Video: SKODA schickt den KODIAQ RS in die ,Grüne Hölle'

Mladá Boleslav (ots) -- Rennfahrerin Sabine Schmitz bezwingt mit demHigh-Performance-SUV die Nordschleife des Nürburgrings- Komplettes Video der spektakulären Rekordfahrt auf derNordschleife erscheint am 14. Juni- Weltpremiere des neuen SKODA KODIAQ-Topmodells auf der ParisMotor Show 2018SKODA schickt Rennfahrerin Sabine Schmitz im neuen SKODA KODIAQRS* bereits vor Marktstart des neuen Topmodells der Baureihe auf eineRekordfahrt in die ,Grüne Hölle'. Damit vermittelt der tschechischeAutomobilhersteller eine Ahnung von der außergewöhnlichen Performancedes siebensitzigen SUV. Mehr noch: Ein Teaser-Video zeigt, wiekonzentriert das hochprofessionelle Team das noch in sportlichemTarnfarben-Look gehaltene High-Performance-SUV für die Rekordjagd aufder legendären Nürburgring-Nordschleife vorbereitet. Die Ausschnittemachen Appetit auf den neuen SKODA KODIAQ RS, das komplette Video derFahrt wird am 14. Juni veröffentlicht. Seine offizielle Weltpremierefeiert der SKODA KODIAQ RS im Oktober auf der Paris Motor Show 2018.Sabine Schmitz kennt als ausgewiesene Nordschleifen-Expertin denlegendären 20,832 Kilometer langen Kurs in der Eifel mit 73 Kurvenund einem Höhenunterschied von rund 300 Metern in- und auswendig: Alserste und bislang einzige Frau hat sie dort das berühmte24-Stunden-Rennen gewonnen. Die Chance, die Fahrt auf demBeifahrersitz zu erleben, ließ sich Frantisek Drábek,Verantwortlicher für die kompakten Baureihen bei SKODA AUTO, nichtentgehen. Er war auf der schnellen Runde mit an Bord und erlebte diesportlichen Qualitäten des High-Performance-SUV hautnah, an dessenEntwicklung er maßgeblich beteiligt war. Offiziell vorgestellt wirddas neue Topmodell des erfolgreichen SUV im Oktober in Paris.