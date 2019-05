Viele Smart Home Nutzer vernachlässigen die Sicherheit

Berlin (ots) - +++ Fast jeder zweite verzichtet auf Änderung vonStandard-Passwörtern +++ TÜV-Verband: IT-Sicherheit smarter Produktemuss frühzeitig berücksichtigt werden +++ Darauf sollten Verbraucherbei Kauf und Inbetriebnahme achtenViele Verbraucher in Deutschland vernachlässigen die digitaleSicherheit, wenn sie vernetzte Geräte in ihrem Haushalt nutzen. Zwaraktualisieren zwei von drei Smart Home Nutzern (65 Prozent)regelmäßig die Software der Geräte und 53 Prozent ändern beiInbetriebnahme die voreingestellten Passwörter. Das heißt aber auch,dass fast jeder zweite Smart Home Nutzer (47 Prozent) die leicht zuknackenden Standardpasswörter der Geräte-Software unverändert lässtund jeder Dritte (35 Prozent) nicht auf notwendigeSicherheits-Updates achtet. Das hat eine repräsentative Umfrage desMarktforschungsinstituts Forsa im Auftrag des TÜV-Verbands unter1.002 Personen ab 16 Jahren ergeben. "Immer mehr Verbraucher steuernHeizungsthermostate, Lampen und Jalousien per Smartphone oder lassenautonome Staubsauger durch ihre Wohnungen fahren", sagt Marc Fliehe,Leiter Digitales und IT-Sicherheit beim TÜV-Verband (VdTÜV). "Diedigitale Sicherheit im Smart Home kommt in vielen Haushalten abernoch zu kurz." Laut Umfrage achten nur 41 Prozent der Befragten beider Anschaffung von Smart Home Produkten auf IT-Sicherheitsfunktionenwie automatische Sicherheitsupdates oder eine verschlüsselteDatenübertragung, 59 Prozent tun dies nicht. Und nur 36 Prozentverzichten darauf, ausgewählte Smart Home Geräte mit dem offenenInternet zu verbinden. Fliehe: "Smarte Hausgeräte müssen nicht immervon unterwegs bedient werden. Dann reicht es aus, wenn die Geräteinnerhalb des besser abzusichernden Heimnetzwerkes erreicht werdenkönnen."Nach den Ergebnissen der Umfrage des TÜV-Verbands nutzen inDeutschland aktuell 32 Prozent der Verbraucher mit InternetzugangSmart Home Geräte. Dazu zählen vernetzte Haustechnik, zu der unteranderem Lampen, Steckdosen, Heizungsanlagen oder Bewegungsmeldergehören sowie andere Haushaltsgeräte wie beispielsweise smarteSpielzeuge, Rasenmäher oder Waschmaschinen. "Immer wieder kommenSmart Home Geräte mit eklatanten Sicherheitslücken auf den Markt",sagt Fliehe. Eine wichtige Ursache dafür sei, dass die digitaleSicherheit vernetzter Geräte bisher keine Voraussetzung dafür ist,ein smartes Produkt in der EU auf den Markt bringen zu dürfen. Nebendem TÜV-Verband warnten zuletzt das Bundesamt für Sicherheit in derInformationstechnik (BSI), die Bundesnetzagentur oder der ChaosComputer Club vor Sicherheitsproblemen, die bei Angriffen auf smarteRasenmäher, Backöfen oder Hobby-Drohnen sogar die Gesundheit vonMenschen gefährden können. Der TÜV-Verband fordert deshalb, dass dieIT-Sicherheit vernetzter Geräten in Zukunft bereits berücksichtigtwird, bevor die Produkte in der EU in Verkehr gebracht werden.Beim Kauf und der Inbetriebnahme von Smart Home Produkten solltenVerbraucher auf folgende Punkte achten:PasswortschutzViele Smart Home Produkte werden immer noch mit voreingestelltenPasswörtern ausgeliefert, die bei allen Geräten gleich sind. DieseKennwörter sollten Verbraucher bei der Inbetriebnahme sofort ändern.UpdatesMit Software-Aktualisierungen (Updates) verteilen die Herstellernicht nur neue Funktionen, sondern schließen auch bekannt gewordeneSicherheitslücken. Vor allem die so genannte Firmware sollte immerauf dem neuesten Stand sein, da sie die zentralen Funktionen desGeräts steuert. Bereits beim Kauf sollten sich Verbraucherinformieren, wie sie selbst Software-Updates durchführen können undwie lange die Hersteller Sicherheits-Updates für das jeweiligeProdukt garantieren.InternetzugangNutzer sollten entscheiden, welche smarten Geräte in ihremHaushalt mit dem offenen Internet verbunden werden sollen und welchenicht. Ist eine Steuerung aus der Ferne nicht unbedingt notwendig,reicht das heimische Netzwerk aus. Zusätzliche Sicherheit bietet einseparates WLAN für die vorhandenen Smart Home Geräte, das keineVerbindung mit den heimischen Computern und Tablets hat, auf denenpersönliche Daten gespeichert sind. Besonders sicherheitskritischeGeräte wie vernetzte Alarmanlagen oder Video-Kameras sollten, wennmöglich, per Kabel verbunden werden.VerschlüsselungDie Datenübertragung zwischen den einzelnen Komponenten im SmartHome sollte verschlüsselt erfolgen. Nur so kann eine sichereKommunikation zwischen dem eigentlichen Smart Home Gerät, dem Routerim heimischen Netzwerk und der Steuerung per Smartphone-App oder imBrowser gewährleistet werden.PrivatsphäreVerbraucher sollten sich darüber informieren, welche Daten imSmart Home verarbeitet und wo diese gespeichert werden. Vorsicht istgeboten, wenn personenbezogene Daten unverhältnismäßig langegespeichert oder für Zwecke genutzt werden, die für die Nutzung desjeweiligen Geräts oder Dienstes nicht unbedingt erforderlich sind.Methodik-Hinweis: Grundlage der Angaben ist eine repräsentativeUmfrage des Marktforschungsinstituts Forsa im Auftrag desTÜV-Verbands unter 1.002 Internetnutzern ab 16 Jahren. Die Fragenlauteten: "Was tun Sie, um die IT-Sicherheit der von Ihnen genutztenSmart Home Geräte zu gewährleisten bzw. zu verbessern?" und "Welcheder folgenden 'smarten Geräte', die mit dem Internet verbunden bzw.vernetzt sind, nutzen Sie persönlich in Ihrem Haushalt?"Über den TÜV-Verband: Der Verband der TÜV e.V. (VdTÜV) vertrittdie politischen und fachlichen Interessen seiner Mitglieder gegenüberPolitik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Der Verband setztsich für technische Sicherheit bei Produkten, Anlagen undDienstleistungen durch unabhängige Prüfungen und qualifizierteWeiterbildung ein. Mit seinen Mitgliedern verfolgt der TÜV-Verbanddas Ziel, das hohe Niveau der technischen Sicherheit in unsererGesellschaft zu wahren und Vertrauen für die digitale Welt zuschaffen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherVerband der TÜV e.V. 