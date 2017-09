Viel geringere Reinigungskosten seit Rauchverbot bei der Bahn

BERLIN (dpa-AFX) - Zehn Jahre Rauchverbot bei der Deutschen Bahn haben sich positiv auf die Sauberkeit an den Bahnhöfen ausgewirkt.



"Die Reinigungskosten haben sich ganz erheblich verringert", sagte ein Bahnsprecher am Freitag. "Früher mussten wir aufwendig mit Schienenstaubsaugern die Gleise reinigen. Auch die Sauberkeit in den Bahnhöfen ist gestiegen." Seit dem 1. September 2007 ist das Rauchen in allen Zügen verboten. Auf den Bahnsteigen darf nur noch auf kleinen Inseln geraucht werden, die speziell dafür beschriftet sind.

Die Bahn selbst sieht sich als Vorreiter in Sachen Nichtraucherschutz: "Als später über rauchfreie Büros und rauchfreie Gaststätten diskutiert wurde, hatten wir das Thema schon lange umgesetzt", so der Bahnsprecher weiter.

Nach Angaben der Bahn hat sich mit dem Verbot auch das Fahrverhalten der Raucher geändert. Die Zahl der Buchungen mit Zwischenhalt in Hamm in Westfalen sei erheblich gestiegen. Am Bahnhof dort wird der ICE geteilt - für viele Raucher offenbar eine willkommene Pause./fbg/DP/edh