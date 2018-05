Viele Unternehmen sehen sich durch Datenschutzregeln behindert

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland sehen sich durch die neuen EU-Datenschutzregeln behindert. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom. Demnach sehen 63 Prozent der Unternehmen die Datenschutzanforderungen als problematisch, wenn neue Technologien zum Einsatz kommen sollen.

Vier von fünf (80 Prozent) der Handelsunternehmen geben dies an. Mit 57 Prozent ist der Datenschutz auch in der Industrie das meistgenannte Hindernis. Im Dienstleistungssektor sehen dies mehr als die Hälfte (53 Prozent) ebenso. Für die Umfrage wurden 606 Unternehmen aller Branchen ab 20 Mitarbeitern in Deutschland befragt. Die Auswahl der befragten Firmen sei "repräsentativ", teilte Bitkom Research mit.

