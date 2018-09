München (ots) - Hubertus Heil MdB, Bundesminister für Arbeit undSoziales, war Gast des 40. Bayerischen Wirtschaftsgesprächs der vbw -Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. vbw Präsident Alfred Gaffalsieht in den Maßnahmen, die das Bundesarbeits- und Sozialministeriumin den letzten Monaten auf den Weg gebracht hat, viel Schatten undwenig Licht. Als positiv bewertete Gaffal in seiner Rede dievorgesehene Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherungum 0,5 Prozentpunkte. Auch das geplante Fachkräftezuwanderungsgesetzmit der Ausrichtung am konkreten Bedarf des Arbeitsmarkts findet dieZustimmung der vbw.Gaffal kritisierte aber, dass die Politik der Bundesregierung -wie schon in der letzten Legislaturperiode - durch zusätzlicheRegulierung der Unternehmen und steigende Sozialausgabengekennzeichnet ist: "Diese wachsen schneller als dasBruttoinlandsprodukt und könnten 2018 erstmals die Grenze von einerBillion Euro durchbrechen. Allein die in dieser Legislaturperiodegeplanten Leistungsausweitungen in der Sozialversicherung belaufensich ab 2019 auf knapp 18 Milliarden Euro pro Jahr." Als besonderenKostentreiber nannte Gaffal das geplante Rentenpaket. "EinFestschreiben des Rentenniveaus über Jahrzehnte hinweg ohneBerücksichtigung der demografischen Entwicklung belastet künftigeGenerationen. Weitere Kosten in jährlicher Milliardenhöhe drohen inder gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung", kritisierteGaffal. Er forderte, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftstattdessen in den Mittelpunkt zu rücken: "Das Geld muss für dieAbschaffung des Solidaritätszuschlags, die Senkung derUnternehmenssteuern sowie die steuerliche Förderung der energetischenGebäudesanierung und der Forschung verwendet werden."Die vbw ist strikt gegen Maßnahmen, die die Flexibilität amArbeitsmarkt weiter einschränken, wie etwa durch das Rückkehrrechtvon Teilzeit in Vollzeit. Die vbw befürchtet hierdurch einen Anstiegder Bürokratie, der gerade den Mittelstand stark belastet. Der vbwPräsident warnte auch vor weiteren Einschnitten bei den befristetenBeschäftigungsverhältnissen: "Befristungen sind für Unternehmen einwichtiges Flexibilisierungsinstrument und bieten gerade fürLangzeitarbeitslose und Geringqualifizierte Chancen bei derIntegration in den ersten Arbeitsmarkt."Pressekontakt:Andreas Ebersperger, Tel. 089-551 78-373, E-Mail:andreas.ebersperger@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell