Viel Schatten, aber auch ein wenig Licht im mittelständischen Geschäftsklima

Frankfurt am Main (ots) -- Mittelstand beurteilt Lage schlechter, Erwartungen stabilisierensich- Geschäftsklima in der Industrie im Abwärtstrend, Dienstleisterzeigen sich zunehmend besorgt, Bau-Boom hält an- Stabilisierung der Geschäftserwartungen macht Hoffnung aufBodenbildungDas Geschäftsklima der kleinen und mittelständischen Unternehmenlässt im Mai weiter nach. Der zentrale Indikator desKfW-ifo-Mittelstandsbarometers sinkt um 1,8 Zähler auf 5,9 Punkte.Die Unternehmen beurteilen vor allem ihre Lage deutlich schlechter,der entsprechende Indikator sinkt gegenüber dem Vormonat um 4,4Zähler auf 17,4 Punkte. Die Geschäftserwartungen verbessern sichminimal um 0,4 Zähler. Das Niveau bleibt mit -4,8 Saldenpunkten aberunterdurchschnittlich. Zumindest zeichnet sich hier seit Februar eineStabilisierungstendenz ab.Bei den Großunternehmen geht das Geschäftsklima mit 2,6 Zählernnoch deutlicher nach unten als bei den Mittelständlern. Der Indikatorliegt mit -5,0 Saldenpunkten inzwischen recht deutlich unter derNulllinie, die den langfristigen Durchschnitt anzeigt. Vor allem ihreGeschäftslage schätzen die Großunternehmen bereits seit längeremdeutlich schlechter ein als die kleinen und mittleren Unternehmen.Mit einem erneuten Absturz um 6,8 Zähler wächst der Abstand zwischenbeiden Unternehmensgruppen weiter. Die insgesamt pessimistischenGeschäftserwartungen der Großunternehmen stabilisieren sich dagegenetwas und liegen nach einem Plus von 1,1 Zählern jetzt bei -9,6Saldenpunkten Besonders ausgeprägt ist der Pessimismus bei den großenIndustrieunternehmen, die den stockenden Welthandel zu spürenbekommen: ihre Lageeinschätzung sinkt um 10 Zähler auf -15,2Saldenpunkte. Ausgehend von diesem niedrigen Niveau steigen dieGeschäftserwartungen zwar um 5,6 Zähler, bleiben aber mit -12,6Punkten per Saldo sehr pessimistisch.Deutlich verschlechtert hat sich im Mai auch das Geschäftsklimader großen Dienstleistungsunternehmen. Es sinkt um 8,2 Zähler auf 0,1Saldenpunkte und erreicht damit noch ein durchschnittliches Niveau.Zum Großteil dürfte die negative Entwicklung von unternehmensnahenDienstleistern wie etwa Unternehmensberatungen ausgehen, derenGeschäfte stark vom Wohl und Wehe der Industrie abhängen.Einen Lichtblick geben die fast vollständig binnenorientiertenWirtschaftsbereiche: Sowohl im Bauhauptgewerbe als auch imEinzelhandel legt das Geschäftsklima in beiden Größenklassen zu.Angesichts eines auch wetterbedingt starken Wachstums im erstenQuartal ist vor allem der erneute Stimmungsschub im Baugewerbebemerkenswert."Der Treiber der Konjunktur war zu Jahresbeginn dieBinnennachfrage, die vor allem im Bau und dem Einzelhandel ankommt.Angesichts der Ergebnisse des aktuellenKfW-ifo-Mittelstandsbarometers ist zu erwarten, dass sie auch imzweiten Quartal nicht abreißt. Deutlich schwieriger dürfte es für dieexportorientierte Industrie und den damit verbundenenDienstleistungsbranchen werden, die eine verschlechterte Stimmungmelden. Angesichts rückläufiger Beschäftigungserwartungen unter denGroßunternehmen bleibt zu hoffen, dass die Flaute in der Industrienicht auch noch andere Wirtschaftsbereiche nach unten zieht. Nochsind die Beschäftigungserwartungen aber per Saldo positiv.Insbesondere der Mittelstand dürfte mit relativ stabilenBeschäftigungsplänen als Stabilitätsanker dienen.", sagt KfW-ÖkonomPhilipp Scheuermeyer.Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:www.kfw.de/mittelstandsbarometer.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: wolfram.schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell