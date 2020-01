Videosprechstunde kann Zeit sparen - stößt aber an Grenzen

Baierbrunn (ots) - Videosprechstunden können Patienten in manchen Fällen den Wegin die Arztpraxis ersparen. "Ärzte können zum Beispiel den Heilungsverlauf vonWunden begutachten, mit Diabetikern die Blutzuckerwerte besprechen oderErkältungen behandeln", erklärt der Vorsitzende des Ausschusses Telematik derBundesärztekammer, Erik Bodendieck aus Wurzen, im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau". Es ist von Vorteil, wenn der Arzt den Kranken bereits kennt. Medizinerdürften Patienten in den meisten Bundesländern mittlerweile aber auch ohnevorherigen persönlichen Kontakt per Videosprechstunde behandeln, sagtBodendieck.In vielen Fällen ist ein Praxisbesuch nötigSind die Beschwerden aus der Ferne nicht eindeutig zu beurteilen, muss derPatient nach wie vor in die Praxis kommen. Ärzte haben vor Ort ganz andereUntersuchungsmöglichkeiten. Sie können zum Beispiel tasten, riechen, Blutabnehmen, einen Ultraschall machen. Und solange das elektronische Rezept nichteingeführt wird, muss der Patient ohnehin weiter in die Praxis kommen, um sichseine Verordnung ausstellen zu lassen.Gesetzliche Kasse trägt KostenBisher führen erst wenige Mediziner Videosprechstunden durch. Ein Register gibtes dafür noch nicht. Patienten können bei ihrem Arzt nachfragen, ob er denService anbietet. Die Kosten für Videosprechstunden trägt im Rahmen dergesetzlichen Krankenversicherung die Kasse. Privatpatienten sollten mit ihrerVersicherung klären, ob diese zahlt. Bei Angeboten aus dem Internet sollte mangenau schauen, ob sie seriös sind. Am besten erkundigt man sich vorher bei derKrankenkasse danach und fragt zudem, ob sie die Kosten übernimmt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2020 B liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4496264OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell