Viel Bewegung im SAP-Universum: Einschätzung von Freudenberg IT anlässlich des DSAG-Jahreskongresses 2018 / S/4HANA-Migration, SAP in der Cloud und Industrial IoT im Fokus (FOTO)

Weinheim (ots) -Wenn auf dem DSAG-Jahreskongress über 4.500 Teilnehmer derEinladung der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe folgen, geht esdrei Tage lang um Erfahrungsaustausch und Best Practices, vor allemaber auch um Zukunftsfragen rund um SAP. Als zentrales Nervensystemvieler Unternehmen partizipiert SAP unmittelbar an fast allengrundlegenden Umwälzungen, die sich derzeit in der Business-ITabspielen.Als SAP-Partner der ersten Stunde begleitet Freudenberg IT (FIT)seine Kunden auf diesem Weg - und erhält damit tiefe Einblickedarüber, was Unternehmen in Sachen SAP gerade bewegt. Aus FITPerspektive sind das derzeit vor allem drei zentrale Themen:S/4HANA-MigrationDer Countdown läuft: Bis 2025 der Support für die derzeit aktiveSAP-Version ECC 6.0 EhP 8 endet, müssen, müssen Unternehmen, die SAPnutzen und weiter nutzen wollen, auf S4/HANA migriert sein.Angesichts der technologischen Umwälzungen, die diese Migration mitsich bringt, ist das eine große Aufgabe vor allem für das ChangeManagement. Allerdings ergeben sich - gerade mit Blick auf dasZukunftsthema Digitalisierung - auch viele Chancen. Entscheidend fürden Erfolg sind eine gute Planung und eine saubere Umsetzung.Industrial IoTFür den deutschen industriellen Mittelstand ist die Umsetzung desIndustrial IoT eine existenzielle Zukunftsfrage. Dabei geht es sowohlum die Optimierung bestehender Entwicklungs- und Produktionsprozesseals auch um neue Geschäfts- und Vertriebsmodelle. SAP spielt alsbereichsübergreifende Plattform in diesem Digitalisierungsprozesseine zentrale Rolle - als "Enabler" einerseits genauso wie alstechnische Herausforderung andererseits. Unternehmen brauchen hierPartner, die sowohl die Technologie beherrschen als auch die Belangeeines Industrieunternehmens verstehen.SAP in der CloudViele Unternehmen sind fasziniert von den Möglichkeiten desSAP-Cloud-Angebots. Sich selbst nicht mehr um Betrieb und Pflege vonTeilen ihrer SAP-Landschaft kümmern zu müssen, entlastet die interneIT und stärkt Flexibilität und Effizienz der SAP-Landschaft. Nicht zuunterschätzen ist allerdings der Aufwand, den eine zunehmendheterogene Cloud-Landschaft für ein Unternehmen mit sich bringt.Sobald mehrere Cloud-Lösungen innerhalb eines Geschäftsprozesses zumEinsatz kommen, entstehen neue herausfordernde Steuerungsaufgaben."Es ist viel Bewegung im SAP-Universum", erklärt Ralf Sürken, CEOEurope von Freudenberg IT. "Vor dem Hintergrund von Digitalisierungund dem Wechsel hin zu S/4HANA müssen Unternehmen derzeit vieleWeichenstellungen gleichzeitig vornehmen, die zudem zahlreicheWechselwirkungen haben. Als SAP-Partner der ersten Stunde undIT-Dienstleister mit besonderem Gespür für den industriellenMittelstand haben wir unzählige Unternehmen bei der Weiterentwicklungihrer SAP-Landschaften und ihrer IT-gestützten Geschäftsprozessebegleitet und stehen unseren Kunden auch bei den aktuellenHerausforderungen zur Seite."Über Freudenberg ITDie Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-ServiceProvider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch,Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick aufden Bedarf der Kunden ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehntenverlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für diemittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem eingeschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter aufAugenhöhe.Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IIoT oder dieImplementierung von Microsoft-basierten Digital Workplaces - die FITbietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation imKontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer imSinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions.Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter inEuropa, Asien sowie Nordamerika.Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIThttp://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de.Unternehmenskontakt:Freudenberg IT GmbH & Co. KGPeter SchütteHead of Marketing & CommunicationsFon +49 6201-80-83 80Peter.Schuette@freudenberg-it.comAgenturkontakt:Dr. Haffa & Partner GmbHSebastian Pauls, Axel SchreiberKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.defit@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell