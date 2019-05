Viel Geld zurück von der gekündigten Lebensversicherung

Vaduz, Liechtenstein (ots) - Widerrufen statt kündigen.Wer dringend Geld braucht, greift bisweilen auf das Eingemachtezurück und kündigt Renten- oder Lebensversicherung. Zu einem hohenPreis: Der von der Versicherung erstattete Rückkaufswert bedeutetmeist eine hohe Einbuße für den vorzeitig Kündigenden.Was viele nicht wissen: Widerrufen statt kündigen kann sich lohnenund den Kunden weit besserstellen. Auch nachträglich. Denn vieleVersicherer haben ihre Kunden nicht richtig über das Widerspruchs-oder Rücktrittsrecht belehrt. In einem Urteil hat derBundesgerichtshof (BGH) diese Praxis bemängelt. Das eröffnet indiesen Fällen Verbrauchern die Möglichkeit, noch heute zuwidersprechen - selbst wenn der Rückkauf bereits abgeschlossen ist.Wer zwischen 29. Juli 1994 und 31. Dezember 2007 eine(fondsgebundene) Lebens- oder Rentenversicherung nach dem sogenannten Policenmodell abgeschlossen hat, kann diese oft nochrückabwickeln. Das kann auch Riester- und Rürupverträge betreffen.Die zuvor im Vertrag vereinbarten Rückkaufklauseln greifen dann nichtmehr - zum Vorteil des Kunden. Der Versicherer zahlt dann dieeingezahlten Beiträge vollständig zurück - und darüber hinaus auchnoch Zinsen. Unter Umständen darf der Versicherer noch bestimmtePosten davon abziehen.Diese Regelung schließt Verträge ein, bei denen der Versichertelängst gekündigt und bereits einen Rückkaufswert erhalten hat. Demkann noch im Nachhinein widersprochen und eine Rückabwicklungverlangt werden.Der sogenannte Rückkaufswert verrechnet in der Regel dieEinzahlungen mit den für die Versicherung über die gesamte Laufzeitanfallenden Kosten und durch die vorzeitige Kündigung entgangenenVorteile. Vor allem in der Anfangsphase eines Vertrages ließen sichdas die Versicherer durch beachtliche Abzüge hoch vergüten. Im Falleder Rückabwicklung werden Kosten und entgangene Vorteile nichtfällig. Dem Verbrauchern fällt deshalb der gesamte Betrag seinerEinzahlungen zurück. Zudem kann er sich Abschlussprämien undVerwaltungskosten erstatten lassen. Wer höhere Beiträge wegenhäufigerer Zahlungsraten aufgewendet hat, kann auch diese Differenzzurückfordern. Gleiches gilt für die erzielte Verzinsung.Allerdings versuchen die Versicherungsgeber, den Widerrufabzuwehren. Die Internationale Verbraucher Anstalt (IVA) hat eineMöglichkeit geschaffen, die das Verfahren sehr erleichtert. Esgenügt, die Unterlagen digitalisiert (Scanner, Copyshop) bei der IVAhochzuladen, oder einen Besuch zuhause zu vereinbaren. Dort prüft manmit Hilfe von Fachanwälten die rechtliche Stellung des Kunden undwickelt auf Wunsch alles Weitere ab. Nach Abschluss des Verfahrenserhalten die Auftraggeber ihr gesamtes durch die Rückabwicklungerzieltes Geld zurück; Abzüglich eines Erfolgshonorars für die IVA.Pressekontakt:IVA Internationale Verbraucher AnstaltDr. Walter Schautzinfo@iva.lihttp://www.iva.liOriginal-Content von: IVA Internationale Verbraucher Anstalt, übermittelt durch news aktuell