Viel Geld, viel Druck, viel Heuchelei/ taz-Kommentar von Christian Jakob zum EU-Afrika-Gipfel

Berlin (ots) - Eine der seltsamsten Eigenschaften der EU ist ihreDoppelmoral. Sie gefällt sich in der Rolle des besseren Teils derfreien Welt. Gerade jetzt, wo die Trump-Regierung in Washington einfür liberal gesinnte Menschen abstoßendes Projekt nach dem anderenpräsentiert, betont die EU gern die Werte, denen sie sich verbundenfühlt.âEUR'Aber was die Migrationspolitik betrifft, steht die EU bisher nichtbesser da. Europas Mauer heißt Mittelmeer, und an ihr sind allein imletzten Jahr 25 Mal so viele Menschen gestorben wie entlang derGrenze zwischen den USA und Mexiko. Europa könnte daraus dieKonsequenzen ziehen und es anders machen.Doch sie tut das Gegenteil. Einmal mehr bittet die EU in diesenTagen die ärmsten Staaten der Welt zum Gipfel nach Malta und versuchtsie auf die Sicherung der europäischen Grenzen einzuschwören - mitviel Geld und mit Druck. Angela Merkels Deutschland ist die treibendeKraft in diesem Prozess. Dessen Folgen zeichnen sich bereits jetztschon ab: mehr Tote, mehr Internierung.All das nimmt Brüssel in Kauf, in vorauseilendem Gehorsam vor denRechtspopulisten. Drei Treffen in nur einer Woche - und jedes Malwerden die Flüchtlinge aus Afrika als größte Gefahr für Europadargestellt. Obwohl 2016 nicht mehr als etwa 180.000 Menschen kamen.Dieses politische Schauspiel dürfte Populisten wie Geert Wilders, demFront National und der AfD eher nützen als schaden.Bislang reagieren die meisten afrikanischen Staaten reserviert.Für sie gehören Entwicklung und Migration zusammen. Die reichenIndustriestaaten profitieren ja auch seit Jahrhunderten von denVorteilen der Migration und des freien Verkehrs. Gegenüber denAfrikanern aber macht die EU nun die gegenteilige Logik auf:Entwicklung oder Migration. Entweder ihr macht für uns eure Grenzenzu, auf eurem eigenen Kontinent - oder wir helfen euch nicht mehr.Beim ersten Valletta-Gipfel 2015 war die Rede von Partnerschaftund gemeinsamen Interessen. Doch die afrikanischen Staaten monierten,dass ihre Vorschläge für Projekte der Partnerschaft mit der EUabgebügelt wurden. Dabei könnte es "Migrationspartnerschaft"tatsächlich geben - sichere Fluchtwege, Arbeitsvisa,Flüchtlingskontingente. Das wäre dann tatsächlich der bessere Teilder freien Welt.