falls es mal mehr sein sollte. Außerdem bietet der Mietwagennatürlich auch größere Flexibilität in der Heimat: Kleinere Ausflügesind problemlos möglich und bei der Rückfahrt zum Studienort sind dieStudenten nicht an feste Abfahrtszeiten gebunden. Soll nur eineStrecke gefahren werden, kostet der Mietwagen bei vier Reisenden proPerson inklusive Sprit 42,- EUR. Für den Bus fallen bei derOne-Way-Strecke durchschnittlich 25,- EUR an, für die Bahn ca. 68,-EUR.Ein Preisvergleich lohnt sich also vor jedem Trip, egal, fürwelches Transportmittel man sich letztendlich entscheidet. Wer in derWeihnachtszeit einen Mietwagen nutzen möchte, sollte allerdings frühbuchen, da die Preise hier kurzfristig extrem steigen und mancheFahrzeugklassen gerade in Ballungszentren auch komplett ausverkauftsein können.Steht zum Semesterbeginn oder kurz danach noch ein Umzug an? Auchfür dieses Szenario hat billiger-mietwagen.de einen Tipp: Neben derklassischen 24h-Anmietung von Transportern bietet das Portal auchKurzzeitmieten bis 6 Stunden an. Diese sind unter der Woche mit 27,-EUR für einen kleinen Sprinter inklusive Versicherung mitSelbstbeteiligung besonders günstig. Über das Wochenende sind diePreise aufgrund der großen Nachfrage immer höher. Flexible Studentenkönnen daher bei einem Umzug unter der Woche sparen. (PM-ID: 100)Über billiger-mietwagen.de:www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- undPreisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 15 JahrenBranchenerfahrung und rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Kölnund Freiburg sorgt das Internetportal für eine transparente undkundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einenkostenlosen Kundenservice per Telefon. 2018 kürten DIE WELT undServiceValue billiger-mietwagen.de bereits zum zweiten Mal in Folgezum "Preis-Champion" unter den Mietwagen-Vergleichsportalen.Ebenfalls 2018 ernannten der Sender n-tv und das Deutsche Institutfür Service Qualität billiger-mietwagen.de bei einem Vergleich von 10Mietwagen-Portalen aufgrund seines hohen Service-Niveaus und der sehrguten Preisgestaltung zur Nr. 1. Im Jahr 2016 wurdebilliger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den vergangenenJahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen,unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgendenTestsiegen (2010 - 2014) als "bester Mietwagenvermittler".Pressekontakt für Rückfragen:billiger-mietwagen.de: Frieder Bechtel, E-Mail:presse@billiger-mietwagen.de,Tel.: +49/221/16790-008Original-Content von: billiger-mietwagen.de, übermittelt durch news aktuell