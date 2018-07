Video: Ford Fiesta ST in einem der größten Salzbergwerke Europas - 400 Meter unter der Erde

Köln (ots) -- Neues YouTube-Video von Ford zeigt den neuen Ford Fiesta STunter Tage- Sonderedition der exklusiven Ford-Videoreihe "Europas schönsteStraßen"Ein neues Video von Ford demonstriert die Leistungsfähigkeit desneuen Ford Fiesta ST. Gedreht wurde 400 Meter unter der Erde in einemder größten Salzbergwerke Europas. Am Steuer: Elfyn Evans. Der Fahrerder World Rally Championship (WRC) driftet mit dem sportlichen FiestaST, der von einem 1,5-Liter-EcoBoost-Motor mit einer Leistung von 147kW (200 PS)* angetrieben wird, am Traktions-Limit. Die Fahraufnahmengewinnen durch die tunnelförmige Atmosphäre im Inneren der Mienezusätzlich an Dramaturgie. "Das Salz verhält sich beim Fahren wiefeiner Kies, der Untergrund ist ziemlich anspruchsvoll, besondersbeim Fahren mit Serienbereifung", sagt Evans. "Man erwartet, dass einSalzbergwerk ein klaustrophobischer Ort ist, aber eigentlich istgenau das Gegenteil der Fall, es ist ein großartiges Terrain, um denneuen Ford Fiesta ST zu testen und zu genießen".Dies der Link auf das YouTube-Video: https://youtu.be/tI6xLRwr_hABeim aktuellen Salzbergwerk-Video handelt es sich um eineSonderedition der von Ford produzierten Video-Serie "Europas schönsteStraßen". Die Reihe stellt in unregelmäßigen AbständenFord-Performance-Fahrzeuge wie zum Beispiel den Ford GT, den FordFocus RS, den Ford Mustang oder jetzt den Ford Fiesta ST auf einigender besten Straßen des Kontinents vor - vom Polarkreis in Norwegenbis hin zum sonnigen Mallorca. Beim Salzbergwerk-Video wurde nun zumersten Mal eine Strecke unter Tage ausgewählt.Ford wählte das Salzbergwerk ursprünglich für einen TV-Spot, beidem der neue Ford Fiesta ST auf dem 60 Kilometer langen Streckennetzinnerhalb der Mine auf Herz und Nieren geprüft wird. Die Temperaturenliegen dort konstant bei 16 Grad Celsius. Für die Dreharbeiten warenbesondere Sicherheitsvorkehrungen erforderlich."Unter Tage zu drehen war für uns eine großartige Chance, um denFord Fiesta ST in einer ungewöhnlichen Umgebung auf einemanspruchsvollen Untergrund zu zeigen", sagte Leo Roeks, FordPerformance Director. "Der Ford Fiesta ST konnte sein Potenzial imSalzbergwerk voll zur Geltung bringen".* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Fiesta ST in l/100 km: 7,6(innerorts), 5,1 (außerorts), 6,0 (kombiniert); CO2-Emissionen(kombiniert): 136 g/km. CO2-Effizienzklasse: DDie angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrm. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Ab dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus(NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell