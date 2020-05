Viel gucken, wenig suchen, nix zahlen: 5flix ist die smarte Art, TELE 5 online zu erleben!

München (ots) - 5flix heißt das Zauberwort! 5flix ist die neue Lieblings-App von deinem alten Kumpel-Sender : TELE 5! Unser Credo: Viel gucken, wenig suchen, nix zahlen. Ob Handy, Tablet, Browser oder Smart-TV. Ab jetzt lassen sich kultige Spielfilme und Serien von TELE 5 jederzeit online anschauen, sowohl unterwegs, aber auch bequem von der Couch aus über den Smart-TV. Ganz einfach mit der 5flix App!Und weil das wirklich Big News sind, feiern wir 5flix gebührend! Als Testimonial für die 5flix App konnten wir Liam Mockridge gewinnen. Er erklärt im witzigen Werbespot, der im Stil einer 90er Jahre Talkshow gehalten ist und mit dem Retro-Image von TELE 5 spielt, warum er seine 5flix App so liebt und interpretiert den eigens für 5flix komponierten Song. Und dieser Song macht so süchtig wie die Inhalte der neuen App!In der App warten kultige Action-Klassiker, SciFi-Serien, Horror-Movies, prickelnde Erotikreihen und unsere Eigenproduktionen wie "SchleFaZ - die schlechtesten Filme aller Zeiten", Serdar Somuncus "KAFFEEPAUSE", Oliver Kalkofes "MATTSCHEIBE" und vieles, vieles mehr. Und das alles gibt es kostenlos!Besonderes 5flix-Goodie: Der Launch der Smart-TV-App. Einfach mit der Fernbedienung komfortabel vom Sofa aus auf die volle Breite unserer Mediathek zugegriffen oder TELE 5 streamen, rund um die Uhr.In Zusammenarbeit mit dem Smart-TV-Spezialisten Foxxum (https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fwww.foxxum.com%2F) ist die App bereits verfügbar auf Amazon Fire TV, Samsung, LG, Android TV (z.B. Sony, Philips, Xiaomi), VESTEL (Toshiba, Telefunken, Hitachi, JVC, Ok., uvm.), Grundig, SHARP, MEDION, HISENSE, Metz, JTC, uvm.Weitere Apps wie z.B. für Panasonic, BLAUPUNKT, ORION und einige weitere Geräte, folgen in Kürze. Zusätzlich gibt es LIVE TV für die Browser-Version, die mobilen Apps und die Fire TV App.Auch die Mediathek auf der TELE 5 Homepage, sowie unsere Mobile App wurde zusammen mit unserem Partner BUZZWOO! neu gestaltet und zu 5flix ausgebaut. BUZZWOO! (https://www.buzzwoo.de/) ist seit Anfang 2018 die digitale Lead-Agentur von TELE 5.Das bietet dir die 5flix App in der Übersicht:- Ausgewählte Spielfilme - LIVE TV - Sci-Fi-Serien wie Star Trek - Eigenproduktionen wie Serdars Kaffeepause, Kalkofes Mattscheibe & SchleFaZ - TV-Programm - Übersichtliche SuchfunktionAb sofort gilt für alle TELE 5 Liebhaber und diejenigen die es werden wollen: Verpasst mit 5flix nie wieder handverlesene Spielfilme oder die letzten Episoden eurer Lieblingsserie. Und das ist erst der Anfang!Viel gucken. Wenig suchen. Nix zahlen.TELE 5 hat jetzt eine App!Die 5flix App!Yeah!Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43455/4588014OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell