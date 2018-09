Viel höheres Erkältungsrisiko bei zu wenig Schlaf (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Wer sich vor einer Erkältung schützen möchte, sollte nicht nur aufHygiene achten, sondern auch auf ausreichenden Schlaf. "Studien habengezeigt, dass sechs Stunden Schlaf oder weniger pro Nacht dasInfektionsrisiko um das Zwei- bis Vierfache erhöhen", sagt ProfessorOliver Keppler vom Max-von-Pettenkofer-Institut derLudwig-Maximilians-Universität München. Gelegentlicher Schafmangelist kein Problem. Doch wer regelmäßig unausgeschlafen aus dem Bettsteigt, schadet der Gesundheit und sollte mehr Schlafzeit einplanen.Ideal sind sieben bis acht Stunden pro Nacht.Das A und O, um sich Ansteckungsquellen vom Leib zu halten, bleibtdie Hygiene. "Die Erreger grippaler Infekte werden größtenteils mitden Händen übertragen", sagt Professor Paul Schnitzler vom Zentrumfür Infektiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. "Sie solltenhäufig und gründlich gewaschen werden. Niesen sollte man nicht in dieHand, sondern in die Armbeuge." Wer kann, meidet Großveranstaltungenund den öffentlichen Nahverkehr.Weitere Tipps, wie sich das Immunsystem auf Trab bringen lässt -vom Saunabaden, über Massagen bis hin zu Küssen und Humor - findenLeser in der aktuellen "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell