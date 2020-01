Vielbesteller treiben E-Commerce-Umsatz in 2019 auf neuen Höchststand (FOTO)

Berlin (ots) - Jeder dritte Onlinekäufer bestellt inzwischen mehrmals in derWoche im Internet. Dies und ein deutlich gestiegenes Bestellvolumen überMobilgeräte haben den Brutto-Umsatz mit Waren im E-Commerce auf 72,6 Mrd. Euroinkl. USt getrieben. Das ist ein Plus von 11,6 Prozent gegenüber demVorjahreswert von 65,1 Mrd. Euro inkl. USt. Der Gesamtumsatz mit Waren sowieDienstleistungen im Interaktiven Handel, der neben Onlineverkäufen auchschriftliche und telefonische Bestellungen enthält, erreichte 94 Mrd. Euro inkl.USt.Aus den Daten der größten E-Commerce-Verbraucherstudie Deutschlands im Auftragdes Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh) zeigt sich, dass einevon drei Bestellungen heute über Smartphones und Tablets erfolgt. Vor fünfJahren waren es nicht einmal 20 Prozent. Die hohe Zahl an Bestellungen insgesamtist auch darauf zurückzuführen, dass Händler und Zusteller in der Wahrnehmungder Kunden noch besser geworden sind. 94,5 Prozent der Befragten äußerten sichmit ihrem Onlineeinkauf sehr zufrieden oder zufrieden, nach 93,9 Prozent voreinem Jahr.Gero Furchheim, Präsident des bevh und Sprecher des Vorstands der Cairo AG:"Deutschlands Onlinehandel ist auf der Überholspur. E-Commerce wird immereffizienter und die Händler sind für weiteres Wachstum gut gerüstet. DieSteigerung der Kundenzufriedenheit in einem erneuten Wachstumsjahr hat dieseindrucksvoll gezeigt."Am Wachstum hatten alle Versendertypen Anteil. Deutlich vorne lagen im Jahr 2019die Multichannel-Versender, die in Summe mit 13 Prozent zulegen konnten. Dabeiwuchsen die Onlineshops der stationären Händler mit 8,2 Prozent deutlich unterdem Marktniveau. Anbieter, die ein Katalogangebot mit dem Onlinehandelverknüpften, legten demgegenüber um 18,1 Prozent zu. Online-Pureplayer undMarktplätze legten mit jeweils 10,7 Prozent beziehungsweise 10,8 Prozent fastgleich stark zu. An der Verteilung des Umsatzes ändert sich dadurch fast nichts:Wie im Vorjahr entfallen 47 Prozent der Umsätze auf Online-Marktplätze, 35Prozent auf Multichannel-Anbieter und 15 Prozent auf Internet-Pure-Player.Im vierten Quartal 2019 hat der E-Commerce allein erstmals mit brutto 22 Mrd.Euro deutlich mehr als 20 Mrd. Euro in einem Quartal umgesetzt. Der gesamteInteraktive Handel in Deutschland erreichte mit 22,3 Mrd. Euro inkl. USt wenigmehr. Der Online-Handel machte erstmals fast 99 Prozent des Interaktiven Handelsaus.Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh: "Das Rekordjahr 2019 hatgezeigt: Das digitale Geschäft ist der Motor des Handels und Plattformen werdenmehr und mehr zum Betriebssystem der gesamten Wertschöpfungskette. Einzel- undGroßhandel werden digital, oder verschwunden sein." Der bevh veröffentlichtdeshalb ab heute unter www.weissbuch-digitalisierung.de eine umfassendeDarstellung des globalen, digitalen sowie plattformgetriebenen "Neuen Handels".Auf Basis der guten Geschäftsergebnisse des Jahres 2019 erwartet der bevh indiesem Jahr für den E-Commerce einen weiteren Zuwachs. Dieser wird nach unsererPrognose, wegen der 2020 gedämpften Konjunkturaussichten, aber mit 10 Prozentetwas geringer ausfallen, als in 2019. Dennoch werden voraussichtlich 80 Mrd.Euro inkl. USt im E-Commerce mit Waren erreicht. Der gesamte Interaktive Umsatzmit Waren und Dienstleistungen wird 2020 erstmals die Schwelle von 100 Mrd. Euroinkl. USt überschreiten.Warengruppen-Cluster "Freizeit" (DIY/Blumen, Spielwaren, Auto/Motorrad/Zubehör,Hobby/Freizeitartikel)Der gesamte Online-Umsatz des Warengruppen-Clusters stieg in 2019 auf 8,66 Mrd.Euro inkl. USt (2018: 7,89 Mrd. Euro inkl. USt) um 9,8 Prozent. Der BereichSpielwaren steigerte sich auf einen Online-Umsatz von 1,47 Mrd. Euro inkl. USt(2018: 1,30 Mrd. Euro inkl. USt) und stieg um 13,1 Prozent.Warengruppen-Cluster "Einrichtung" (Möbel/Lampen/Deko, Haus-/Heimtextilien,Haushaltswaren/-geräte)Der gesamte Online-Umsatz des Clusters "Einrichtung" überstieg in 2019 dieGrenze von 10 Mrd. Euro inkl. USt und erreichte 10,92 Mrd. Euro inkl. USt (2018:9,63 Mrd. Euro inkl. USt), ein Wachstum um 13,5 Prozent nach 12,5 Prozent imVorjahr. In der Einzel-Kategorie Möbel, Lampen & Deko zeigte sich sehr hohesWachstum. Hier stieg der Umsatz in 2019 um 11,4 Prozent auf 4,71 Mrd. Euro inkl.USt (2018: 4,24 Mrd. Euro inkl. USt).Warengruppen-Cluster "Bekleidung inkl. Schuhe"In Folge stieg der Umsatz in den Kategorien "Bekleidung" und "Schuhe"konsolidiert an und legte mit 11,4 Prozent so stark zu wie seit fünf Jahrennicht mehr. Der entsprechende Online-Umsatz erhöhte sich von 16,79 Mrd. Euroinkl. USt auf 18,71 Mrd. Euro inkl. USt. Bekleidung allein wuchs um 12,4 Prozentgegenüber dem Vorjahr und erwirtschaftete einen Online-Umsatz von 14,26 Mrd.Euro inkl. USt (2018: 12,69 Mrd. Euro inkl. USt).Warengruppen-Cluster "Täglicher Bedarf" (Lebensmittel, Drogerie, Tierbedarf)Das Onlinevolumen des Warengruppen-Clusters setzte sich mit +14,1 Prozent an dieWachstumsspitze und erreichte einen Gesamtumsatz von 4,90 Mrd. Euro inkl. USt(2018: 4,29 Mrd. Euro inkl. USt). Die weitere stark ansteigende Akzeptanz fürdas Warensegment "Lebensmittel" innerhalb dieses Clusters bescherte in 2019einen Online-Umsatz von 1,60 Mrd. Euro inkl. USt (2018: 1,36 Mrd. Euro inkl.USt) und stieg um 17,3 Prozent.Warengruppen-Cluster "Unterhaltung" (Bücher/Ebooks/Hörbücher, Bild-/Tonträger,Computer/Zubehör/Spiele/Software inkl. Downloads,Elektronikartikel/Telekommunikation)Die Warengruppe "Computer/Zubehör/Spiele/Software inkl. Downloads" im Cluster"Unterhaltung" erreichte 2019 ein Gesamtvolumen von 6,00 Mrd. Euro inkl. USt(2018: 5,28 Mrd. Euro inkl. USt) und stieg um 13,5 Prozent. Der Einzelbereich"Elektronikartikel und Telekommunikation" wuchs online um 12,2 Prozent undverzeichnete einen Umsatz von 13,23 Mrd. Euro inkl. USt (2018: 11,79 Mrd. Euroinkl. USt). Die Online-Umsätze bei "Bücher/Ebooks/Hörbücher" wuchsen um 7,1Prozent und lagen bei 3,86 Mrd. Euro inkl. USt (2018: 3,60 Mrd. Euro inkl. USt).Das gesamte Cluster "Unterhaltung" wuchs mit 11,5 Prozent etwas schwächer als imVorjahr, überschritt jedoch die Schwelle von 25 Mrd. Euro und erreichte 25,84Mrd. Euro inkl. USt (2018: 23,19 Mrd. Euro inkl. USt).Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Susan SaßFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinTel.: 030 403675131Mobil: 0162 2525268susan.sass@bevh.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52922/4497822OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.(bevh)Original-Content von: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), übermittelt durch news aktuell