Viele Deals aber weniger Umsatz auf dem deutschen Retail-Investmentmarkt

Frankfurt/Main (ots) - Auf den ersten Blick bleibt derRetail-Investmentmarkt mit einem Transaktionsvolumen von rund 1,76Mrd. EUR deutlich hinter dem sehr guten Vorjahresergebnis (-40 %)sowie dem zehnjährigen Durchschnitt (-24 %) zurück. Dies ergibt dieAnalyse von BNP Paribas Real Estate."Betrachtet man jedoch ausschließlich den Umsatz, denEinzelverkäufe generierten, ergibt sich ein etwas anderes Bild: Mitrund 1,58 Mrd. EUR, entsprechend 90 % des Gesamtvolumens, erreichenSingledeals eine überdurchschnittliche Bilanz, zu der ähnlich vieleVerkäufe wie im Vorjahreszeitraum beigetragen haben", sagt ChristophScharf, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Head ofRetail Services. Im Umkehrschluss ist weniger ein Rückgang derNachfrage, als vielmehr ein sehr geringer Umsatz im Portfoliosegmentursächlich für den insgesamt moderaten Jahresauftakt. Im Zuge derbisher fehlenden großvolumigen Paketverkäufe und dem hohenUmsatzanteil kleiner und mittlerer Transaktionen im Segment bis 50Mio. EUR (66 %), fällt auch das durchschnittliche Volumen pro Dealmit 18 Mio. EUR wesentlich niedriger aus als zu Jahresbeginn 2017 (29Mio. EUR).Hamburg mit außergewöhnlichem Volumen vorneDie regionale Verteilung des bundesweiten Investitionsvolumens vonEinzelhandelsobjekten ist zu etwas mehr als einem Viertel auf die BigSix und demzufolge zu knapp drei Vierteln auf Standorte außerhalb dergroßen Metropolen aufgesplittet. Damit ist der Umsatz der Top-Städte,der sich auf 460 Mio. EUR beläuft, zwar gesunken (-19 %), ihr Anteilam Gesamtergebnis hat sich jedoch um 7 Prozentpunkte erhöht. Bezogenauf die einzelnen Städte kristallisiert sich insbesondere Hamburgdurch größere Verkäufe als Gewinner heraus. Hier wurde mit 223 Mio.EUR in den ersten drei Monaten soviel wie noch nie in Retail-Assetsinvestiert. In der Konsequenz muss sich München mit dem Silberrangbegnügen: Mit 90 Mio. EUR fiel das Resultat in der bayerischenLandeshauptstadt, die im Vorjahreszeitraum von einigen Deals immittleren Segment profitierte, um 56 % geringer aus. Auf ein Ergebnisvon über 50 Mio. EUR kommt darüber hinaus noch Berlin (53 Mio. EUR),während sich die weiteren großen Shoppingmetropolen Köln (46 Mio.EUR), Frankfurt (36 Mio. EUR) und Düsseldorf (12 Mio. EUR) unterhalbdieser Marke einordnen.Nachdem im ersten Quartal 2017 innerstädtische Geschäftshäuser dieOberhand behielten, schieben sich Fach- und Supermärkte sowieFachmarktzentren mit gut 41 % wie schon zum Ende der vergangenenJahre erneut an die Spitze der Retailobjekte. Auf den weiterenPlätzen folgen Shoppingcenter und Geschäftshäuser mit jeweils 23 %gleichauf. Die verbleibenden knapp 13 % steuern Kaufhäuser bei. Hierist vor allem der Verkauf der Karstadt Arkaden in Mülheim a. d. R.nennenswert.An Spezialfonds geht kein Weg vorbeiDie dominierende Anlegergruppe in puncto Retail-Investmentsbleiben die Spezialfonds: Insgesamt gehen gut 28 % desTransaktionsvolumens auf ihr Konto, womit sie sich deutlich vor denanderen Investoren platzieren. Das Führungstrio komplettierenEquity/Real Estate Funds (12 %), nicht zuletzt durch den Kauf derMülheimer Karstadt Arkaden, vor Immobilien AGs/REITs (10 %), diegemessen an der Anzahl der registrierten Deals die Nase vorn haben.Umfangreicher beteiligt waren zudem Versicherungen mit weiteren gut 8%. Internationale Anleger steuern mit 28 % im Vergleich zumGewerbeimmobilienmarkt insgesamt (41 %) sowie dem Vorjahreszeitraum(44 %) einen unterdurchschnittlichen Wert bei. Hierbei zeichnetenInvestoren aus dem europäischen Ausland für jeden fünften Euro desUmsatzes verantwortlich, nordamerikanische Käufer stellen 8 % desResultats.Nach der kontinuierlichen Yield Compression der vorangegangenenQuartale haben sich die Netto-Spitzenrenditen fürEinzelhandelsimmobilien zum Jahresauftakt auf dem Niveau desJahresendes 2017 verfestigt. Über die Big-Six-Standorte betrachtetbeläuft sich der Rückgang im Jahresvergleich dennoch aufdurchschnittlich rund 41 Basispunkte. Sowohl in Berlin als auch inMünchen, die mit 2,90 % an der Spitze der großen Städte stehen, wurdemittlerweile die 3- %-Marke durchbrochen. Knapp dahinter schließensich Hamburg mit 3,00 % und dicht auf den Versen Frankfurt mit 3,10 %an. Die nordrhein-westfälischen Metropolen Düsseldorf und Kölnnotieren jeweils bei 3,20 %.Auch in den übrigen Marktsegmenten sind die Renditen in den erstendrei Monaten stabil geblieben. Die Netto-Spitzenrendite fürShoppingcenter liegt aktuell wie bereits vor 12 Monaten bei 4,00 %.Den signifikantesten Rückgang verzeichnen Fachmarktzentren, die 40Basispunkte nachgeben haben, während einzelne Fachmärkte mit 5,40 %(-10 Basispunkte) in der Spitze noch etwas erschwinglicher sind.Perspektiven"Der verhaltene Jahresauftakt des Retail-Investmentmarkts ist alsMomentaufnahme und weniger als Zeichen für den Rückgang der Nachfragenach Einzelhandelsobjekten zu bewerten. Indizien hierfür sind nichtzuletzt die Vielzahl der registrierten Transaktionen, dasüberdurchschnittliche Einzeldealvolumen sowie ein sehr lebhaftesMarktgeschehen in den kleinen und mittleren Größenkategorien. Einentsprechendes Angebot, insbesondere im Segment über 50 Mio. 