Viele Senioren sind Hilfsmitteln gegenüber skeptisch

Baierbrunn (ots) - Auch wenn Strumpfanzieher, Bildschirmlesegerät,Rollator und Co. Senioren den Alltag deutlich erleichtern können,sollten Angehörige Ältere damit nicht überrumpeln. "Mancherverweigert Hilfsmittel, um nicht als alt zu gelten", erläutertSenioren-Technik-Berater Thomas Schatz aus Wernigerode imApothekenmagazin "Senioren Ratgeber".Andere scheuen Technik. Angehörige unterschätzen laut Schatz dieseAbwehrhaltung: "Sie überreden ihre Eltern zu einem Notrufsystem, dassie dann nicht tragen." Besser sei es, "den Haushalt nah am Alltag inkleinen Schritten mit Technik auszustatten", so der Experte. Oder denHausarzt miteinzubeziehen, dem sich skeptische Menschen mitunter eheröffnen. Prof. Helga Pelizäus-Hoffmeister, Soziologin von derBundeswehr-Universität in München, hat die Einstellung Älterergegenüber Technik untersucht und empfiehlt: "Legt man ihnenHilfsmittel ans Herz, sollte man ihre Fähigkeiten ansprechen, nichtdie Defizite."Wie Senioren oder ihre Angehörige sich einen Teil derHilfsmittel-Kosten von der Krankenkasse erstatten lassen können,erklärt der aktuelle "Senioren Ratgeber".