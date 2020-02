Viele Apotheken bieten Familien besonderen Service

Viele Apotheken sind auf die Bedürfnisse von Schwangeren und Babysspezialisiert. Dort erhalten Eltern auch Informationen rund um das Stillen undzu Babys Gesundheit. Bundesweit 64 tragen zudem das Siegel "babyfreundlicheApotheke". Carola Lubitz, Vorstandsmitglied beim Verein BabyfreundlicheApotheke, sagt im Apothekenmagazin "Baby und Familie": "Um als babyfreundlichzertifiziert zu werden, muss man einiges an Aufwand betreiben." Für dasApotheken-Team stehen Seminare, Trainings und Prüfungen an. Es müssen sichmindestens drei Mitarbeiter pro Apotheke fortbilden, und es sollte immermindestens einer von ihnen Dienst haben. "Die hohen Anforderungen stellen dieQualität der Beratung sicher", sagt Lubitz.Hier finden Sie Apotheken in der NäheWo sich eine "babyfreundliche Apotheke" in ihrer Nähe befindet, können Elternunter www.babyfreundliche-apotheke.de nachschauen. "Gerade am Wochenende, wenndie Arztpraxen geschlossen haben oder wenn es sich um kleinere Beschwerdenhandelt, kommen die Eltern mit ihrem Baby erst mal zu uns", erläutertApothekerin Heike Fritz, die in einer babyfreundlichen Apotheke in Dormagenarbeitet. Auch Mutter-und-Kind-Apotheken verfügen über speziell geschultesPersonal. Eine Übersichtsliste ist online unterhttps://mutterkind-ratgeber.de/mutter-und-kind-apotheken zu finden. Mit Baby undKleinkind nehmen Eltern oft den Apothekennot- und -nachtdienst in Anspruch. Einenahegelegene diensthabende Apotheke ist aufwww.apotheken-umschau.de/Apotheken-Notdienst zu finden oder mit der kostenlosenApp "Apotheke vor Ort".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasApothekenmagazin "Baby und Familie" 2/2020 liegt aktuell in den meistenApotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unterwww.baby-und-familie.de.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4532938OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell