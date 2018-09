Viele Bike+Ride-Anlagen mangelhaft / ADAC testet zehn Städte (FOTO)

München (ots) -Radfahren - das ist umweltfreundlich, sportlich und macht Spaß.Viele Menschen nutzen ihr Fahrrad für den Weg zur nächstenBahnstation und steigen dort auf öffentliche Verkehrsmittel um. DerADAC hat Bike+Ride-Anlagen in zehn deutschen Städten getestet. DasErgebnis: Trotz einiger guter Ideen mit Vorbildcharakter gibt esgroßen Optimierungsbedarf. Knapp die Hälfte der Testobjekte fieldurch, 12 Prozent mit "mangelhaft", 32 Prozent mit "sehr mangelhaft".Zentrales Problem: Die Nachfrage ist häufig größer als dasAngebot. 33 Prozent der knapp 400 im Test überprüften Anlagen warenzum Testzeitpunkt voll. Besonders in Berlin, Dresden, Frankfurt amMain und München gab es oft mehr Räder als Stellplätze. WeitereÄrgernisse: 45 Prozent der Stellplätze boten zu wenig Platz zumAnschließen der Räder, 25 Prozent zum Manövrieren.Speziell gesicherte Stellplätze oder abschließbare Fahrradboxengab es nur an 13 Prozent der Haltestellen. Angebote zum Verschließenvon Gepäck fanden sich nur in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Leipzig,München und Stuttgart. Reparaturangebote standen lediglich in Bremen,Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Leipzig, München undStuttgart zur Verfügung. In Berlin und in München ließen sich dieAkkus von Pedelecs aufladen - ansonsten existierte dieses Angebotnirgends.Positiv fiel auf, dass die Anlagen größtenteils schnell und sichervom Radweg aus erreichbar waren. Auch bezüglich Sauberkeit,Beleuchtung und Einsehbarkeit erhielten fast alle getestetenBike+Ride-Plätze Bestnoten.An 23 Prozent der Haltestellen fanden die Tester Anlagen vor, dienur Vorderradhalter aufwiesen, die weder genug Sicherheit vorBeschädigung oder Umfallen der Räder noch vor Dieben bieten. Mehr alsdie Hälfte der Stellplätze hatten keine Überdachung als Schutz vorWind und Wetter. Nur eine einzige Anlage, die in Düsseldorf FlughafenBahnhof, konnte in fast allen Kategorien punkten und wurde daher mit"sehr gut" bewertet."Gute Bike+Ride-Anlagen mit ausreichend Stellplätzen könnten fürviele Pendler ausschlaggebend sein, das Auto stehenzulassen und aufdas Fahrrad und den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen", sagt ADACe.V. Geschäftsführer Alexander Möller. " Daher empfehlen wir denStädten, neue Bike+Ride-Anlagen auf Basis eines übergreifendenKonzepts zu planen und diese in das städtische Radwegenetzeinzubinden. Das ist auch sinnvoller als Fahrverbote."Der ADAC Test wurde von Ende September 2017 bis Anfang März 2018in den radverkehrsstärksten Großstädten Berlin, Bremen, Dresden,Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Leipzig, München, Nürnbergund Stuttgart durchgeführt. Überprüft wurden jeweilsBike+Ride-Anlagen am Hauptbahnhof, an sechs Endhaltestellen und dreiStationen, an denen sowohl S-Bahnen als auch U- oder Straßenbahnenfuhren. Die einzelnen Testkriterien waren in den vier Kategorien"Standort", "Ausstattung", "Kapazität und "Service" angeordnet.Der komplette Test ist unter www.adac.de verfügbar.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell