Viel Potenzial beim Verkehrsnetz der EU-Grenzregionen

Brüssel (ots) - Gerade in den europäischen Grenzregionenerschweren fehlende Bahnverbindungen das Wachstum und die dieKohäsionspolitik der Städte und Kommunen. Diese Problematik wurde am11. April bei einer gemeinsamen Konferenz des EuropäischenAusschusses der Regionen (AdR) und des Europäischen Verbunds fürterritoriale Zusammenarbeit (EVTZ) "Eurodistrict Pamina" diskutiert.Vertreter des Europäischen Parlaments sowie von EVTZs ausDeutschland, den Niederlanden, der Tschechischen Republik,Österreich, Ungarn und Frankreich forderten, die Finanzierungkleinerer Verkehrsinfrastrukturprojekte in Grenzregionen auszubauen.Bei nationalen oder europäischen Infrastrukturinvestitionen habenGrenzregionen häufig nicht die oberste Priorität. Erst im vergangenenJahr stellte die Europäische Kommission fest, dass in derEuropäischen Union 176 grenzüberschreitende Bahnverbindungen fehlen.Bei 48 lokalen Interessenträgern wird ein Lückenschluss als dringenderforderlich, bei 19 als nutzbringend eingeschätzt. Diese kleinenProjekte würden relativ wenig kosten, das Leben der Bürgerinnen undBürger in den Grenzregionen aber bedeutend verbessern. Nicht nur dieAnbindung an die Nachbarregionen und andere europäische Staaten, auchder Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen würde sich verbessern.Ebenso kann der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt von einemlückenlosen Verkehrsnetz profitieren."Häufig sind es nur ein paar Kilometer fehlenderVerkehrsinfrastruktur, die Grenzregionen an der vollen Entfaltungihres Potenzials hindern. EU-Fonds wie die Fazilität "ConnectingEurope" und die Kohäsionspolitik sind eine große Hilfe, aber wirmüssen dafür sorgen, dass mehr Mittel in Anspruch genommen werden.Und darum muss weiterhin eine solide Finanzierung für dieKohäsionspolitik und insbesondere für die europäische territorialeZusammenarbeit zur Verfügung stehen", so AdR-Präsident Karl-HeinzLambertz.Rémi Bertrand, Präsident des EVTZ Eurodistrict PAMINA(Frankreich-Deutschland), erklärt: "Der Missing LinkKarlsruhe-Rastatt-Hagenau-Saarbrücken ist ein gutes Beispiel dafür,wie nah die lokale und europäische Bedeutung der Missing Linksbeieinander liegen: Vier europäische Korridore verlaufen inunmittelbarer Nähe zueinander und nur wenige Kilometer Lückenschlusszwischen Rastatt und Hagenau könnten diese Korridore verbinden undeine wichtige Verkehrsroute schaffen. Gleichzeitig würde man dengesamten grenzübergreifenden Raum wirtschaftlich entwickeln: DieBürger der Grenzregion hätten einen verbesserten Zugang zumgrenzüberschreitenden Arbeitsmarkt und zur Gesundheits- undNahversorgung. Die 140 Unternehmen entlang der Strecke könnten ihreWare von der Straße auf die Schiene bringen und damit auch einenwichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten."Bereits 2016 haben die AdR-Fachkommission COTER und der AusschussTRAN des Europäischen Parlaments ihre Initiative zu fehlendenVerkehrsverbindungen ins Leben gerufen. Infolge des gemeinsamenVorstoßes konnte die Europäische Kommission im Jahr 2019 eine ersteerfolgreiche Aufforderung veröffentlichen. Dabei ging es umVorschläge im Rahmen der Fazilität "Connecting Europe", sodassschließlich über die 140 Millionen Euro in 13 grenzüberschreitendeVerkehrsprojekte investiert wurden.Daran knüpft eine zweite Aufforderung an: Noch bis zum 24. April2019 können Vorschläge für Projekte eingereicht werden, die dann mitMitteln der Fazilität "Connecting Europe" gefördert werden. Ziel istdie Unterstützung kleinerer Projekte, die sich eher am Rande desTranseuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) befinden. Dafür steheninsgesamt 65 Millionen Euro zur Verfügung. Das darf jedoch nicht dasEnde der Missing-Links-Initiative sein.Michael Cramer, Mitglied des Europäischen Parlaments, ergänzt:"Wir haben die Wahl: Milliardenschwere Großprojekte - die vielleichtin 30 Jahren fertig sind - priorisieren. Oder stattdessenkostengünstigere, kleine Lückenschlussprojekte angehen, die einenspürbaren und schnelleren Beitrag für das Zusammenwachsen Europasleisten. Insbesondere freut es mich aber, dass die Forderungen derGrünen nach einem Umdenken in der Investitionspolitik auf EU-Ebeneauf offene Ohren gestoßen sind und es an die konkrete Umsetzung geht.In einer ersten Runde seit 2017 fördert die EU-Kommission erstmalsgezielt kleine grenzüberschreitende Lückenschlüsse mit 140 MillionenEuro. Dies darf nur der Anfang sein."Auch 2019 und 2020 werden weitere Aufforderungen zur Einreichungvon Vorschlägen für die Fazilität "Connecting Europe" erwartet. DerAdR glaubt, dass dies eine gute Gelegenheit ist anstatt vonGroßprojekten kleinere, grenzübergreifender Projekte finanziell zuunterstützen, die dem territorialen Zusammenhalt, die regionaleAnbindung sowie die wirtschaftliche Entwicklung in den europäischenGrenzregionen verbessern kann. Der AdR empfiehlt außerdem, denrechtlichen Rahmen der TEN-V-Verordnung so zu überarbeiten, , dassdie Schließung von Verkehrslücken zu den obersten Prioritäten bei derFinanzierung des europäischen Verkehrsnetzes gehört. 