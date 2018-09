Viel Potential für Mobilitätstrends in Deutschland / Eine Studie von Allianz Global Assistance belegt: Die Deutschen kennen viele Mobilitätstrends, nutzen diese aber noch wenig (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

München (ots) -Egal ob Car- oder Space-Sharing, Autonomes Fahren oder Smart Home- viele Mobilitätstrends sind den Deutschen bereits bekannt. VonFlugabos, virtuellem Reisen oder auch von der Verwendung von Drohnenhaben dagegen deutlich weniger gehört. Doch ob bekannt oderunbekannt: Die Nutzungsrate der im Rahmen einer aktuellen Studie derAllianz Global Assistance untersuchten Mobilitätslösungen liegt immerunter 50 Prozent. Insbesondere im Falle des Space-Sharing-AnbietersAirbnb ist das Ergebnis der Studie überraschend: 58,8 Prozent kennendas Angebot, aber nur 26,8 Prozent nehmen dieses tatsächlich inAnspruch. Innovative Mobilitätstrends haben folglich noch vielPotential in Deutschland.Männer offener für Trends, Frauen und ältere Generationen sindvorsichtigerDie Studie zeigt zudem deutlich: Männer sind für Trends offener.Mehr als die Hälfte können sich Autonomes Fahren, Smart Home und"Back to basic" (Reisen ohne Technik) vorstellen. Die deutschenFrauen sind hingegen deutlich vorsichtiger und gegenüber neuenMobilitätslösungen skeptisch eingestellt. Hinzu kommt, dass Wissenund Nutzungsverhalten sich mit zunehmendem Alter ändern. Währendbeispielsweise 87 Prozent der 18- bis 29-Jährigen über die Vorteilevon Car-Sharing-Angeboten Bescheid wissen und fast die Hälfte (47,8Prozent) diese auch verwenden, haben nur 60,4 Prozent der Deutschenüber 49 Jahre je davon gehört. Nur 31,3 Prozent dieser Altersklassespielen mit dem Gedanken, solche Angebote wahrzunehmen.Elektrofahrzeuge immer beliebterAuch im Bereich der E-Mobilität ist noch viel Potential: Zwar istes für 57,8 Prozent der Befragten denkbar, mit einem E-Fahrzeug zufahren, doch aktuell bedienen sich nur 4,2 Prozent dieser Art derFortbewegung. Vorzugsweise handelt es sich dabei um ein Elektro-Auto(59,1 Prozent), an zweiter Stelle folgen E-Bikes (27,9 Prozent).Insgesamt tut sich noch jeder Fünfte mit diesem Trend schwer: 21,2Prozent geben an, von einer Nutzung abzusehen. 16,8 Prozent sind nochunentschlossen. Auch in diesem Punkt agieren Frauen vorsichtiger. Siesind unentschlossener und würden deutlich seltener ein E-Fahrzeugfahren als Männer. Während 27,2 Prozent der männlichen Befragten einsolches Fahrzeug nutzen würden, liegt der Wert bei den Frauen beigerade einmal 15,2 Prozent.Bedenken bei autonomem FahrenIm Gegensatz zur E-Mobilität, deren Nutzung die meisten inBetracht ziehen, äußern 62 Prozent der Deutschen Bedenken gegenübereinem weiteren Mobilitätstrend: dem Autonomen Fahren. Lediglich 38Prozent möchten von dieser Technik Gebrauch machen. Auch hier zeigtsich ein deutlicher Altersunterschied: Je älter die Befragten, umsozurückhaltender sind sie. Bei den 18- bis 29-Jährigen können sichnoch etwa die Hälfte der Befragten vorstellen, ein selbstfahrendesAuto zu nutzen (51,1 Prozent). In der Altersklasse über 49 Jahrensind es dagegen nur noch 26,3 Prozent. Ähnlich verhält es sich beiden Geschlechtern: Männer stehen diesem Mobilitätstrend deutlichaufgeschlossener gegenüber als Frauen (49,6 Prozent vs. 26,4Prozent). Insbesondere das Thema Sicherheit scheint die Deutschendabei einzubremsen. Gefragt nach den Gründen für die Skepsisgegenüber Autonomem Fahren, geben die meisten das Sicherheitsrisikoan (32,3 Prozent). Dahinter folgen Angst vor Kontrollverlust (11Prozent) und der fehlende Fahrspaß (9,4 Prozent). Besonders mitletzterem sind im Autoland Deutschland viele Emotionen verknüpft.Über die StudieInsgesamt 500 Deutsche ab 18 Jahren nahmen an der Studie teil, dieAllianz Global Assistance in Zusammenarbeit mit Marketagent.comdurchgeführt hat:Methode: Online-BefragungErhebungszeitraum: 20.11.2017 - 28.11.2017Umfang: 26 geschlossene und offene FragenGeschlecht: 250 Männer, 250 FrauenAltersstruktur: 18-29 Jahre (18,4 Prozent), 30-39 Jahre (16,2Prozent), 40-49 Jahre (22 Prozent), 50-59 Jahre (19,4 Prozent), 60-69Jahre (14,6 Prozent), älter als 69 Jahre (9,4 Prozent)Pressekontakt:Monika Reitsam-RiegerStellvertretende Leiterin UnternehmenskommunikationAWP P&C S.A., Niederlassung für DeutschlandTelefon: (089) 26 20 83 - 4113E-Mail: presse-awpde@allianz.comBahnhofstraße 1685609 AschheimNuno dos SantosServiceplan Public Relations & ContentTelefon: (089) 2050-4156Fax: (089) 2050-604156E-Mail: n.dossantos@serviceplan.comHaus der KommunikationBrienner Straße 45 a-d80333 MünchenOriginal-Content von: Allianz Global Assistance, übermittelt durch news aktuell