Video: erste Details des SKODA KODIAQ RS

Mladá Boleslav (ots) -- Weltpremiere des sportlichen KODIAQ-Topmodells auf der ParisMotor Show 2018- Erstes SKODA SUV serienmäßig mit Voll-LED-Scheinwerfern undVirtual Cockpit- Exklusive Wunschlackierung Race Blue erstmals bei einem SKODASUV verfügbar- Dank Dynamic Sound Boost ist die Motorkraft noch unmittelbarererlebbarSKODA enthüllt bereits vor der offiziellen Weltpremiere des neuenSKODA KODIAQ RS im Oktober bei der Paris Motor Show 2018 zahlreicheDetails seines High-Performance-SUV. In einem Video gewährt SKODAvorab unter anderem einen Blick auf die Voll-LED-Scheinwerfer, dasVirtual Cockpit und den neuen Dynamic Sound Boost, der dendynamischen Charakter des SKODA KODIAQ RS mit einem intensiven undnoch sportlicheren Klang untermalt.Mit dem stärksten Seriendiesel (176 kW/240 PS)* in der SKODAGeschichte, Allradantrieb und adaptivem Fahrwerk ist das ersteHigh-Performance-SUV der Marke konsequent auf Sportlichkeitausgerichtet. Unterstrichen wird diese Dynamik von den serienmäßigenVoll-LED-Scheinwerfern mit kristallinen Effekten und der typischenSKODA Designsprache. Das Video zeigt die optionale MetalliclackierungRace Blue, die mit dem KODIAQ RS erstmals bei einem SKODA SUVverfügbar ist.Neues Sport-Layout für das Virtual CockpitZur Serienausstattung des SKODA KODIAQ RS gehört das individuelleinstellbare und im Carbon-Look gehaltene Virtual Cockpit. Derzusätzlich verfügbare fünfte Anzeigemodus im Sport-Layout stellt denDrehzahlmesser und die Geschwindigkeit in den Mittelpunkt.Als erstes SKODA Modell überhaupt bietet der KODIAQ RS den DynamicSound Boost. Dieses ausgeklügelte System nutzt die Daten derMotorsteuerungselektronik und variiert sowie verstärkt den Motorsoundabhängig vom gewählten Fahrprofil. Das Ergebnis ist einfaszinierendes und emotionales Klangerlebnis, das den Fahrspaß imSKODA KODIAQ RS nochmals steigert.Seine weltweite Publikumspremiere feiert der SKODA KODIAQ RS imOktober auf der Paris Auto Show 2018.Folgen Sie SKODA auf https://twitter.com/skodade, um die neuestenNachrichten zu erhalten. Alle Inhalte zum neuen SKODA KODIAQ RSfinden Sie unter #KodiaqRS.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR 176 kW (240 PS)Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauchinnerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionenliegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkaufangeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.