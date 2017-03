Video-Download: Recruiting 4.0 - Wie Unternehmen heute Mitarbeiter finden (FOTO)

--------------------------------------------------------------Video Downloadhttp://ots.de/4B2VH--------------------------------------------------------------St.Gallen/Schweiz (ots) -Alljährlich sprüht es im schweizerischen St. Gallen, vor Ideen undjugendlicher Energie. Hier treffen sich Unternehmensgründer,Absolventen und Investoren beim START Summit, einer von Studentenorganisierten Konferenz. Kamen bei der Erstausgabe vor 20 Jahren noch150 Interessenten, sind es heute über 1.500 Teilnehmer aus 50Ländern. Die Themen sind Unternehmertum, neueste Technologien wieBlockchain und Kontakte knüpfen. Dieses Jahr fand das Treffen stattvom 24.-25.3.2017.Hier wurde klar: Digitale Transformation und soziale Medienverändern alles - auch die Welt der Jobsuche und derMitarbeiterfindung. Fürs Recruiting nutzen Fachleute heute Big Dataund betreiben umfangreiche Werbemaßnahmen. Das Ziel von Unternehmenim Jahr 2017: Sie bewerben sich beim Bewerber - in Portalen, mitLive-Streaming und Botschaftern an Unis.Im vibrierenden START Summit-Umfeld verfolgten wir das weltweitagierende Beratungs-Unternehmen Reply. Es hat sich auf digitaleServices spezialisiert. Replys Social Network-Expertin Lucia Randoneberichtet, wie Recruiting heute funktionieren kann und was YoungProfessionals von Unternehmen erwarten.Nutzen Sie zu diesem Thema gerne unser- Video-Rohmaterial (HD, 8-10 Minuten)- oder einen fertig geschnittenen sowie vertonten Video-Beitrag inDeutsch (HD, ca. 2 Minuten)Download-Link:https://1drv.ms/f/s!ApKyqHYU7IqGkz4ZmmSjkbY8LJM-Sollten Sie das Thema einsetzen wollen, freuen wir uns über einekurze Rückmeldung.Mit besten Grüßen aus Köln!Pressekontakt:Daniel Müller - ProjektleitungINFOkontor GmbHBodinusstraße 150735 Kölnphone: +49 (221) 752 02 50fax: +49 (221) 752 02 59email: dm@infokontor.deweb: www.infokontor.deOriginal-Content von: Reply AG, übermittelt durch news aktuell