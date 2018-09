Viele Schuppenflechte-Patienten erhalten keine passende Therapie

Baierbrunn (ots) - Bei der Versorgung von Patienten mitmittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte (Psoriasis), die eineintensivere medikamentöse Therapie benötigen, gibt es Expertenzufolge große Defizite. "Noch immer erhalten zu wenige PatientenSystemtherapeutika", kritisiert Professor Alexander Nast, Leiter derHochschulambulanz an der Klinik für Dermatologie, Venerologie undAllergologie der Charité in Berlin, im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau". Zu diesen Präparaten gehören beispielsweise Methotrexat,Ciclosporin, Fumarate und auch die relativ neuen Biologika. Letztereenthalten Eiweißstoffe, die den natürlichen Antikörpern unseresOrganismus gleichen. Die Mittel greifen direkt in dasEntzündungsgeschehen in der Haut ein. Meist werden sie eingesetzt,wenn andere Behandlungen nicht mehr wirken oder nicht infrage kommen."Wir haben in Deutschland etwa 300.000 mittelschwer bis schwerbetroffene Schuppenflechte-Patienten. Nur etwa 30.000 von ihnenwerden mit modernen Antikörpern behandelt", sagt auch ProfessorKristian Reich, Dermatologe in Berlin. Dafür gebe es mehrere Gründe.Einer von ihnen: "Die Behandlung von Kassenpatienten mit Psoriasiswird so schlecht vergütet, dass sie für die niedergelassenenHautärzte völlig unwirtschaftlich ist." Die klassische Therapie einerausgeprägten Schuppenflechte besteht hauptsächlich in der örtlichenBehandlung der Haut, zum Beispiel mit salicylsäurehaltigen Cremes,Salben und Solebädern. Alles Wichtige zur Schuppenflechte-Therapieerfahren Leser in der aktuellen "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell