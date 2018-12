Viele Tote und Verletzte bei Vulkanausbruch in Indonesien / Partner der Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland im Einsatz

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - In der Nacht zum Sonntag hat ein Vulkanausbruch inder Meerenge zwischen Sumatra und Java eine tödliche Tsunamiwelleausgelöst. An die tausend Menschen sind verletzt, über 200 starben,es ist mit einem Anstieg der Todesrate zu rechnen. Viele Menschengelten noch als vermisst."Es liegt kein internationales Hilfeersuchen vor. Einige unsererBündnisorganisationen sind aber über lokale Partner im Einsatz undbereiten Erkundungsteams vor", berichtet Manuela Roßbach,geschäftsführender Vorstand vom Bündnis Aktion Deutschland Hilft."Wir sind in engem Kontakt zu unseren Organisationen, die dabei sind,die Situation vor Ort zu bewerten."Vor allem unter Indonesiern gilt der Landstrich an derSunda-Straße zwischen Java und Sumatra aufgrund seiner Nähe zuJakarta als Urlaubsregion. Erst Ende September hatten ein Erdbebenund Tsunami die Insel Sulawesi heimgesucht, über 2000 Menschenstarben.Aktion Deutschland Hilft nimmt Spenden entgegen unter: Stichwort"Indonesien"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0151 582349 66Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell