Strausberg (ots) -Deutschland hat keine menschenleeren Weiten, Schweden schon:Soldaten der 3. Kompanie des Artilleriebataillons 131 aus Weidenhaben im Oktober mit ihrem Raketenwerfer Mars II auf einemTestgelände in Vidsel in Nordschweden Raketen verschossen. Es gingdarum, mit der Hochpräzisionswaffe verschiedene kilometerweitentfernte Ziele genau zu treffen und dabei so wenig wie möglichKollateralschäden anzurichten. Die Artilleristen berichten im Videovon ihrer Übung.zum Beitrag: https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.oktober2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBH3D8M932DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell