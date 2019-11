"Viel positive Energie": INTERNATIONAL MUSIC AWARD zeichnet Künstler für gesellschaftliches Engagement in der Popkultur aus / Udo Lindenberg für Courage geehrt

Berlin (ots) - Am Freitagabend, den 22. November 2019, fand in der ausverkauftenBerliner Verti Music Hall der erste INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vomROLLING STONE (IMA) statt. Mehr als 2000 Gäste erlebten die neuartige Show vorOrt. Die Award-Show wurde live von MagentaTV und im kostenlosen Livestream beiMagentatv.de übertragen. BILD berichtete im Video vom Roten Teppich, dem Walkwayder Stars zum INTERNATIONAL MUSIC AWARD. Der Glambot, eine robotergesteuerteHighspeed-Kamera, setzte die zahlreichen prominenten Gäste am Walkway mitaufregenden Kamerafahrten in Szene. Die innovative Technik war erstmalig bei dendiesjährigen Oscars und Grammys im Einsatz. Einer der kreativen Köpfe hinter demvisuellen Konzept, auch dem spektakulären Walkway, war Regisseur undFilmpreisträger Detlev Buck. Drehbuch und Regie der Show kamen von derProduktionsfirma Redseven Entertainment.Emmy Gewinner Billy Porter und Topmodel Toni Garrn führten als Moderatoren durchden Abend. Billy Porter eröffnete die Show: "Musik vermag es seit jeher, Lebenzu verändern. Sie bringt unsere Gesellschaft zusammen in Zeiten, in denen wirtief gespalten sind." Zusammen mit Gospel Legende Queen Esther Marrow sowieBassistin Nik West präsentierte er ein Cover des Klassikers "Papa Was A RollingStone". Außerdem performte Porter seinen Song "Love Yourself", der im Sommer2019 zur Hymne der LGBTQ Bewegung wurde. Des Weiteren standen Max Herre und JoyDenalane, die kanadische Sängerin Peaches, Anna Calvi, Holly Herndon, diesüdkoreanische K-Pop-Gruppe The Rose und weitere Top-Stars beim INTERNATIONALMUSIC AWARD auf der Bühne und begeisterten das Publikum.Der IMA wurde in den insgesamt neun Kategorien "Sound", "Beginner", "Future","Commitment", "Visuals", "Style", "Performance", "Courage" und "Hero" verliehen.Sieger in der Kategorie "Beginner" wurde Billie Eilish, der Rapper Slowthaisetzte sich in der Kategorie "Commitment" und die Musikerin Lizzo in derKategorie "Style" gegen starke Konkurrenz durch. Tierra Whack überzeugte in derKategorie "Visuals" mit einem einzigartigen Musikvideo. Holly Herndon,Gewinnerin in der Kategorie "Future" und Anna Calvi, Gewinnerin in der Kategorie"Sound" demonstrierten mit eindrucksvollen Auftritten, weshalb sie sich gegendie anderen Nominierten durchsetzen konnten. Als bester Live-Act erhielt dieBand Rammstein den Publikumspreis in der Kategorie "Performance".Weiterer Höhepunkt des glanzvollen Abends war der IMA für "Courage" an UdoLindenberg. Sebastian Zabel, Chefredakteur des ROLLING STONE Magazin: "UdosHaltung entspringt einer lässigen Hartnäckigkeit. Als sich kaum jemand in derPopkultur darum scherte, interessierte er sich ganz besonders für seine Fans imOsten. Udo Lindenberg ließ nicht locker und nervte so lange, bis man ihnschließlich in der DDR auftreten ließ. Die Wiedervereinigung war nichtsAbstraktes für ihn. Udo zeigt immer Haltung, auch heute, wenn es darum geht,klare Kante gegen rechts zu zeigen. Er ist ein Künstler mit Courage."Udo Lindenberg überreichte Sting den IMA "Hero"-Award für sein LebenswerkDie deutsche Rocklegende hielt seinerseits anschließend die Laudatio auf Sting,der den "Hero" Award für sein Lebenswerk bekam. Sting hielt seine Dankesrede aufDeutsch: "Ich habe mich selbst nie als Helden betrachtet, auch nicht gedacht,einer zu sein. Wenn ich mit diesem Hero Award junge Musiker inspiriere, dann istdas die höchste Ehre." Mit den Songs "If You Love Somebody Set Them Free" und"So Lonely" zeigte Sting auf dem ersten INTERNATIONAL MUSIC AWARD, dass er auchmusikalisch ein echter "Hero" ist."Mit dem IMA haben wir einen Preis geschaffen, der die Leidenschaft,Innovationskraft und das gesellschaftliche Engagement der Künstler undKünstlerinnen in den Vordergrund rückt und mit ein paar Traditionen bricht. Wirhaben begeisternde und besondere Auftritte erlebt. Keine langen Reden, keineLangeweile, viel positive Energie - ein toller Abend!", so Sebastian Zabel.Alle Gewinner des IMA 2019 in der Übersicht:- Sound: Anna Calvi- Commitment: Slowthai- Style: Lizzo- Visuals: Tierra Whack- Beginner: Billie Eilish- Future: Holly Herndon- Performance: Rammstein- Hero: Sting- Courage: Udo LindenbergAlle Auftritte in der Übersicht:- Billy Porter, Queen Esther Marrow - "Papa Was A Rolling Stone"- Anna Calvi - "As A Man"- Peaches - "Du Hast"- Holly Herndon - "Fear, Uncertainty, Doubt"- The Rose - "Baby"- Iggy Azalea feat. Alice Chater - "LOLA"- Max Herre feat. Joy Denalane - "Das Wenigste/ Dunkles Kapitel- Billy Porter - "Love Yourself"- Rea Garvey - "Sunday Bloody Sunday"- Christine & The Queens - "Girlfriend"- Max Herre - "Mädchen Aus Ostberlin"- Udo Lindenberg - "Niemals Dran Gezweifelt"- Sting - "If You Love Somebody Set Them Free"- Sting - "So Lonely"Website: www.internationalmusicaward.com Instagram:https://instagram.com/internationalmusicaward/ Facebook:https://www.facebook.com/IMABerlin2019 Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCSJQvGogJniuvjZjuugq3YgÜber den IMADer INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA) ist der erstedeutsche Musikpreis, dessen wichtigste Kriterien Leidenschaft, Haltung undInnovation sind, ein Popkulturpreis für die digitale Generation. Von Leuten, dieMusik lieben - für Leute, die Musik lieben. 