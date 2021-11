Videoshopping-App Jooli setzt rasanten Wachstumskurs im Oktober fort

Berlin (ots) -- Inspirational Shopping: Durch Swipen gelangen Nutzerinnen und Nutzer auf Produktvideos und erhalten passgenaue, KI-gesteuerte Vorschläge, etwa für Geschenkideen. Motto: "Endlich eine App, die mir spannende, außergewöhnliche Produkte vorschlägt, die zu meinem Geschmack passen."- Fairness: Produktpartnerinnen und Produktpartner behalten den direkten Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden.- Community: Die Produktpartnerinnen und Produktpartner auf können sich auf Jooli untereinander vernetzen bzw. empfehlen und damit zusätzlichen Umsatz generieren.- Rasantes Wachstum: Seit dem Start im April 2021 wächst die Anzahl der Videoabrufe bei Jooli pro Monat um mehr als 100 Prozent.- Dashboard mit Nutzwert für Produktpartner:innen: Im Loginbereich der App erfahren Produktpartner:innen, welche Videos am besten ankommen. So hilft Jooli bei der Optimierung von Klick- und Kaufraten.Die im April 2021 gelaunchte KI-gesteuerte Video-Shopping-App Jooli hat ihren erfolgreichen Start bestätigt. Im Oktober konnte sie gegenüber dem Vormonat erneut um deutlich mehr als 100 Prozent zulegen und zählte mehr als 41.000 ausgespielte Videos. Damit ist Jooli Europas aktuell schnellst wachsende intuitive Video-Shopping-App. Jooli-Gründer Wolfgang Boyé: "Onlineshopping per Mausklick war gestern. Jooli gibt dem bisher bekannten Einkaufen im Netz ein Upgrade und macht es dank Bewegtbild und KI-gesteuerter Ausspielung der Angebote zum unterhaltsamen gigitalen Schaufensterbummel mit Community-Effekt."So funktioniert die Jooli-App konkret: Nutzerinnen und Nutzer erleben in kurzen Videos außergewöhnliche Produktvorschläge und gelangen direkt aus der App zur Bestellung auf die Webseite der Produktpartner und -partnerinnen. Die Videos werden von unabhängigen Partnern produziert, über die selbstentwickelte Affiliate-Plattform von Jooli ausgespielt und über ein Provisionsmodell abgerechnet. Dabei lernt Jooli laufend dazu. Denn per Swipe-Funktion signalisieren die Userinnen und User, welche Produkte sie besonders attraktiv und spannend finden. So liefert Jooli dank KI im Zeitverlauf immer passgenauere Angebote. Der Schwerpunkt liegt auf Artikeln aus den Bereichen Beauty, Lifestyle und Feinkost.100 Prozent Wachstum pro MonatBoyé: "Wir rechnen damit, dass Jooli das schnelle Wachstum von mehr als 100 Prozent pro Monat seit Launch der App auch in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzen wird. Der Ansatz des Inspirational Shoppings, den Jooli verfolgt, passt nämlich ideal zur anstehenden Suche nach Weihnachtsgeschenken."Datenschutzkonform stöbern und shoppenFür die User ist die Anwendung der App unkompliziert und absolut datenschutzkonform. Die Kaufabwicklung läuft komplett und bequem über den jeweiligen Webshop der Produktpartnerinnen und -partner. Boyé: "Gerade bei KI-Anwendungen ist Datenschutz besonders wichtig. Deswegen verwendet unsere KI ausschließlich anonymisierte Daten, die keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen."Produktpartnerinnen und -partner behalten den KundenkontaktEine weitere Besonderheit von Jooli ist der Fairness-Faktor, denn die App verfolgt einen Community-Gedanken. "Unsere Produktpartnerinnen und Produktpartner behalten den direkten Kundenkontakt", so Boyé. Bestellt wird direkt im Shop der jeweiligen Anbieter Ein Dashboard im Loginbereich informiert Partnerinnen und -partnern darüber, welche Videos am besten ankommen. So hilft Jooli bei der Optimierung von Klick- und Kaufraten. Boyé: "Die Partnerinnen und Partner auf Jooli können sich untereinander vernetzen und vom gegenseitigen Kaufinteresse profitieren. Denn wer Verkäufe auf einem anderen Channel auslöst, erhält dafür eine Provision."Angebot für Social Media-Influencer in geplantBoyé zeigt sich mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden: "Wir wollen das Angebot jetzt kontinuierlich ausbauen und die Produktvielfalt in unserer App erhöhen. Zudem werden wir die Plattform in den kommenden Monaten um ein Ambassador-Programm erweitern, so dass wir ein attraktives Angebot für Social Media-Influencer unterbreiten können." Auch erste Schritte zur Internationalisierung von Jooli seien geplant.Über JooliJooli ist Europas schnellst wachsende Video-Shopping-App: benutzerfreundlich, intelligent und mit Unterhaltungswert. Die App inspiriert mit Produkten, die in kurzen, unterhaltsamen Videos vorgestellt werden. User navigieren per Swipe durch ein breites Produktportfolio diverser Marken und erhalten personalisierte Shopping- und Geschenkideen. Das 2021 von einem Team um Wolfgang Boyé in Berlin gegründete Startup macht Onlineshopping so unterhaltsam wie Bummeln in der Stadt. Produktpartner:innen erhalten durch eigens produzierten Produktvideos eine intuitive Content-Plattform, um neue Zielgruppen zu erschließen. Mit dem Jooli-Interface erhalten sie zusätzlich umfangreiche Datenanalysen, von individuellen Video-Performances bis zu Klickraten-Analysen. Die App analysiert das Verhalten der User und ermöglicht den Marken so, das Produktangebot zu optimieren und zu individualisieren. Die Jooli-App ist für iOS (https://apps.apple.com/de/app/jooli/id1559207976?ign-itsct=apps_box_badge&ign-itscg=30200) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jooli.jca&gl=DE&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1) verfügbar.Weitere Informationen unter https://www.jooli.com/Pressekontakt:PIABO PRVictoria Ottjooli@piabo.netOriginal-Content von: Jooli, übermittelt durch news aktuell