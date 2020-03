(Video-)Podcast mit Phil Laude und Pesh bei DASDING (FOTO)

Baden-Baden (ots) - "Ich schäm mich fast, das zu sagen, aber für mich ist die Zeit gerade geil!", das ist die Antwort von Phil Laude auf die Corona-Krise, die natürlich Thema ist in der ersten Folge des neuen Video-Podcasts "Mahlzeit! Mit Phil Laude und Pesh" bei DASDING, der jungen Welle des SWR. "Mahlzeit!" gibt einen Blick hinter die Kulissen des Drehalltags der beiden Youtube-Stars. Alle Folgen gibt es ab sofort (30. März 2020) auf DASDING.de und natürlich auf Spotify, Apple Podcasts und allen bekannten Audio-Plattformen. Aber weil ein Podcast mit Youtubern nur mit Bild wirklich sinnvoll ist, gibt es "Mahlzeit!" auch bei Youtube. Jeden Mittwoch um 18 Uhr erscheinen neue Folgen."Von schlechten Alman-Witzen bis hin zu philosophischen Deeptalks ist alles dabei", so Phil Laude. Dazu kommen regelmäßig Gäste an den Küchentisch, Begleiter*innen aus vielen Jahren Youtube-Leben. Pesh freut sich auf Menschen mit neuen und interessanten Perspektiven und Dingen, die sie sonst nicht erzählt haben." Bisher war "Mahlzeit!" ein Teil von funk, des jungen Angebots von ARD und ZDF.Einblick in vermeintlichen Traumjob Youtuber "Phil und Pesh sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der deutschen Youtube-Szene. Genau das macht ihre Gespräche - sowohl zu zweit als auch mit Gästen - so spannend. Sie geben Einblicke, was der vermeintliche Traumjob YouTuber*in alles mit sich bringt. Mit 'Mahlzeit!' bekommen unsere DASDING-Nutzer*innen jede Woche witzige Gespräche und ganz nebenbei noch Insider-Geschichten und Orientierung", sagt Thomas Simon, verantwortlich für Podcasts bei DASDING.Comedian und Youtube-Urgestein Phil Laude Phil Laude ist ein Youtube-Urgestein - er begann seine Comedykarriere 2006 als Mitglied des Youtube-Comedy-Trios Y-Titty, welches zahlreiche Preise abräumte und zum erfolgreichsten deutschen Youtube Kanal aufstieg. Nach der Auflösung des Trios 2015 begann Phil Videos für seine eigenen Social-Media-Kanäle zu produzieren und ist zudem als Schauspieler und Stand-Up-Comedian aktiv. Seit Oktober 2017 ist er mit seinen Kanälen Teil des funk-Netzwerk und erzielte mit seinen lustigen, aber auch kritischen Videos über diverse Themen wie Online-Trends oder Musikparodien schon über 100 Mio. Views.Autor, Songproduzent und Schauspieler Pesh Ramin Pesh Ramin startete 2012 den Youtube-Kanal "Digges Ding" mit Songparodien und Sketchen und machte sich dadurch bereits einen Namen in der Internetwelt. Die Songs und Videos von und mit ihm wurden bereits millionenfach geklickt. Pesh ist Autor und Songproduzent, aber auch als Schauspieler vor der Kamera aktiv. In den letzten Jahren produzierte er gemeinsam mit Phil Laude Shows, Videos und Songs. Mit "Mahlzeit!" geht diese erfolgreiche Zusammenarbeit weiter.DASDING-Chefin: "perfect Match" Bei DASDING geht "Mahlzeit!" gemeinsam mit "Endorphine und Delfine", dem Podcast der beiden DASDING Moderator*innen Walerija und Johannes an den Start. Die Bedeutung der Podcast-Strategie unterstreicht Programmchefin Alina Schröder: "Podcasts sind für DASDING und seine junge Zielgruppe enorm wichtig. Nicht nur, weil die Podcastnutzung in Deutschland weiterhin steigt und ein Bedürfnis nach langen Audioformaten besteht, sondern auch weil wir unser thematisches Portfolio so erweitern können. Mit 'Mahlzeit!' konnten wir zwei erfahrene und wahnsinnig kreative Creator an uns binden, denen wir wiederum eine gute Plattform bieten können - ein perfect Match hoffentlich!"Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr-dasding-podcastNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter FÜR EUCH DA#ZUSAMMENHALTENPressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4559717 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell