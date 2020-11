Videos: Fahrzeugproduktion im SKODA AUTO Werk Kvasiny

Kvasiny (ots) - - Zwei Videos aus dem SKODA AUTO Werk in Kvasiny zeigen Abläufe im Karosseriebau, in der Lackiererei, am Montageband und im Logistikbereich des Standorts- Produktion der Modellreihen KODIAQ, KAROQ, SUPERB und SUPERB iV mit Plug-in-Hybridantrieb läuft an sechs Tagen die Woche rund um die Uhr- Fahrzeugproduktion im SKODA AUTO Werk Kvasiny: Video (https://www.skoda-media.de/model/103/2711?fz=103&skoda=SUPERB&init_tab=videos&init_video=537) und Footage (https://www.skoda-media.de/model/103/2711?fz=103&skoda=SUPERB&init_tab=videos&init_video=538)SKODA AUTO vermittelt einen umfassenden Einblick in die Abläufe an seinem hochmodernen Produktionsstandort Kvasiny. An sechs Tagen in der Woche produziert der Automobilhersteller hier rund um die Uhr seine Modellreihen KODIAQ, KAROQ, SUPERB sowie den SUPERB iV* mit Plug-in-Hybridantrieb. Eines der beiden Videos setzt den Fertigungsprozess dynamisch in Szene, während das zweite Video interessante Hintergrundinformationen zur Fertigung in den Mittelpunkt stellt.In zwei Videos nimmt SKODA AUTO die Zuschauer mit auf eine Tour durch das Werk Kvasiny. Dabei geht es zunächst in den Karosseriebau, wo täglich bis zu 1.500 Karosserien zusammengefügt werden. Ein Großteil der anfallenden Schweißarbeiten wird hier von insgesamt 893 Robotern übernommen. Nach einem Blick in die hochmoderne Lackiererei zeigen die Videos die Montagebänder, auf denen pro Stunde mehr als 50 Fahrzeuge produziert werden. SKODA AUTO produziert in Kvasiny an sechs Tagen pro Woche die SUV-Modelle SKODA KODIAQ und KAROQ sowie den SKODA SUPERB und den SUPERB iV mit Plug-in-Antrieb. Insgesamt rollen hier täglich rund 1.200 Fahrzeuge vom Band.SKODA automatisiert die Fertigung am hochmodernen Standort konsequent und implementiert fortwährend neue Technologien aus dem Bereich der Industrie 4.0. So setzt der tschechische Automobilhersteller hier seit September 2019 das Digitalisierungsprojekt ,dProduction' (http://www.skoda-media.de/press/detail/3241) um. Es unterstützt bei der korrekten Ausführung von Fertigungsschritten, weist auf Änderungen im Produktionsablauf hin und dient der Dokumentation von Qualitätskontrollen. Im November 2019 erhielt SKODA AUTO für ,dProduction' den Automotive Lean Production Award (http://www.skoda-media.de/press/detail/3282/) in der Kategorie ,Special Award - Smart Digital Application'.Fahrzeugproduktion im SKODA AUTO Werk Kvasiny: Video (https://www.skoda-media.de/model/103/2711?fz=103&skoda=SUPERB&init_tab=videos&init_video=537)Fahrzeugproduktion im SKODA AUTO Werk Kvasiny: Footage (https://www.skoda-media.de/model/103/2711?fz=103&skoda=SUPERB&init_tab=videos&init_video=538)Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. SUPERB iV (Plug-in-Hybrid)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 - 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 14,5 - 13,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 35 - 32 g/km, CO2-Effizienzklasse A+SUPERB COMBI iV (Plug-in-Hybrid)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,7 - 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 15,4 - 14,5 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 38 - 35 g/km, CO2-Effizienzklasse A+