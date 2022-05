Videoshopping-App Jooli schreibt Erfolgsgeschichte fort

Berlin (ots) -- Jooli wächst in Indien auf über 100 Kanäle- Weltweit bereits über 160 Kanäle, mehr als 335.000 Nutzer und 2,2 Mio. ausgespielte Videos- Erfolgreicher Start in Italien mit zunächst sechs Kanälen zum 1. Mai- Mai-Launch für US-Markt liegt voll im Plan- Redesign verbessert Klickrate um 50%Jooli vermeldet ein weiterhin rasantes Wachstum seiner intuitiven, KI-gesteuerten Videoshopping-App Jooli. In Indien konnte die App ihr Angebot inzwischen auf über 100 Kanäle ausweiten. Prashant Sharma, Managing Director Jooli India, macht insbesondere die Teamleistung für den Erfolg verantwortlich: "Die Entwicklung im indischen Markt liegt deutlich über unseren Erwartungen. Unsere Mitarbeiter haben einen fantastischen Job gemacht und Außergewöhnliches geleistet. Und wir haben noch viele weitere Ideen für neue Kanäle."Auch die Performance von Jooli hat zugelegt. Als Treiber erwies sich dabei insbesondere ein komplettes Redesign der App mit erleichterter Benutzerführung. Die verbesserte Usability und das neue Design wurden im Vorfeld aufwändig durch Fokusgruppen getestet. Aykut Çevik, Chief Technology Officer der Jooli.com GmbH: "Der Relaunch hat sich absolut gelohnt. Die Klickrate der App, d.h. der Anteil der Videos, bei denen der Link in den Shop des Kanals tatsächlich geklickt wird, hat seitdem um mehr als 50% zugelegt, sowohl in Indien als auch in Deutschland."Auch außerhalb der bestehenden Märkte Deutschland und Indien treibt Jooli seinen Wachstumskurs weiter voran. Zum 1. Mai ist Jooli in Italien mit sechs Kanälen live gegangen. Und auch der noch für Mai 2022 avisierte Start einer Version für den US-amerikanischen Markt mit zehn Kanälen liegt voll im Plan. Diese werden zunächst ausschließlich Angebote rund um das Thema Schmuck enthalten.Jooli ging erstmals im April 2021 in Deutschland an den Start. Die auf Bewegtbild und Entertainment setzende App zählte bis Ende April 2022 in Deutschland und Indien insgesamt mehr als 335.000 Nutzer und 2,2 Mio. ausgespielte Videos. Weltweit umfasst das Angebot von Jooli aktuell über 160 Kanäle.Pressekontakt:Jooli.com GmbHWolfgang BoyéErkelenzdamm 59/6110999 Berlinwolfgang.boye@jooli.com030-695979-0Original-Content von: Jooli, übermittelt durch news aktuell