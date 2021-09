Viele Lademöglichkeiten / Firma inter BÄR liefert Ladesäulen, Wallboxen und Zubehör

Schalksmühle (ots) -Schalksmühle in NRW * Das Schalksmühler Unternehmen " inter BÄR" hat bis 22 kW ladefähige Ladesäulen und Wallboxen in ihrem Lieferprogramm. Der Bedarf an Ladeprodukten für die E-Mobilität steigt täglich. Das war der Grund für die Programmerweiterung für das Elektrozubehörunternehmen "inter BÄR", das sich seit mehr als 30 Jahren mit der Belieferung an den Elektrogroß-und Fachhandel beschäftigt. Die Ladesäulen zeichnen sich durch ihre Robustheit bei Wind und Wetter und austauschbaren Komponenten aus. Die Ladesäulen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl sind für den privaten und gewerblichen Bereich einsetzbar. Über das gleiche Innenleben verfügen die Wallboxen in unterschiedlichen Ladeleistungen. Einige Slim-Varianten der Ladeprodukte sind bereits in der KfW-Förderliste, sodass der Privatnutzer eine Förderung bis 900 Euro beantragen kann. Die Ladesäulen und Wallboxen werden über den Fachhandel angeboten. Informationen erhalten Sie direkt von "inter BÄR"Die Wallboxen,sind für 3,7 kW, 11 kW oder 22 kWverfügbar. Sie können zwischen denVarianten Plug and Charge oderRFID-Karten-Ladesystem wählen.Optional kann die Wallbox auch aneine Montagesäule montiert werden.Die Ladesäulen,sind wahlweise mit 1 oder 2 Steckdosenausgestattet und ebenfalls in den AusführungenPlug and Charge oder RFID-Karten-Ladesystemerhältlich. Die Ladeleistung ist einstellbar von3,7 kW bis 22 kW oder 2 x 11 kW bzw. 2 x 22 kW.Design-Einbau-Ladestationenfür den Einbau in neue oder bestehende Wänderunden das Programm ab.Diverses Zubehör,wie zum Beispiel Anfahrschutz und Lastausgleichs-zähler für Ladesäulen sind ebenfalls erhältlich.Alle Einzelheiten und das komplette Lieferprogrammzeigt unsere homepage http://www.interbaer.de/produkte/e-mobilitaet/Pressekontakt:inter BÄR GmbH + Co. KGHälverstraße 4358579 SchalksmühleTel. 02355 893-0FAX 02355 893-190Ansprechpartner: Angela Oltze, Tel. 02355 893-131 a.oltze@interbaer.deInternet: www.interbaer.deOriginal-Content von: inter BÄR GmbH + Co. KG, übermittelt durch news aktuell