Viele Beschäftigte haben bereits flexible Arbeitszeiten / BAuA-Arbeitszeitbefragungen 2015 und 2017 im Vergleich

Dortmund (ots) - Zwischen 2015 und 2017 haben sich dieArbeitszeiten in Deutschland bezüglich Dauer, Lage und Flexibilitäteher wenig verändert. Nach wie vor arbeitet etwa ein Fünftel derBeschäftigten regelmäßig zu atypischen Zeiten (vor 7 oder nach 19Uhr). Auch berichten konstant 43 Prozent der Beschäftigten,mindestens einmal im Monat auch am Wochenende zu arbeiten. Jedersiebte Befragte (14 Prozent) erfährt häufige Änderungen derArbeitszeiten. Hier ist der Anteil zwar konstant geblieben, jedochhat sich der Ankündigungszeitraum verkürzt: Ein Drittel derBetroffenen erfährt erst am Vortag von den Änderungen. Im Vergleichzu 2015 berichten die Befragten von leicht zunehmenden zeitlichenHandlungsspielräumen. Zum Beispiel hatten 2017 etwas mehr PersonenEinfluss auf die Gestaltung ihrer Pausen. Diese und weitereErgebnisse enthält der Bericht "BAuA-Arbeitszeitbefragung: Vergleich2015 - 2017", den die Bundesanstalt für Arbeitsschutz undArbeitsmedizin (BAuA) jetzt veröffentlicht hat.Da sich zwischen 2015 und 2017 weder in derArbeitszeitgesetzgebung noch in Tarifverträgen größere Änderungenergeben haben, haben sich die vertraglich vereinbartendurchschnittlichen Arbeitszeiten kaum verändert. Sie lagen fürVollzeitbeschäftigte bei 38,6 Stunden und für Teilzeitbeschäftigtebei 22,9 Stunden. Junge Beschäftigte sowie Beschäftigte mit einemniedrigen Bildungsniveau weisen die größte Bandbreite an vertraglichvereinbarten Arbeitszeiten auf. Zudem hat die Diversität derArbeitszeiten seit 2015 leicht zugenommen.Die Studie zeigt zudem, dass überlange Arbeitszeiten weiterhin füreinige Beschäftigte relevant sind. So arbeiten 21 Prozent derVollzeitbeschäftigten durchschnittlich 48 Stunden und mehr in derWoche. Mit durchschnittlich 43,4 Stunden liegt die tatsächlichgeleistete Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigten knapp 5 Stunden überder vertraglich vereinbarten Arbeitszeit. Gleichzeitig macht mehr alsdie Hälfte der Befragten keine, beziehungsweise nur bis zu zweiÜberstunden pro Woche. Als Grund für Überstunden geben knapp 4 von 5Befragten betriebliche Vorgaben und Gründe an oder aber berichten,dass die Arbeit in der vorgesehenen Zeit nicht zu schaffen ist.Persönliche Gründe wurden im Vergleich zu 2015 seltener genannt.Die Arbeit zu atypischen Zeiten, wie etwa abends, nachts oder amWochenende ist konstant geblieben. Im Dienstleistungsbereich lässtsich im Vergleich von 2015 zu 2017 ein leichter Anstieg vonSonntagsarbeit beobachten.An viele Beschäftigte werden erhebliche Anforderungen an ihreFlexibilität gestellt. Noch immer wird etwa jeder achte Beschäftigtewegen dienstlicher Belange häufig in der Freizeit kontaktiert. DerAnteil derjenigen, die erwarten kontaktiert zu werden, liegt aktuellbei 24 Prozent. Zunehmend sind hiervon auch Personen mit einfacherenTätigkeiten betroffen.Die Handlungsspielräume in Bezug auf die Gestaltung der eigenenArbeitszeit haben im Vergleich zu 2015 eher zugenommen. Dazu gehörender Einfluss auf Arbeitsbeginn und -ende, die Pausengestaltung oderdie Möglichkeit, ein paar Stunden oder Tage frei zu nehmen. Siestellen eine wichtige Ressource für die Beschäftigten dar. WährendMänner und junge Beschäftigte insgesamt ihre Arbeitszeit flexiblergestalten können, stehen Beschäftigten mit niedrigem Bildungsniveauweniger Möglichkeiten zur Verfügung.Die Gestaltung der Arbeitszeit gehört zu den zentralenFragestellungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Dabei geht esum die Dauer und Lage von Arbeitszeiten und Ruhezeiten sowie um diePlanbarkeit und Beeinflussbarkeit der persönlichen Arbeitszeiten. DieFlexibilisierung der Arbeitszeit - vor dem Hintergrund des Wandelsder Arbeitswelt - wirft hierbei neue Fragen auf, die es gilt,faktenbasiert und differenziert zu beantworten. Mit derBAuA-Arbeitszeitbefragung legt die BAuA eine Basis für dieseAntworten. Die Ergebnisse der Befragung 2015 präsentierte der"Arbeitszeit-Report 2016". Mittlerweile wurde die zweiteBefragungswelle 2017 mit rund 9.000 abhängig Beschäftigtendurchgeführt. Der jetzt vorgelegte Bericht vergleicht die Ergebnissebeider Befragungen bezüglich der Arbeitszeitaspekte Dauer, Lage undFlexibilität. Vertiefende Auswertungen und weitere Berichte sind inBearbeitung."BAuA-Arbeitszeitbefragung: Vergleich 2015 - 2017"; Dr. NilsBackhaus, Dr. Anita Tisch, Dr. Anne Marit Wöhrmann, Dortmund;Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; 2018; 85 Seiten;ISBN 978-3-88261-247-9; DOI 10.21934/baua:bericht20180718.Den Berichtgibt es im Internetangebot der BAuA unter www.baua.de/publikationen.Direkter Link: www.baua.de/dok/8752798Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereichdes BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert denWissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei derArbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben imChemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. 