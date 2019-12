Viele Führungskräfte skeptisch gegenüber der Schulmedizin / Wie halten es Führungskräfte mit der Hokuspokus-Medizin?

Bühl (ots) -- Eine erstaunlich hohe Zahl von Managern hat ein geringesVertrauen in die Schulmedizin.- Gleichzeitig ist die Akzeptanz alternativer Heilmethoden weitverbreitet.- Rund die Hälfte der Führungskräfte bezeichnen sich als zumindestteilweise spirituell.- Die renommierte Max Grundig Klinik ermittelte die Einstellungzur evidenzbasierten Medizin in einer repräsentativen Befragungvon 1.000 Führungskräften.18 Prozent der Führungskräfte äußern, nur "geringes Vertrauen in dieSchulmedizin" zu haben. Vier Prozent haben "kein Vertrauen in die Schulmedizin".Damit hält mehr als jeder 5. Manager in Deutschland wenig von den Methoden, mitdenen ausgebildete Ärzte in Deutschland behandeln. 36 Prozent der deutschenFührungskräfte betrachten zudem Homöopathie als wirksam, 46 Prozent haben selbstsogar schon einmal Globuli ausprobiert. Dies sind Ergebnisse einerrepräsentativen Umfrage unter 1.000 Führungskräften, die von der renommiertenMax Grundig Klinik in Auftrag gegeben wurde. Prof. Dr. Curt Diehm, ÄrztlicherDirektor der Klinik, erläutert: "Wir erleben, dass sich immer häufiger Menschenin unserer Gesellschaft von der klassischen Schulmedizin abwenden oder zumindestergänzend nach alternativen Heilungsansätzen suchen." Die Max Grundig Klinik,die einen Schwerpunkt in der Behandlung von Managern und anderenLeistungsträgern hat, wollte in der aktuellen Befragung wissen, in welchem Maßedieser Trend auch für Führungskräfte gilt.So glauben 69 Prozent der Befragten, es gäbe Heilungsmethoden jenseits derevidenzbasierten Medizin, die "grundsätzlich und nachhaltig erfolgreich sind".Neben der Homöopathie werden unter anderem Akupunktur und andere Formen dertraditionellen chinesischen Medizin, Osteopathie, Ayurveda und Pflanzenheilkundegenannt. Prof. Diehm sagt: "Ich verstehe, dass Menschen mit chronischenBeschwerden nach dem Strohhalm greifen. So lässt sich auch erklären, dass mehrbefragte Führungskräfte schon Globuli genommen haben wie an deren Wirksamkeitglauben. Auch Neugierde auf alternative Behandlungen sind natürlichnachvollziehbar. Gleichzeitig stimmt mich der weitverbreitete feste Glaube anmedizinische Methoden, für die es keine wissenschaftlichen Erklärungen gibt,nachdenklich." Hier sei selbst unter Führungskräften, die beruflich in vielenSituationen rational handeln müssen, "für die Hokuspokus-Medizin die Tür weitgeöffnet," so Prof. Diehm weiter.In diesem Zusammenhang verweist der Ärztliche Direktor der Max Grundig Klinikauch auf eine aktuelle Diskussion in den USA. Vor dem Hintergrund der"Entwissenschaftlichung" der Medizin hat sich nun die Food and DrugAdministration (FDA) eingeschaltet. Die höchste medizinische Instanz in den USAberichtet von einer neuen Studie, wonach von 98.000 Erwachsenen rund 5.000homöopathische Medikamente regelmäßig zu sich nehmen. Die FDA warnt nun dieBevölkerung vor Inhaltsstoffen, die nicht ausreichend untersucht sind. DieBehörde zeigt sich zudem tief besorgt, dass in den USA auch für medizinischumstrittene Behandlung erstaunlich viel Unterstützung über CrowdfundingPlattformen gewonnen werden kann.Bei deutschen Führungskräften ist der Zweifel an der klassischen Medizin,immerhin die Grundlage der Ausbildung von Ärzten an den Universitäten, auchgepaart mit einer gewissen Spiritualität. 11 Prozent der Führungskräfte sagen,sie seien "ein spiritueller Mensch". 41 weitere Prozent geben an, "Spiritualitätist mir nicht fremd."Die Distanz zur evidenzbasierten Medizin ist unter jüngeren und weiblichenFührungskräften ausgeprägter als unter älteren und männlichen Führungskräften.So sagen 23 Prozent der Managerinnen, sie hätten "geringes Vertrauen in dieSchulmedizin" und 6 Prozent, sie hätten "kein Vertrauen in die Schulmedizin."Bei jüngeren Führungskräften liegen die beiden Werte bei 22 Prozentbeziehungsweise 5 Prozent. Auch bei der Frage nach der Spiritualität liegen dieWerte bei den weiblichen Befragten leicht höher, jedoch nicht bei den jüngerenFührungskräften.Ein weiterer Beleg für den kritischen Abstand zur Schulmedizin ist die Bewertungvon Nahrungsergänzungsmitteln. Deren Konsum halten 25 Prozent für "sinnvoll" undweitere 30 Prozent "von Fall zu Fall für sinnvoll." Prof. Dr. Curt Diehmkommentiert: "Diese hohe Akzeptanz ist beunruhigend. Kein Mensch, der sichvielfältig und gesund ernährt, braucht im Normalfall Nahrungsergänzungsmittel,deren Wirksamkeit wissenschaftlich so gut wie nicht nachgewiesen ist. Trotzdemschmeißen sich inzwischen viele Manager vermeintliche Wunderpräparate ein, dieallenfalls einen Placeboeffekt erzielen."Das hohe Maß an Skepsis gegenüber der klassischen Medizin kombiniert mit demausgeprägten Glauben an die Wirksamkeit alternativer Heilmethoden undNahrungsergänzungsmittel sei eine Bedrohung unseres bisherigen Verständnissesvon Gesundheit, so Prof. Diehm weiter. Einen Teil der Verantwortung sieht derÄrztliche Direktor der Max Grundig Klinik bei der Ärzteschaft selbst. VielePatienten fühlen sich vom Arzt übersehen. Durch die ökonomisierte Medizin werdendie Patienten geradezu weg von der wissensbasierten Medizin getrieben. Apparateund Eingriffe werden vom Gesundheitssystem überbezahlt, Zuhören und Zuwendungkommen in den Fallpauschalen nicht vor. Die Ärzte schauen zu viel auf denMonitor und verlieren dabei den Patienten aus den Augen, so die Analyse vonProf. Diehm. Und weiter: "Die deutsche Ärzteschaft muss schleunigst verlorengegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Das wird nur über mehr erklärende Gesprächezu Diagnosen und Behandlungen gegenüber Patienten gelingen, auch wenn das nurein Baustein sein kann."Methode:Die Regensburger R und K Marktforschung befragte im Auftrag der Max GrundigKlinik 1.000 repräsentativ ausgewählte Führungskräfte in Unternehmen inDeutschland. Dabei wurden Führungskräfte unterschiedlicher Hierarchiestufen inFirmen verschiedener Größenklassen, Branchen und Regionen berücksichtigt.