Video: Erfolgreich in Value-Aktien investieren – Manuel Koch im Interview mit Experte Christian Bauduin

Liebe Leser,

Börsenexperte Manuel Koch will es von Christian Bauduin heute ganz genau wissen: Was zeichnet einen Value-Investor aus? Wie geht solch ein Anlagespezialist in der Praxis vor? Auf welche Punkte achtet er besonders bei einem Unternehmen? Welche Aktien wählt er schlussendlich aus? Und wie erzielt er eine maximale Rendite? Im Video geht der Investor detailliert auf die Fragen ein.

Christian Bauduin ist ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Finanztrends.TV.