Viel Geduld rund um Fronleichnam erforderlich / ADAC-Stauprognose für das lange Wochenende 14. bis 18. Juni

München (ots) - Auf den Fernstraßen in Deutschland wird es abMitte der Woche wieder richtig voll. Wegen des FeiertagsFronleichnam am Donnerstag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen,Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Teilen Sachsens und Thüringenssowie im Saarland starten viele Autofahrer schon amMittwochnachmittag in das verlängerte Wochenende. Auf der Heimreisedann bereits die Pfingsturlauber aus Bayern und Baden-Württemberg.Der Höhepunkt des Rückreiseverkehrs dürfte am Samstag insbesondere imSüden Deutschlands erreicht werden, sowie am Sonntagnachmittag, wenndie Kurzurlauber auf dem Heimweg sind. Entspannter wird dieVerkehrssituation am Donnerstag und Freitag sein.Die Staustrecken:- Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee- A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck- A 1/A 3/A 4 Kölner Ring- A 2 Dortmund -Hannover - Berlin- A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Köln- A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck- A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A 7 Flensburg - Hamburg- A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg- A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen- A 81 Singen - Stuttgart- A 93 Kufstein - Inntaldreieck- A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 96 Lindau - München- A 99 Umfahrung MünchenAuf volle Straßen trifft man auch im benachbarten Ausland. DerStartschuss in die Ferien fällt in Kroatien, Norwegen und Ungarn.Staus und Wartezeiten bei der Einreise von Österreich nachDeutschland können nicht ausgeschlossen werden. Am stärkstengefährdet sind die drei Autobahnübergänge Suben (A 3 Linz - Passau),Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim).