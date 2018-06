Videospiele im Alter: Warum immer mehr Senioren spielen (FOTO)

Berlin (ots) -Immer mehr Senioren entdecken digitale Spiele für sich. Einwichtiger Grund für den Boom der sogenannten "Silver Gamer" ist derErfolg von Smartphones und Tablets. Doch nicht alle spielen nur ausSpaß. Auch für die Gesundheit ist das wachsende Interesse gut.Graues Haar unter den dicken Kopfhörern, der Blick ist fest aufden Bildschirm gerichtet. Bei den "Silver Snipers" herrschtkonzentrierte Anspannung. Auf dem letztjährigen Dreamhack-Festival,der größten LAN-Party der Welt, sind die Mitglieder desCounter-Strike-Teams so etwas wie die Paradies-Vögel. Kein Wunder:Sie sind locker zwei bis drei Mal so alt wie die restlichen Spielerhier. Normalerweise interessieren sich die alten Schweden eher fürGolf oder Skilanglauf, nun aber spielen sie "Counter-Strike: GlobalOffensive" - kurz CS:GO. Bei dem Taktik-Shooter treten zwei Teamsgegeneinander an: Terroristen gegen Mitglieder einer Spezialeinheit.Ziel des Spiels ist es, die gegnerische Mannschaft durch Team-Workund strategisches Geschick von ihren vorher erteilten Aufträgenabzuhalten und so das Spiel für sich zu entscheiden - im Prinzip eineAbwandlung des klassischen "Räuber und Gendarm"-Spiels.Über die Jahre hat sich "Counter-Strike" zu einem der bekanntestenTaktik-Shooter überhaupt entwickelt und gehört heute zu denwichtigsten Titeln im professionellen eSports, dem wettkampfmäßigenSpielen von Computer- und Videospielen. Die besten Spieler der Szenesind gefeierte Popstars mit stattlichem Einkommen. Und sie sind inihren 20ern, trainieren täglich ihre Taktik undReaktionsschnelligkeit. Davon sind die Silver Snipers weitentfernt. Ein PC-Hersteller hat die Senioren für Werbezweckegecastet. Trainiert werden sie von Tommy Ingemarsson. In den 2000ernwar der Schwede einer der besten Counter-Strike-Spieler der Welt.Immerhin: Auf ihrer Website kündigen die Silver Snipers aktuell eine"World Tour" an und suchen potentielle Gegner. Auch wenn dieergrauten Spieler mehr Werbegag als eine ernst gemeinteeSports-Konkurrenz sind, stehen sie doch exemplarisch für einenGenerationswechsel in der Gamer-Szene."Von Jung bis Alt - inzwischen schleicht, springt oder knobeltjede Generation gerne durch virtuelle Welten. Entgegen derlandläufigen Meinung stellen aber nicht die Kinder und Jugendlichendie größte Gruppe an Spielern in Deutschland. Mit einem Anteil von 25Prozent sind stattdessen die Silver Gamer die größte Nutzergruppe vondigitalen Spielen", erklärt game-Geschäftsführer Felix Falk. Rundneun Millionen Deutsche der Altersgruppe 50+ spielen Computer- undVideospiele.Ein Grund für den Boom der Silver Gamer ist die demografischeEntwicklung, die frühen Gaming-Pioniere sind mit dem Medium ältergeworden. Hinzu kommt, dass Tablets und Smartphones längst in vielenSenioren-Haushalten angekommen sind. "Während Konsolen oderGaming-PCs für viele ältere Spieler zu teuer oder kompliziert zubedienen erscheinen, lassen sich Spiele-Apps leicht installieren undausprobieren. Dadurch hat sich der Zugang zu Spielen deutlicherleichtert", sagt Jan Smeddinck, Gaming-Forscher am InternationalComputer Science Institute in Berkeley. Besonders beliebt in derAltersgruppe 50+ sind die digitalen Umsetzungen von analogenSpieleklassikern. Skat, Puzzle oder Kreuzwort-Rätsel stehen imApp-Store genauso hoch im Kurs wie Sudoku oder Gedächtnistrainer."Bei Ego-Shootern oder Sportsimulationen sind Senioren eherzurückhaltend. Hier wird eher die Lebenswelt der Jugendlichenangesprochen", sagt Smeddinck. Außerdem seien die Fähigkeiten wieReaktionsschnelligkeit oder schnelle Entscheidungen gefragt. Dinge,die im Alter zunehmend schwerer fallen.Das Interesse an Spielen bestätigt auch eine Studie der StiftungDigitale Chancen, die die "Nutzung und dem Nutzen des Internets imAlter" untersuchte. Die Forscher befragten dabei 300 ältere Menschenin 30 Senioren-Einrichtungen in ganz Deutschland. Sie bekamen füracht Wochen ein Tablet-Leihgerät mit vorinstallierten Apps, darunterSpiele wie "Angry Birds" oder "Mah-Jongg". Ein interessantesErgebnis: Nach E-Mails, Navigation und Fahrplänen landeten Spiele aufPlatz vier der meistgenutzten Funktionen. Knapp die Hälfte allerTeilnehmer spielte regelmäßig. "Die Frauen spielten eher Mah-Jonggoder lösten Kreuzworträtsel. Auch Candy Crush stand hoch im Kurs.Männer interessierten sich eher für Kartenspiele und probierten sogarEishockey oder Fußball-Spiele aus", berichtet Barbara Lippa.Allerdings zeigte sich auch, dass die Senioren bei der Entdeckung derdigitalen (Spiele-)Welt nur bedingt auf die Unterstützung der Enkelund Kinder hoffen können. "Oft fehlt den Angehörigen die Zeit undMuße, die Funktionen von Smartphone und Tablet genau zu erklären",sagt Lippa. Deshalb empfiehlt sie einen Ausbau von IT-Kursen fürSenioren, dabei könnten auch Games eine wichtige Rolle spielen.So organisierte die Stiftung Digitale Chancen auf dem Höhepunktdes "Pokémon GO"-Hypes eine Informationsveranstaltung für Senioren -mit großem Erfolg. "Die Teilnehmer waren interessiert und froh überden Einblick in die Lebenswelt ihrer Enkel. Viele wollten imAnschluss das Spiel gleich selbst ausprobieren", berichtet Lippa. Ausihrer Sicht bieten interaktive Spiele großes Potential für denAustausch zwischen Generationen. Einen Beitrag zu diesem Austauschleistet auch der YouTube-Kanal "Senioren Zocken". Das Konzept:Regelmäßig probieren zwei Gruppe von Seniorinnen und Senioren neueVideospiele aus. Man kann älteren Herren dabei zusehen, wie sie sichmit einer Virtual-Reality-Brille vor den Augen als Quarterback einerAmerican-Football-Mannschaft versuchen oder wie betagte Damen alsGangster bei "Grand Theft Auto" Los Angeles unsicher machen. Mitkindlicher Freude über die neuentdeckten Spielewelten. Auch dieZuschauer lieben die Senioren: Der Kanal hat mehr als 300.000Abonnenten, die Kommentarspalten sind voller Lob für die Spieler. Undauch auf der diesjährigen gamescom gab es viel Applaus für dieälteren Gamer - sie gaben eifrig Autogramme und posierten auf denRollator gestützt für Selfies.Doch Videospiele sorgen nicht nur für Abwechslung und Spaß, siebesitzen auch therapeutisches Potential, insbesondere für Senioren.Wie das Kreuzworträtsel in der Zeitung oder regelmäßige Skatrundenmit Freunden regen auch Videospiele unser Gehirn an. Das zeigenStudien des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Fürihre Untersuchung ließen die Forscher zuerst junge Erwachsene zweiMonate lang täglich 30 Minuten "Super Mario 64" spielen. DieWissenschaftler entdeckten bei den spielenden Probanden ein Wachstumin Hirnarealen, die für räumliches Denken, Erinnerungsbildung,feinmotorische Fähigkeiten und strategisches Planung zuständig sind.Ähnliche Beobachtungen hatten bereits französische Forscher gemacht.Sie verglichen junge Ego-Shooter-Spieler mit Nicht-Spielern. DasErgebnis: Die Gamer waren konzentrierter und konnten sich schnellerentscheiden. Auch bei Senioren zeigten sich ähnlich positive Effekte.So wurde am Berliner Max-Planck-Institut ein Spiel getestet, dasdie Selbstkontrolle von Senioren verbessern soll. Im zunehmendenAlter haben Menschen Probleme damit, Handlungen im letzten Moment"abzubrechen". Gemeinsam mit Spielentwicklern der Hochschule fürTechnik und Wirtschaft Berlin entwarfen die Forscher deshalb dasSpiel "Schiff ahoi". An einem virtuellen Schiffsbuffet müssen dieSpieler möglichst schnell Speisen auf ihren Teller stapeln. DieSchwierigkeit: Immer wieder liegt Ungenießbares wie Sonnenbrillen aufden Tischen. Um zu verhindern, dass auch sie auf dem Teller landen,müssen die Senioren schnell reagieren und das Stapeln unterbrechen.Acht Wochen lang spielten die Probanden täglich. Das Ergebnis: DieGehirnareale im präfrontalen Kortex zeigten bei den Spielern eindeutliches Wachstum, auch die Selbstkontrolle verbesserte sichdeutlich.Kein Wunder also, dass nicht nur Hochschulen das Potential dersogenannten "Health Games" erkannt haben, sondern auch immer mehrSpiele-Entwickler Games entwickeln, die den Krankheiten des Altersden Kampf ansagen. Zu den Pionieren zählt ohne Frage das Start-upRetroBrain aus Hamburg. Manouchehr Shamsrizi und seine Mitgründerhaben eine Spielkonsole namens Memore entwickelt. FachlicheUnterstützung bekommen sie dabei von Medizinern und Demenzforschern.Microsoft und die Barmer GEK gehören zu den Investoren. Ihr Ansatz:Mithilfe von einfachen Spielen trainieren die Senioren Gleichgewicht,Feinmotorik oder Koordination. So steuern sie durch dieGewichtsverlagerung von einem Bein aufs andere ein Motorrad durch denStadtverkehr. Beim Postbotenspiel müssen die Spieler ein Fahrradlenken und gleichzeitig mit dem rechten und linken Arm Briefeverteilen. Gesteuert wird die auf der Xbox basierende Konsole nichtüber Controller, sondern einzig über Gesten und Bewegungen.Aufgenommen werden die von einer Kinect-Kamera. Das erleichtert denZugang für die Senioren. Zum Spielstart muss nur der Arm gehobenwerden und schon geht es los.Neu ist dieser Ansatz der therapeutischen Aktivierung nicht.Gleichgewichts- und Koordinationsübungen sind Teil eines jedenBewegungskreises - einziger Unterschied: Bisher übernahmen dasTraining Ergo- und Physiotherapeuten und keine Spielkonsolen. "Wirsehen Memore nicht als Konkurrenz zu bestehenden Therapieangebotenund wollen auch keine Therapeuten ersetzen", erklärt ManouchehrShamsrizi. Es gehe vielmehr darum, die Demenz-Therapie sinnvoll zuergänzen, indem Memore Behandlungslücken ausgleicht und die Seniorenzusätzlich zur Bewegung motiviert.Der Bedarf für solche Ideen ist groß. Allein in Deutschland gibtes schon heute rund 1,6 Millionen Menschen mit einerDemenzerkrankung. Bis 2050 könnte ihre Zahl auf drei Millionenansteigen. Ihre Betreuung wird damit zu einer immensenHerausforderung für die Gesellschaft. Umso wichtiger sind neuePräventionsansätze, die die Mobilität und das kognitiveLeistungsvermögen im Alter fördern und erhalten. Schon heute fehlt invielen Senioreneinrichtungen dem Pflegepersonal schlicht die Zeit, umGleichgewichtsübungen oder Koordinationsaufgaben mit den Bewohnerndurchzuführen. Auch die Physiotherapeuten haben nur in seltenen Fälledie Chance, über eine lange Zeit mit den Patienten zu arbeiten. AuchJan Smeddinck von der Uni Bremen sieht deshalb großes Potential fürHealth Games. "Die Spiele motivieren die Menschen nicht nur zu mehrBewegung. Mit der entsprechenden Sensorik könnten sie auchRückmeldungen über die richtige Bewegungsausführung geben und dieSenioren korrigieren", sagt er. Heute bekommen Patienten zwar"Hausaufgaben" von ihren Therapeuten, doch wie gut und häufig dieÜbungen gemacht werden, kann niemand prüfen. Bis Krankenkassen eineSpielkonsole zur Sturzprävention und Mobilisierung im Alltag zuVerfügung stellen, wird trotz aller Vorteile noch einige Zeitvergehen.Eine große Hürde ist: Die Entwicklung wirkungsvoller Health Gameskostet viel Zeit und bedarf einer intensiven, wissenschaftlichenBegleitung. Immerhin sind die Ansprüche hoch: Die Spiele sollen denSenioren Spaß machen und gleichzeitig sinnvoll eine Therapieunterstützen. Dieser Aufwand schreckt viele Entwickler mit gutenIdeen ab. Dazu kommt die schwierige Finanzierung. Bisher kommt dasGeld für solche aufwendigen Entwicklungen zumeist aus öffentlichenFördertöpfen oder von privaten Investoren. Krankenkassen sind dagegennoch etwas zurückhaltend bei der Unterstützung, auch das Interessevon Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen oder Seniorentreffs wächst nurlangsam. "Für die Umsetzung neuer Konzepte brauchen wir bessereUnterstützung der Gründer mit vielversprechenden Ideen. DieAnerkennung von Health Games durch Krankenkassen wäre ein ersterwichtiger Schritt", erklärt game-Geschäftsführer Felix Falk. Auch derStatus als "Medizinprodukt" ist noch ungeklärt. "Einerseits sichernverlässliche Studien zur Wirksamkeit der Health Games die Qualitätder Anwendungen. Andererseits sind die Zulassungshürden für kleineEntwickler-Teams kaum zu überwinden", so Falk weiter.Die Retrobrain-Gründer haben sich auf diesen langen Weg gewagt. Games sind demnach heute in allen Altersgruppen vertreten. Ob zurUnterhaltung oder für die Gesundheit: Mit ihren vielseitigen Inhaltenund neuen Technologien sprechen Computer- und Videospiele MillionenDeutsche an. Insbesondere bei der Altersgruppe 50+ stehen digitaleSpiele zunehmend hoch im Kurs. Denn neben dem Spiel-Spaß ermöglichensie den älteren Nutzern auch oftmals den einfachen und spielerischenEinstieg in die digitale Welt. 